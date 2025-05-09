Никто точно не скажет, когда у нашего народа день рождения
Никто точно не скажет, когда у нашего народа день рождения. Но, редкий в истории случай, мы до дня и часа знаем, когда у него второй день рождения – сегодня. В День Победы. Когда коммунистическая философия, теория, экономика, политика, культура и армия сумели поломать планы “капитализма, организованного для тотальной войны” – фашизма. А план был простой (это вам не сложнейшие построения Маркса): уничтожить всех советских людей, кого посчитали лишним, других изгнать, иных превратить в рабов – нелюдей третьего сорта. Ну а земли и добро забрать себе. Доступный план, правда? Убить и ограбить – что может быть проще? Однако не вышло, тк, коммунизм дал рождение подлинного осознанного советского патриотизма. Наши деды и прадеды точно знали за что они сражаются. За светлое будущее, ими отбитое у отечественных буржуев и активно выстраиваемое их собственными руками. И не думайте, что только русских, одной из основ был пролетарский интернационализм – бились за всех людей труда без изъятия. А значит, за весь мир против экзистенциальной угрозы вечного порабощения. Слава Великой Победе! Слава Коммунистической Красной Армии! Слава антифашистам всего мира! И это великий урок, который нам всем ещё предстоит выучить.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Второй день рождения народа — День Победы, связанный с точной датой и временем, в отличие от неизвестной даты «первого» рождения.
2. Победа над фашизмом — результат силы коммунистической идеологии, философии, экономики, политики, культуры и армии, противостоявших «капитализму, организованному для войны».
3. План фашизма — уничтожение, изгнание или порабощение советских людей, захват их земель и имущества.
4. Советский патриотизм — осознанная борьба за светлое будущее, основанная на идеалах коммунизма и пролетарского интернационализма.
5. Глобальная борьба — сражение не только за СССР, но и за всех людей труда во всем мире против угрозы вечного порабощения.
6. Великий урок — победа над фашизмом как пример, который человечеству ещё предстоит осмыслить.
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