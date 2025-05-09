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Константин Сивков | Поздравление: 80-летие Победы ВОВ

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Переслано от: Книжный День

Комментарий редакции

Тезисы поздравления Константина Сивкова:


1. Поздравление с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне:
- Сивков поздравляет с великим праздником, подчеркивая значимость победы 1945 года.

2. Историческое значение победы:
- Победа спасла народ от уничтожения, предусмотренного планом «Ост» нацистской Германии.
- Благодаря подвигу предков (отцов и дедов) современное поколение имеет возможность существовать.

3. Заслуги предков:
- Победа достигнута благодаря мужеству воинов, искусству военачальников и огромным жертвам.
- Создание ракетно-ядерного щита предками защищает страну до сих пор, предотвращая прямую агрессию со стороны Запада.

4. Угрозы памяти о Победе:
- Современные попытки принизить значение победы путем завышения цифр потерь (с 27 до 39 миллионов).
- Цель таких действий – представить победу как результат не героизма, а лишь огромных жертв.

5. Сравнение с современными вызовами:
- Потери от «либеральной демократии» и капитализма, по мнению Сивкова, превышают потери от фашистского нашествия.
- Экономические и социальные последствия текущей политики сравниваются с разрушениями войны, восстановление которых требует больше времени, чем послевоенное восстановление за 5 лет.

6. Современная «гибридная война»:
- Запад ведет против России гибридную войну, горячая фаза которой ограничена территорией Украины.
- Ядерный потенциал, созданный предками, сдерживает эскалацию конфликта.

7. Внутренний враг:
- Главная угроза – внутренние силы, которые искажают историю, принижают подвиг предков и продвигают чуждые ценности.
- Эти силы пытаются убедить народ, отдаться на волю врага, приняв его идеологию.

8. Призыв к борьбе:
- Сивков называет текущую ситуацию «четвертой отечественной войной» за выживание народа.
- Поражение в этой войне приведет к исчезновению народа.
- Призывает к победе над новым врагом, сохраняя память о подвиге предков.

Вывод:

Константин Сивков в своем поздравлении акцентирует внимание на непреходящем значении Победы в Великой Отечественной войне, связывая ее с современными вызовами. Он рассматривает текущую ситуацию как новую «отечественную войну», в которой внутренние и внешние угрозы ставят под вопрос само существование народа. Основной посыл – необходимость помнить подвиг предков, защищать их наследие и бороться с попытками искажения истории и национальной идентичности. Сивков подчеркивает, что победа в этой борьбе – залог выживания нации, призывая к активному сопротивлению как внешним, так и внутренним врагам.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/f324dd108f0abe014b8d3a92ed184cd1/
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