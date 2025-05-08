Глумление над памятниками советским воинам в Европе: заказчики, исполнители и доморощенные «непротивленцы»

Возмущаясь уничтожением памятников советским воинам-освободителям в Чехии, Польше или в прибалтийских республиках, ни в коей мере нельзя забывать о двух вещах, без которых такое глумление было бы невозможно.

Во-первых, надо помнить, что мы имеем дело с последовательной и целенаправленной политикой уничтожения памяти о нашей Великой Победе со стороны Европейского союза в целом, прямого наследника потерпевшей 9 мая 1945 года поражение континентальной Европы, а не с вандализмом конкретных правителей тех или иных стран.

В 2019 году Парламент Европейского Союза официально оформил и узаконил эту политику специальной Резолюцией «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой не только возложил на Советский Союз ответственность за Вторую мировую войну, но и обязал, подчеркиваю, обязал государства ЕС очистить свою территорию от памятников советским воинам:

«Продолжается существование в общественных местах в некоторых государствах-членах памятников и мемориалов, прославляющих тоталитарные режимы, что прокладывает путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы»

Только не надо демагогии о том, что Евросоюз предписывает ликвидировать памятники и мемориалы, прославляющие «тоталитарные режимы», а не памятники и мемориалы советским воинам. Никаких других памятников и мемориалов, связанных со Второй мировой войной в Европе физически нет (США и Англия в европейской системе координат к тоталитарным режимам не относятся). Фашистам и их пособникам европейцы поставить памятники еще не успели, хотя к этому все идет.

Во-вторых, надо помнить о том, что уничтожение памятников советским воинам было бы невозможно без «непротивления» этому варварству со стороны «неопределенного круга лиц» (так принято кажется выражаться в юридических документах) в российской элите.

Все последние десятилетия на официальном уровне либо старались не замечать глумление Евросоюза над памятью о советских воинах-победителях, либо устраивали бурные пятиминутки гнева, за которыми ничего не следовало.

Так, в 2015 году, в год 70-летия Победы, когда власти Польши уничтожили памятник генералу Черняховскому (с прямой трансляцией по телевидению), официальный представитель МИД России Мария Захарова грозно требовала от польских правителей «прекратить эту вакханалию» и поставила их действия в один ряд с действиями ИГИЛ (запрещенной в России):

«Те, кто уничтожает памятники в Польше, во многом уподобляются ближневосточным террористам»

Слова остались словами, никаких дел за ними не последовало.

Убедившиеся в безнаказанности и осмелевшие власти Польши в следующие два года уничтожили практически все памятники советским воинам вне кладбищ (сейчас начали уничтожать и на местах захоронений наших солдат)

Сколько было тогда разорванных в патриотическом угаре рубах, сколько гневных филиппик в адрес Польши и ничего на уровне дел. Более того, без шума и пыли был продлен на очередной пятилетний срок крайне выгодный Польше Договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве, статья 17 которого прямо обязывает польские власти сохранять памятники и мемориалы советским воинам.

Только не надо опять демагогии про то, что Россия такая бессильная и потому кроме слов ничего не могла сделать. Проблема была в другом: из-за «каких-то там» памятников «неопределенный круг лиц» в российской элите совершенно не хотел ссориться с партнерами по строительству Общеевропейского дома.