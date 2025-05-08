Фальсификация истории Великой Отечественной войны – прямой результат разрушения СССР
Выступление на Круглом столе в Институте стран СНГ, посвящённом представлению книги «Вклад союзных республик СССР в общую победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Борьба с фальсификацией истории», подготовленной к 80-летию Победы Институтом стран СНГ при поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Фальсификация истории как оружие: История Великой Отечественной войны и Второй мировой войны используется как инструмент политической борьбы, утратив связь с исторической наукой. Она подчинена политическим интересам.
2. Распад СССР как причина фальсификаций: Распад Советского Союза привел к возможности масштабной фальсификации истории на государственном уровне. До распада СССР его мощь и Ялтинско-Потсдамская система сдерживали такие попытки.
3. Роль Ялтинско-Потсдамской системы: Эта система была выгодна как СССР, так и США, что ограничивало фальсификации. После распада СССР баланс сил нарушился, и США стали единственным гегемоном, что позволило переписывать историю.
4. Замалчивание вклада СССР: В США и на Западе вклад СССР в победу во Второй мировой войне замалчивался (например, фильм «Неизвестная война»). СССР также не акцентировал вклад союзников, но это были скорее «перепалки», а не системная фальсификация.
5. Новая концепция истории Второй мировой войны: После 2000-х годов, особенно после Мюнхенской речи Путина (2007), на Западе начала продвигаться идея, что войну развязали две «тоталитарные империи» — СССР и Третий рейх. Эта концепция оформилась в резолюции Европарламента 2019 года.
6. Роль Польши и других стран: Польша первой официально продвинула эту концепцию в 2009 году (Варшавская декларация). Затем она распространилась через структуры ЕС, включая резолюцию 2019 года, призывающую демонтировать памятники, «прославляющие тоталитарные режимы».
7. Недостаточная реакция России: Россия в 2009–2011 годах не вступила в активную борьбу с фальсификациями, что позволило этой концепции закрепиться. Официальные заявления (например, статья Лаврова) были, но системной работы не проводилось.
8. Пример Словакии: В Словакии в 2025 году собрали подписи за референдум о выходе из антироссийских санкций, что показывает, что память о Великой Отечественной войне все еще жива и может быть использована для мобилизации общественного мнения.
9. Связь с постсоветским пространством: Победа в Великой Отечественной войне объединяла народы СССР. Фальсификация истории направлена на разрыв этой связи, что является частью геополитической стратегии.
10. Проблемы в России: Внутри России также есть фальсификации, особенно в кинематографе, где продвигается идея о «двух злах» (сталинизм и нацизм). Это ослабляет позицию страны в борьбе с внешними фальсификациями.
11. Исторические корни концепции: Идея о равной ответственности СССР и Третьего рейха за войну появилась еще в 1946–1947 годах (пакт Молотова-Риббентропа), но до 2000-х она не была государственной политикой Запада.
Вывод:
Фальсификация истории Великой Отечественной войны является прямым следствием распада СССР и утраты биполярного мироустройства, что позволило Западу переписывать историю в своих интересах. Новая концепция, приравнивающая СССР и Третий рейх, стала официальной политикой ЕС к 2019 году, что проявляется в сносе памятников и переписывании истории. Россия упустила возможность противодействия в 2009–2011 годах, а внутренние фальсификации (в кинематографе и образовании) усугубляют проблему. Однако пример Словакии показывает, что память о войне остается мощным инструментом мобилизации. Для эффективной борьбы с фальсификациями необходимо укреплять историческое образование и культуру внутри России, а также работать с общественным мнением в других странах, особенно на постсоветском пространстве.