Как союзники хотели украсть у СССР Центральную Европу. Алексей Плотников
Об освобождении Праги и неоднозначных событиях вокруг этого рассказывает доктор исторических наук, профессор МГЛУ Алексей Плотников. Ведущий – писатель Александр Марков.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Геополитическая борьба за Прагу в конце Второй мировой войны:
- Прага была важным стратегическим и символическим городом, одной из фактических столиц Священной Римской империи, ключевым центром германоязычного мира.
- Уинстон Черчилль стремился захватить Прагу силами западных союзников, чтобы усилить их влияние в Центральной Европе и ослабить позиции СССР, несмотря на договоренности Ялтинской конференции, по которым Чехословакия отходила в советскую зону влияния.
- Американские войска под командованием Дуайта Эйзенхауэра, уважая союзнические обязательства, не пересекли линию Карловы Вары, что помешало планам Черчилля.
2. Пражское восстание (май 1945 года):
- Восстание в Праге началось 5 мая 1945 года, но было плохо подготовлено и длилось около суток, так как немецкая группировка «Центр» (около 1 млн солдат) начала его подавление.
- Чехи подняли восстание в условиях близкой победы союзников, но без достаточных сил для сопротивления немцам. Восстание сравнивается с Варшавским восстанием 1944 года, но считается менее авантюрным, так как происходило в победный момент войны.
- Советская армия сыграла решающую роль в спасении Праги, совершив стремительный танковый марш (230–250 км) из Берлина, несмотря на сопротивление немецкой группировки.
3. Роль советских войск в освобождении Праги:
- Прага была освобождена силами 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов под командованием Конева, Малиновского и Еременко. Танковый бросок 1-го Украинского фронта оказался ключевым.
- Освобождение сопровождалось тяжелыми боями, советские потери составили около 12 тысяч погибших и 40 тысяч раненых. Немцы продолжали сопротивление даже после подписания капитуляции 8 мая, стремясь отступить к американцам.
- За освобождение Праги была учреждена медаль, которой наградили сотни тысяч советских солдат, а также бойцов 1-го Чехословацкого корпуса и Войска Польского (второстепенная роль).
4. Роль власовцев в Пражском восстании:
- Власовские войска (РОА, Комитет освобождения народов России) участвовали в событиях вокруг Праги с 4 по 6 мая. Их действия могли быть попыткой не допустить захвата города советскими войсками, но их вклад был незначительным.
- Решающая роль в освобождении Праги принадлежит Красной армии, а не власовцам.
5. Сравнение с Варшавским восстанием:
- Варшавское восстание 1944 года названо авантюрным и кровавым, организованным польским эмигрантским правительством в Лондоне с целью помешать СССР освободить Польшу. Советские войска не могли физически помочь из-за растянутых коммуникаций и потерь.
- Пражское восстание, напротив, произошло в более благоприятных условиях (победа была близка), и советские войска смогли оперативно вмешаться, предотвратив уничтожение города.
6. Чешская коллаборация и сопротивление:
- Чехия (протекторат Богемии и Моравии) активно сотрудничала с нацистами, производя танки, стрелковое оружие, боеприпасы и самолеты для Вермахта. Чешские заводы, такие как ЧКД, работали на немцев, а чешское население получало повышенные пайки.
- Несмотря на коллаборационизм, в Чехии существовало сопротивление, включая коммунистическую партию Чехословакии, которая сыграла важную роль в организации Пражского восстания. Также действовали отдельные герои, такие как капитан Павлик.
7. Историческая неблагодарность восточноевропейских стран:
- Современные Польша и Чехия обвиняются в неблагодарности за советское освобождение. В Польше сносят памятники советским воинам, в Чехии ведется «ползучая борьба» с памятниками, например, с памятником танку ИС-2 в Праге.
- Поляки обвиняют СССР в Катынском расстреле, несмотря на косвенные доказательства немецкой вины и нелогичность уничтожения потенциальных союзников в 1940 году. Признание СССР вины в Катынском деле в конце 2000-х годов названо ошибкой, которую следует отозвать.
8. Современная Европа и фашизация:
- Западная Европа обвиняется в фашизации, подавлении свободы слова и исторической правды. Пример: суд над чешским коммунистом Йозефом Скалой за альтернативную точку зрения по Катынскому делу.
- Чехия, Польша и Прибалтика переписывают историю, замалчивая советский вклад в победу и возвеличивая коллаборационистские элементы (например, польское эмигрантское правительство или армию Андерса).
9. Историческая память и уроки:
- Знание истории помогает понять современные события и выстраивать грамотную политику. Россия должна жестче отстаивать свою историческую правду, используя «мягкую силу» и рассекреченные архивы.
- Западная Европа дискредитировала себя циничной политикой исторической памяти, что требует от России трезвого и решительного ответа.
Вывод:Беседа подчеркивает ключевую роль Советского Союза в освобождении Праги и Центральной Европы в мае 1945 года, несмотря на попытки западных союзников, в частности Черчилля, захватить стратегические города для усиления своего влияния. Пражское восстание, хотя и плохо подготовленное, стало поводом для стремительного вмешательства Красной армии, предотвратившего разрушение города. Чехия, несмотря на значительный коллаборационизм с нацистами, имела элементы сопротивления, во многом благодаря коммунистам. Современные восточноевропейские страны, особенно Польша и Чехия, обвиняются в исторической неблагодарности, переписывании истории и сносе памятников советским освободителям. Западная Европа, по мнению спикера, движется к фашизации, подавляя свободу слова и искажая историческую правду. Россия должна активнее защищать свою историческую роль, используя факты и архивы, чтобы противостоять западной пропаганде и выстраивать адекватную политику в условиях глобальной конфронтации.