Люди, вещи и явления обнаруживают свою цену, только исчезая или грозя исчезнуть
Люди, вещи и явления обнаруживают свою цену, только исчезая или грозя исчезнуть.
Не ценится здоровье, пока оно есть; вечными кажутся родители и их опека; бледным видится привычный пейзаж, и только в чужом палисаднике цветы почему-то красивее.
Психологи (многоликие и бесконечные, как английские ученые) нет-нет да и изрекут слово на пользу.
Сказано кем-то из них, что, если хотите вырастить из ребенка законченного лентяя, сделайте так, чтоб он не видел вас самих – родителей – трудящимися.
Сделайте так, чтобы мать с руками в квашне, отец с отверткой или граблями никогда не отображались на сетчатке ребенка и в его сознании.
Годам к семи или раньше (тут психологи расходятся в цифрах) вы получите законченного оболтуса, истерика и неряху.
Одним словом – аморальную бестолочь.
А поскольку, как сказано выше, природа пустоты не выносит, душу, ничем не занятую, заполнит, вслед за праздностью, всякое зло. Можно было бы ограничиться и басней о Стрекозе и Муравье.
Но басня целомудренна, а жизнь нет.
В басне только «зима катит в глаза», а в жизни – и наркомания, и пьянство, и Содом с Гоморрой.
Это что касается отдельно человека, не только не наученного трудиться, но и не видящего, как трудится мать и отец. Что же касается целых народов, но ведь они тоже дети. «Общественное сознание, – сказал некий американский конгрессмен, – это сознание пятилетнего ребенка».
То есть с ним нужно сюсюкать, его нужно с чередованиями похваливать и попугивать, мелькать перед его носом яркими картинками, погремушкой греметь, обещать сладкое.
По сути всё перечисленное – это портрет того информационного подхода к жизни, который сформировался на Западе и к нам в душу залез, не разуваясь.
Чистый Голливуд. Попугивают апокалипсисом, привязывают голой плотью, манят сладким, обещают рай после очередных выборов, шепчут: «Ты лучший».
Проливают на героев, с которыми зритель себя ассоциирует, дожди из стодолларовых купюр и, известное дело, работать не учат.
На выходе из народа в скором времени может получиться не по годам развратный ребенок, у которого не выработалось противоядие от греха и нет навыка к труду и творчеству.
И дело не только в том, что это несправедливо и отвратительно в нравственном смысле.
Дело в том, что наступит однажды время, когда восемь менеджеров по маркетингу будут бегать за одним электриком; когда мы окажемся внутри ленивой и безрукой цивилизации.
Внутри этой цивилизации дела рук человеческих могут отказаться служить безрукому человеку.
Так от Федоры в известной сказке убежали поварешки и кастрюли.
А среди творений человеческих рук у нас не только гаджеты или Федорины поварешки, но воздушные и морские судна, атомные электростанции и т.д.
Их не только трудно придумать и создать. Их довольно сложно эксплуатировать.
Эксплуатировать и ремонтировать их может трудолюбивый человек, умеющий учиться и не прожигающий жизнь по ночным клубам.
Если это ясно и даже аксиоматично, то надо делать выводы.
И информационные, и образовательные, и воспитательные.
Когда Церковь молится «о изобилии плодов земных и временах мирных», то она предполагает, что с человеком всё в порядке. То есть плоды земные есть, а человек может их собрать, сохранить, переработать, использовать.
Всё это ему не тяжко и даже приятно, лишь бы была полезная работа. Но если человек отвыкнет от труда, поработится праздности и греху в разных формах, плоды земные рискуют сгнить на полях. Ведь уже сегодня множество людей не хотят трудиться вовсе. Они согласны жить подачкой, милостыней, социалкой, воровством, прочими видами греха, только не работать.
И это плоды многих неправильно прожитых лет.
Так скоро Церкви будет впору молиться не о «плодах земных», а «о даровании людям отвращения к праздности и даровании трудолюбия».
Комментарий редакции
Тезисы статьи отца Андрея:
1. Ценность осознаётся при утрате: Люди, вещи и явления начинают цениться, только когда они исчезают или находятся под угрозой исчезновения (например, здоровье, родители, привычный пейзаж).
2. Воспитание через пример труда: Если ребёнок не видит родителей за трудом (например, мать за готовкой, отца за ремонтом), к 7 годам он может вырасти лентяем, истериком, неряхой и аморальной личностью.
3. Праздность ведёт к порокам: Пустота в душе, вызванная праздностью, заполняется злом — наркоманией, пьянством, развратом, что выходит за рамки морали басни о Стрекозе и Муравье.
4. Общество как ребёнок: Общественное сознание сравнивается с сознанием пятилетнего ребёнка, который требует упрощённого подхода — похвалы, угроз, ярких образов, обещаний и манипуляций.
5. Влияние западной информационной культуры: Западный подход (Голливуд) манипулирует обществом через апокалиптические угрозы, чувственные образы, обещания лёгкой жизни и отсутствие воспитания труда, что ведёт к формированию инфантильного и развращённого общества.
6. Последствия праздности для цивилизации: Отсутствие трудолюбия и навыков работы приведёт к деградации общества, где некому будет обслуживать сложные технологии (например, атомные станции, самолёты), что может привести к коллапсу цивилизации.
7. Роль труда в жизни человека: Трудолюбивый человек способен учиться, создавать и поддерживать сложные системы, в то время как праздный человек становится обузой и склонен к греху.
8. Духовный аспект: Церковь молится о плодах земных и мире, предполагая, что человек способен трудиться и использовать ресурсы. Однако праздность угрожает этому, и Церкви, возможно, придётся молиться о даровании людям трудолюбия.
9. Социальные последствия лени: Современное общество всё больше предпочитает жить на подачки, социальные выплаты или через греховные способы, избегая труда, что является результатом многолетнего упадка.
Вывод:
Статья отца Андрея подчёркивает, что трудолюбие — основа нравственного и функционального общества. Отсутствие воспитания труда в семье и обществе ведёт к деградации личности и цивилизации, порождая лень, пороки и неспособность поддерживать сложные системы. Современная информационная культура, особенно западная, усугубляет проблему, поощряя праздность и манипулируя общественным сознанием. Для предотвращения коллапса необходимы усилия в воспитании, образовании и информационной политике, направленные на возрождение трудолюбия и ответственности. Церковь может сыграть ключевую роль, молясь о преодолении праздности и возвращении людей к созидательному труду.
Дополнительный вывод к статье отца Андрея
В своём размышлении о праздности отец Андрей предостерегает: без труда человек и общество деградируют, теряя способность ценить здоровье, близких или плоды земли, пока они не исчезнут. Это предупреждение находит отзвук в образе оазиса из «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери:
Отказываясь от труда и усилий, потребляя готовое, жители оазиса становятся подобны скоту у кормушки, готовясь к рабству. Так и общество, о котором говорит отец Андрей, рискует утратить свои достижения — от технологий до нравственности, — если отвыкнет от труда. Ленивое общество становится добычей более деятельных народов, подобно тому как кочевники захватывают оазис. Но, как замечает Экзюпери, «суть вещей остаётся прежней»: новые победители, вкусив комфорта, сами могут поддаться праздности, повторяя цикл упадка. В этом — трагизм и неотвратимость: без постоянного усилия лень возвращает человека к хаосу, а природа, словно пески, поглощает тех, кто утратил бдительность, заменяя их новыми, но столь же уязвимыми формами.
Этот цикл связан с тем, как условия жизни формируют человеческий разум. Суровые обстоятельства — бедность, борьба, необходимость работать — заставляют человека быть собранным и деятельным, подобно крестьянину, который трудится от зари до зари, чтобы прокормить семью. Но в условиях изобилия, когда нужда отступает, разум расслабляется, если не находит новых ориентиров. Отец Андрей указывает на Церковь, которая молится о трудолюбии, как на источник таких ориентиров. Это высшие идеалы — вера, стремление к добру, творчество, — которые побуждают человека трудиться не ради выживания, а ради смысла. Без них люди, подобно жителям оазиса, теряют способность поддерживать свой мир, будь то сложные технологии или моральные устои, и становятся уязвимыми перед кризисами, как общество, отвергнувшее труд ради лёгкой жизни.
На более глубоком уровне этот процесс можно представить как взаимодействие двух начал, заимствованных из древнеиндийской философии: Пуруши — чистого сознания, разума, который придаёт форму и порядок, — и Пракрити — материальной природы, хаотичной и инертной. Человеческий труд — это проявление Пуруши, которая упорядочивает Пракрити, создавая из хаоса материи дома, машины, произведения искусства или целые цивилизации. Самые устойчивые общества — те, где разум и труд сильны, где люди стремятся к высшим целям, будь то наука, вера или творчество. Но если человек перестаёт трудиться, если его сознание ослабевает, Пракрити поглощает его, возвращая к более простым, менее осознанным формам жизни, как природа поглощает заброшенный город. Это не просто упадок, а часть великого ритма бытия, где подъёмы и падения, труд и лень — словно волны на поверхности океана, который можно назвать Брахманом, единым источником всего сущего. В этом ритме нет трагедии, но есть закономерность: каждый спад готовит почву для нового подъёма.
Однако человек не обречён следовать этому ритму слепо. У него есть свобода воли — дар, который позволяет выбирать: стремиться к Пуруше, к её вечным законам порядка и созидания, через труд и духовный поиск, или отдаться Пракрити, растворяясь в её хаосе. Отец Андрей призывает воспитывать трудолюбие, показывая детям пример работы, чтобы они не стали «аморальной бестолочью». Экзюпери воспевает тех, кто «тратит себя» ради создания нового, подобно человеку, который ухаживает за садом не ради урожая, а ради красоты. Развеивая трагизм, мы видим, что выбор за нами: созидать, упорядочивая мир, или ждать, пока пески природы скроют наши следы.