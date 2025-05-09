Итак, парад на Красной площади в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся, несмотря на угрозы сорвать его Украиной.

Узнаем мы или нет впоследствии, какой ценой удалось обеспечить безопасность мероприятия – но уверен, что спецслужбам пришлось попотеть. И не только ФСБ…

Пока из известного по СМИ: ФСБ предотвращен на митинге памяти в Каховке (Херсонская область). Трое уроженцев Украины с помощью четырех самодельных устройств планировали устроить взрыв около памятника «Т-34», установленного в честь советских воинов-освободителей.

В Дагестане задержана сотрудница террористической организации, она планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте на 9 мая.

Это все помимо массированных налетов БПЛА (в том числе и на Москву), серьезных «накатов» ВСУ на Теткино, которые правда обернулись для них жженной натовской техникой и обгорелыми трупами.

Почему Киеву и его хозяевам так нужно было сорвать 9 мая? Все очевидно – Россия в их глазах выходит из изоляции, которой они так тщательно добивались с 2022 года. А вдруг кто-то еще другой осмелится дерзить гегемону и открыто заявит о своих национальных интересах? И надо было показать, что безопасность Россия не может гарантировать – ни своему народу, ни тем более иностранным гостям.

Помимо этого, очевидного факта, у нынешнего Киева, конечно есть и свои собственные причины испортить Праздник.

Помню, как в детстве, родители подарили мне на День Варения машинку – белоснежный «Камаз». Он был настолько красив, что я сразу выбежал с ним во двор и стал играться. Я рулил этой моделькой, изображал гул моторов… в общем, в тот момент я был очень счастливым ребенком. Как он был прекрасен, этот белый «Камаз»…

Ко мне подошел мальчишка. Я подумал, что он тоже хочет посмотреть на эту красоту и попросит поиграться. Я убрал руку от «Камаза» и посмотрел на него. К моему изумлению, мальчик просто со всей дури ударил ногой по модели! И глаза его были наполнены при этом такой ненавистью… Кузов машинки разлетелся по швам. Тогда я не умел так отборно материться и молча накинулся на него с кулаками. Нас разняли – его, плачущего, за шкирбон унесла куда-то его мама. А я остался со своим поломанным подарком.

Так я узнал, что такое зависть. Зависть, когда ты просто счастлив. Ты можешь не мешать другим, но обязательно найдется тот, в ком бурлит это чувство. Став уже "скуфом", порой я такое тоже наблюдаю.

Вот так же и с Киевом на самом деле. С самого «детства» современной Украины, с Кравчука, со времен книги «Украина не Россия» за авторством Кучмы, все эти деятели (народ я не примешиваю) пытались доказать, что они «не такие», как старший брат. Лепили свою историю, искали какие-то победы и сочиняли мифы о битвах против русских. Причем настолько трешово, что это породило немало мемов. Нашли по итогу себе новых «братьев» – лишь бы нагадить нам. Ну это же типичный комплекс неполноценности и банальная зависть. Я не говорю, что мы абсолютно счастливы и все у нас хорошо. Отнюдь – в проблемах по самые гланды. Но испортить России 9 мая – это вот из разряда того, что было у меня в детстве.

Тем более, когда власти Украины от Победы отказались и теперь у них свой праздник. И нападение – это типичное поведение «выкрестов». Манкурты зачастую проявляют свою ущербность агрессией, считая, что во всём виноваты другие, кроме них самих.

А простые люди на Украине пока еще продолжают отмечать День Победы 9 мая, несмотря на указ Зеленского о замене праздника на День Европы. И их хочу тоже поздравить. Это наше общее прошлое, я от него не отказываюсь.

С. Шилов