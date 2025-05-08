Главная » История, Мировоззрение, Политика

Глумление над памятниками советским воинам в Европе: заказчики, исполнители и доморощенные «непротивленцы»

6 0
Переслано от: Игорь Шишкин

Глумление над памятниками советским воинам в Европе: заказчики, исполнители и доморощенные «непротивленцы»

Возмущаясь уничтожением памятников советским воинам-освободителям в Чехии, Польше или в прибалтийских республиках, ни в коей мере нельзя забывать о двух вещах, без которых такое глумление было бы невозможно.

Во-первых, надо помнить, что мы имеем дело с последовательной и целенаправленной политикой уничтожения памяти о нашей Великой Победе со стороны Европейского союза в целом, прямого наследника потерпевшей 9 мая 1945 года поражение континентальной Европы, а не с вандализмом конкретных правителей тех или иных стран.

В 2019 году Парламент Европейского Союза официально оформил и узаконил эту политику специальной Резолюцией «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой не только возложил на Советский Союз ответственность за Вторую мировую войну, но и обязал, подчеркиваю, обязал государства ЕС очистить свою территорию от памятников советским воинам:

«Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы»

Только не надо демагогии о том, что Евросоюз предписывает ликвидировать памятники и мемориалы, прославляющие «тоталитарные режимы», а не памятники и мемориалы советским воинам. Никаких других памятников и мемориалов, связанных со Второй мировой войной в Европе физически нет (США и Англия в европейской системе координат к тоталитарным режимам не относятся). Фашистам и их пособникам европейцы поставить памятники еще не успели, хотя к этому все идет.

Во-вторых, надо помнить о том, что уничтожение памятников советским воинам было бы невозможно без «непротивления» этому варварству со стороны «неопределенного круга лиц» (так принято кажется выражаться в юридических документах) в российской элите.

Все последние десятилетия на официальном уровне либо старались не замечать глумление Евросоюза над памятью о советских воинах-победителях, либо устраивали бурные пятиминутки гнева, за которыми ничего не следовало.

Так, в 2015 году, в год 70-летия Победы, когда власти Польши уничтожили памятник генералу Черняховскому (с прямой трансляцией по телевидению), официальный представитель МИД России Мария Захарова грозно требовала от польских правителей «прекратить эту вакханалию» и поставила их действия в один ряд с действиями ИГИЛ (запрещенной в России):

«Те, кто уничтожает памятники в Польше, во многом уподобляются ближневосточным террористам»

Слова остались словами, никаких дел за ними не последовало.

Убедившиеся в безнаказанности и осмелевшие власти Польши в следующие два года уничтожили практически все памятники советским воинам вне кладбищ (сейчас начали уничтожать и на местах захоронений наших солдат)

Сколько было тогда разорванных в патриотическом угаре рубах, сколько гневных филиппик в адрес Польши и ничего на уровне дел. Более того, без шума и пыли был продлен на очередной пятилетний срок крайне выгодный Польше Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве, статья 17 которого прямо обязывает польские власти сохранять памятники и мемориалы советским воинам.

Только не надо опять демагогии про то, что Россия такая бессильная и потому кроме слов ничего не могла сделать. Проблема была в другом: из-за «каких-то там» памятников «неопределенный круг лиц» в российской элите совершенно не хотел ссориться с партнерами по строительству Общеевропейского дома.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Целенаправленная политика ЕС: Уничтожение памятников советским воинам в Европе — это не случайный вандализм, а часть последовательной политики Европейского Союза, направленной на стирание памяти о Великой Победе СССР. Эта политика закреплена Резолюцией Европарламента 2019 года «О важности европейской памяти для будущего Европы», которая возлагает на СССР ответственность за Вторую мировую войну и обязывает страны ЕС ликвидировать памятники, связанные с «тоталитарными режимами».

2. Отсутствие других целей: В Европе нет других памятников, связанных со Второй мировой войной, которые подпадали бы под определение «тоталитарных режимов», кроме советских. Упоминания о «тоталитаризме» в резолюции фактически направлены исключительно против советского наследия.

3. Роль российской элиты: Уничтожение памятников стало возможным из-за пассивности и «непротивления» части российской элиты, которая либо игнорировала эти акты, либо ограничивалась словесными протестами без реальных действий.

4. Пример Польши: В 2015 году Польша уничтожила памятник генералу Черняховскому, что сопровождалось громкими заявлениями российского МИД, но без последствий. Это укрепило уверенность польских властей в безнаказанности, что привело к дальнейшему сносу советских памятников, включая те, что находятся на местах захоронений.

5. Демагогия и бездействие: Российская сторона не использовала имеющиеся рычаги, такие как пересмотр Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве с Польшей, который обязывает сохранять советские памятники. Это объясняется нежеланием части элиты портить отношения с Европой ради «каких-то памятников».

Вывод:


Статья утверждает, что уничтожение памятников советским воинам в Европе — это результат сочетания двух факторов: целенаправленной антисоветской политики ЕС, стремящегося переписать историю Второй мировой войны, и пассивности российской элиты, которая не предпринимает реальных мер для противодействия этому. Отсутствие решительных действий со стороны России, несмотря на громкие заявления, способствует безнаказанности европейских властей, что ведет к дальнейшему стиранию памяти о советском вкладе в Победу.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/isshishkin/3872
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Осквернил памятник советскому воину, а потом приехал в РФ? Посиди годика три, подумай - а прав ли ты
Ярость трусов: война с советскими памятниками как часть национальной идеи Европы
Facebook блокирует критиков видео «расстрела» советскими воинами поляков
Голос Мордора: Свобода слова – это не свобода лжи и не свобода глумления над памятью
Ни капли в рот, ни сантиметра в попу! Мы не должны ничего этой гей-Европе!
Глумление над историей накануне Дня Победы – на "Первом"
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
Новости с Украины и Новороссии за 5 июля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru