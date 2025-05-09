Главная » История, Творчество

Никто точно не скажет, когда у нашего народа день рождения

25 1
Переслано от: Клим Жуков

Никто точно не скажет, когда у нашего народа день рождения. Но, редкий в истории случай, мы до дня и часа знаем, когда у него второй день рождения – сегодня. В День Победы. Когда коммунистическая философия, теория, экономика, политика, культура и армия сумели поломать планы “капитализма, организованного для тотальной войны” – фашизма. А план был простой (это вам не сложнейшие построения Маркса): уничтожить всех советских людей, кого посчитали лишним, других изгнать, иных превратить в рабов – нелюдей третьего сорта. Ну а земли и добро забрать себе. Доступный план, правда? Убить и ограбить – что может быть проще? Однако не вышло, тк, коммунизм дал рождение подлинного осознанного советского патриотизма. Наши деды и прадеды точно знали за что они сражаются. За светлое будущее, ими отбитое у отечественных буржуев и активно выстраиваемое их собственными руками. И не думайте, что только русских, одной из основ был пролетарский интернационализм – бились за всех людей труда без изъятия. А значит, за весь мир против экзистенциальной угрозы вечного порабощения. Слава Великой Победе! Слава Коммунистической Красной Армии! Слава антифашистам всего мира! И это великий урок, который нам всем ещё предстоит выучить.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Второй день рождения народа — День Победы, связанный с точной датой и временем, в отличие от неизвестной даты «первого» рождения.
2. Победа над фашизмом — результат силы коммунистической идеологии, философии, экономики, политики, культуры и армии, противостоявших «капитализму, организованному для войны».
3. План фашизма — уничтожение, изгнание или порабощение советских людей, захват их земель и имущества.
4. Советский патриотизм — осознанная борьба за светлое будущее, основанная на идеалах коммунизма и пролетарского интернационализма.
5. Глобальная борьба — сражение не только за СССР, но и за всех людей труда во всем мире против угрозы вечного порабощения.
6. Великий урок — победа над фашизмом как пример, который человечеству ещё предстоит осмыслить.

Вывод:

Статья утверждает, что День Победы — это символический «второй день рождения» советского народа, когда коммунистическая идеология и патриотизм позволили одолеть фашизм, стремившийся к уничтожению и порабощению. Победа рассматривается как универсальный подвиг, защищавший не только СССР, но и весь мир от экзистенциальной угрозы. Автор подчеркивает важность этого урока для современности, призывая помнить и осмыслить значение антифашистской борьбы.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/klimzhukoff/5335
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Николай Стариков: «Лукашенко — не тот человек, который уходит»
Алкоголь в кино не потому, что он есть в жизни
Внутренний и внешний путь самореализации (Крийя йога). Парамаханса Йогананда
А Сталин и не терялся…
Руслан Бах. Десталинизация… Почему столько лет никак не успокоятся?
О НАШЕМ НЕВЕЖЕСТВЕ
День рождения мертвого гиганта
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru