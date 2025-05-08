Глумление над памятниками советским воинам в Европе: заказчики, исполнители и доморощенные «непротивленцы»
Глумление над памятниками советским воинам в Европе: заказчики, исполнители и доморощенные «непротивленцы»
Возмущаясь уничтожением памятников советским воинам-освободителям в Чехии, Польше или в прибалтийских республиках, ни в коей мере нельзя забывать о двух вещах, без которых такое глумление было бы невозможно.
Во-первых, надо помнить, что мы имеем дело с последовательной и целенаправленной политикой уничтожения памяти о нашей Великой Победе со стороны Европейского союза в целом, прямого наследника потерпевшей 9 мая 1945 года поражение континентальной Европы, а не с вандализмом конкретных правителей тех или иных стран.
В 2019 году Парламент Европейского Союза официально оформил и узаконил эту политику специальной Резолюцией «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой не только возложил на Советский Союз ответственность за Вторую мировую войну, но и обязал, подчеркиваю, обязал государства ЕС очистить свою территорию от памятников советским воинам:
«Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы»
Только не надо демагогии о том, что Евросоюз предписывает ликвидировать памятники и мемориалы, прославляющие «тоталитарные режимы», а не памятники и мемориалы советским воинам. Никаких других памятников и мемориалов, связанных со Второй мировой войной в Европе физически нет (США и Англия в европейской системе координат к тоталитарным режимам не относятся). Фашистам и их пособникам европейцы поставить памятники еще не успели, хотя к этому все идет.
Во-вторых, надо помнить о том, что уничтожение памятников советским воинам было бы невозможно без «непротивления» этому варварству со стороны «неопределенного круга лиц» (так принято кажется выражаться в юридических документах) в российской элите.
Все последние десятилетия на официальном уровне либо старались не замечать глумление Евросоюза над памятью о советских воинах-победителях, либо устраивали бурные пятиминутки гнева, за которыми ничего не следовало.
Так, в 2015 году, в год 70-летия Победы, когда власти Польши уничтожили памятник генералу Черняховскому (с прямой трансляцией по телевидению), официальный представитель МИД России Мария Захарова грозно требовала от польских правителей «прекратить эту вакханалию» и поставила их действия в один ряд с действиями ИГИЛ (запрещенной в России):
«Те, кто уничтожает памятники в Польше, во многом уподобляются ближневосточным террористам»
Слова остались словами, никаких дел за ними не последовало.
Убедившиеся в безнаказанности и осмелевшие власти Польши в следующие два года уничтожили практически все памятники советским воинам вне кладбищ (сейчас начали уничтожать и на местах захоронений наших солдат)
Сколько было тогда разорванных в патриотическом угаре рубах, сколько гневных филиппик в адрес Польши и ничего на уровне дел. Более того, без шума и пыли был продлен на очередной пятилетний срок крайне выгодный Польше Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве, статья 17 которого прямо обязывает польские власти сохранять памятники и мемориалы советским воинам.
Только не надо опять демагогии про то, что Россия такая бессильная и потому кроме слов ничего не могла сделать. Проблема была в другом: из-за «каких-то там» памятников «неопределенный круг лиц» в российской элите совершенно не хотел ссориться с партнерами по строительству Общеевропейского дома.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Целенаправленная политика ЕС: Уничтожение памятников советским воинам в Европе — это не случайный вандализм, а часть последовательной политики Европейского Союза, направленной на стирание памяти о Великой Победе СССР. Эта политика закреплена Резолюцией Европарламента 2019 года «О важности европейской памяти для будущего Европы», которая возлагает на СССР ответственность за Вторую мировую войну и обязывает страны ЕС ликвидировать памятники, связанные с «тоталитарными режимами».
2. Отсутствие других целей: В Европе нет других памятников, связанных со Второй мировой войной, которые подпадали бы под определение «тоталитарных режимов», кроме советских. Упоминания о «тоталитаризме» в резолюции фактически направлены исключительно против советского наследия.
3. Роль российской элиты: Уничтожение памятников стало возможным из-за пассивности и «непротивления» части российской элиты, которая либо игнорировала эти акты, либо ограничивалась словесными протестами без реальных действий.
4. Пример Польши: В 2015 году Польша уничтожила памятник генералу Черняховскому, что сопровождалось громкими заявлениями российского МИД, но без последствий. Это укрепило уверенность польских властей в безнаказанности, что привело к дальнейшему сносу советских памятников, включая те, что находятся на местах захоронений.
5. Демагогия и бездействие: Российская сторона не использовала имеющиеся рычаги, такие как пересмотр Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве с Польшей, который обязывает сохранять советские памятники. Это объясняется нежеланием части элиты портить отношения с Европой ради «каких-то памятников».
Вывод:
Статья утверждает, что уничтожение памятников советским воинам в Европе — это результат сочетания двух факторов: целенаправленной антисоветской политики ЕС, стремящегося переписать историю Второй мировой войны, и пассивности российской элиты, которая не предпринимает реальных мер для противодействия этому. Отсутствие решительных действий со стороны России, несмотря на громкие заявления, способствует безнаказанности европейских властей, что ведет к дальнейшему стиранию памяти о советском вкладе в Победу.