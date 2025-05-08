"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, в эти дни мы отмечаем 80-летие Победы над германским нацизмом. Но в советском плену находились сотни тысяч военнопленных — граждан европейских государств, де-юре не воевавших против Советского Союза. О чём говорит этот факт?

Евгений СПИЦЫН. Да, в нашей официальной историографии говорилось о том, что советский народ одержал всемирно-историческую победу над германским нацизмом и японским милитаризмом. Но, по сути, в 1941 году против СССР воевала армия объединённой Европы. Такое было и за 129 лет до нападения Гитлера на СССР — вторжение Наполеона в Россию, которое неслучайно называли "нашествием двунадесяти языков". Наполеоновскую армию пополнили многие европейские народы, чего стоит только один польский корпус Понятовского…

"ЗАВТРА". Там были и австрийцы, и пруссаки, и баварцы…

Евгений СПИЦЫН. Вы абсолютно правы. В Великую Отечественную, помимо сателлитов нацистской Германии — Финляндии, Румынии, Венгрии, Словакии, Болгарии и далее по списку, в составе вермахта были целые дивизии и корпуса многих европейских народов. Достаточно вспомнить французскую дивизию "Шарлемань", которая до последнего обороняла Берлин. Кстати, в движении Сопротивления этнических французов или граждан Французской Республики было гораздо меньше, чем в войсках вермахта. Франция, с одной стороны, была частично оккупирована немцами, но на юге страны существовало марионеточное государство маршала Петена — Режим Виши. То же самое можно сказать и о тех народах, которые формально не были союзниками нацистской Германии, а на деле воевали в её рядах.

Поэтому, когда мы говорим о нашей Победе, мы имеем в виду разгром нацизма и фашизма всех европейских народов. Гитлер в этом плане не был первопроходцем, он лишь оказался примерным учеником своих предшественников. Идеология расизма, нацизма, фашизма взращивалась французскими и британскими философами с XVIII века. Вспомните, к примеру, двоюродного брата Чарльза Дарвина Фрэнсиса Гальтона, ставшего родоначальником евгеники.

"ЗАВТРА". Выпестованная британцами евгеника была с лёгкостью принята политическим истеблишментом Германии…

Евгений СПИЦЫН. Да, Гитлер не случайно оказался во главе Германии, его сознательно не один год вели к власти. Главными бенефициарами его прихода к власти стали не только германские банкиры и промышленники, кровно заинтересованные в реванше. Хорошо известна роль главы Банка Англии Монтегю Нормана в возвышении Гитлера. Американские банкиры и промышленники тоже не остались в стороне. Например, активным участником этого процесса был Прескотт Буш, американский банкир и политик, отец и дед двух президентов США.

Незадолго до прихода Гитлера к власти немецкий финансист Курт фон Шрёдер собрал у себя на вилле ряд крупных банкиров, промышленников и политиков, в том числе Франца фон Папена (одного из предшественников Гитлера на посту канцлера), для того чтобы составить так называемый ультиматум Гинденбургу — действующему германскому президенту. В той встрече активное участие принимали Джон Фостер Даллес, будущий госсекретарь США, и его младший брат Аллен Даллес, который с 1953-го по 1961 год возглавлял ЦРУ. Шрёдер был не просто крупным банкиром, он, по сути, возглавлял так называемый профсоюз германских банкиров и играл одну из главных ролей в продвижении Гитлера.

"ЗАВТРА". Если мне не изменяет память, братья Даллесы в тот момент представляли Федеральную резервную систему США?

Евгений СПИЦЫН. Да. Потому что тогда речь шла не только о встраивании Гитлера во власть, но и о финансировании правительства Германии. Напомню, что ещё в 1924 году был принят план Дауэса, а в 1929–1930-м годах — план Юнга, направленные на восстановление промышленного потенциала Германии, тогда ещё Веймарской республики. Причём речь шла о возрождении именно тяжёлой промышленности, которая является базой для военно-промышленного комплекса.

Гитлера целенаправленно вели к должности рейхсканцлера, но не для того, чтобы нацистская Германия составила конкуренцию западным партнёрам, а для того, чтобы превратить её в ударный кулак борьбы, прежде всего с Советским Союзом. Например, когда британское правительство в 1927 году демонстративно разорвало дипломатические отношения с СССР, используя знаменитое письмо-фальшивку Зиновьева, или "письмо Коминтерна английским рабочим", Сталин, выступая на XV партсъезде, сказал, что "в воздухе запахло новой мировой войной". То есть Запад уже был готов броситься на Советский Союз. И в качестве главного ударного кулака рассматривалась прежде всего Польша во главе с Юзефом Пилсудским, лютым русофобом и антисоветчиком. Но тогда удалось избежать кризиса…

"ЗАВТРА". Слабоват оказался ударный кулак…

Евгений СПИЦЫН. Да, слабоват. И потом, надо сказать, что и в США, и в европейских странах тогда ещё опасались нового пожара мировой войны. Особенно не хотели этого французы, потому что крайне тяжело пережили последствия Первой мировой. У них были гигантские потери: выбили практически два поколения молодых здоровых мужчин, появились демографические проблемы. Поэтому французские политики той эпохи всячески старались избегать подобного рода конфликтов мирового уровня. И неслучайно в августе 1928 года был подписан пакт Бриана — Келлога (Парижский пакт) — договор об отказе от войны как орудия внешней политики, то есть пришли к необходимости решать все спорные межгосударственные проблемы только за столом переговоров. Министр иностранных дел Франции Аристид Бриан выступил с этим предложением, а госсекретарь США Фрэнк Келлог поддержал его.

"ЗАВТРА". Это был действительно первый случай в истории, когда война была запрещена как таковая.

Евгений СПИЦЫН. Да, как средство продолжения политики. Советский Союз первоначально не подписал этот документ, потому что посчитал это очередной уловкой Запада, но потом всё-таки мы решили пойти навстречу французам и американцам, так как уже тогда понимали, что, вероятнее всего, придётся вскоре создавать систему коллективной безопасности, прежде всего в Европе. То есть эта идея возникла ещё до прихода Гитлера к власти, а уже при нём нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов её озвучил.

На самом деле мы давно искали в этом направлении разного рода подходы не только по дипломатическим каналам, но и по линии Коминтерна, по каналам нашей разведки. И здесь Франция играла не последнюю роль. Там у нас были довольно влиятельные агенты, в том числе члены французского правительства, которые в этом вопросе нас поддерживали, так как прекрасно понимали, что в случае начала новой войны Франция по её морально-психологическому состоянию просто не сможет поставить под ружьё значительную часть своего населения. У нас почему-то часто сбрасывают со счетов моральную неготовность самих европейцев взять на себя бремя ответственности и платить своими жизнями за сохранение некоего призрачного суверенитета.

"ЗАВТРА". Потому и понадобился Гитлер.

Евгений СПИЦЫН. Конечно! Вся вторая половина 1920-х и начало 1930-х годов — это, по сути дела, прелюдия к войне. Ключевую роль здесь сыграла Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, поскольку и без того довольно рыхлые экономики Европы и Америки накрыл колоссальный экономический кризис, потрясший сами основы капитализма. Повальная безработица, массовая гибель людей от голода… Всё это усугублялось неблагоприятными климатическими условиями. Я бы посоветовал любителям вспоминать так называемый голодомор на Украине посмотреть, что в тот же период творилось в США и Европе.

На фоне этих бедствий и страданий, резкого падения благосостояния значительной части населения Запада росла ура-патриотическая риторика. Именно поэтому с начала 1930-х годов гитлеровская партия, бывшая маргинальной и почти не имевшая голосов избирателей на региональных выборах, вдруг стала получать довольно существенное количество мест в федеральном парламенте. Этому способствовала также и грызня в лагере коммунистов и социалистов. Идеи так называемого Народного фронта будут озвучены только в 1935 году, когда Гитлер уже будет у власти. А до этого Коминтерн проводил политику Зиновьева, который рассматривал социал-демократов и социалистов всех мастей как охвостье буржуазии и категорически запрещал партиям, входящим в Коминтерн, какое-либо сотрудничество с ними.

"ЗАВТРА". Но и с противоположной стороны происходило то же самое.

Евгений СПИЦЫН. Абсолютно верно. Дело в том, что история "левого" движения в Германии значительно богаче нашей. Там ещё до Маркса-Энгельса создавались первые политические структуры. В целом на этом поле было довольно много крупных и ярких личностей — теоретиков и политиков, которые ещё в XIX веке пользовались довольно большим влиянием и популярностью. Поэтому-то большевики так рассчитывали на победу мировой пролетарской революции именно в Германии. Тот же Зиновьев говорил, что в случае победы там пролетарской революции возникнет нерушимый союз России и Германии, который будет не по зубам всей буржуазии мира.

Надо иметь в виду ещё одно важное обстоятельство. Первая мировая война обнажила все кричащие противоречия империализма, с которыми сталкивался современный мир. Разрешить их в рамках старой буржуазной формации, даже на её новой стадии, было нельзя. И после подписания всех мирных договоров Первой мировой войны стали активно разрабатываться идеи, куда же двинется человечество дальше, чтобы избежать повторения подобной бойни.

Было предложено два варианта: один — наш, движение к социализму, второй — фашистский. На протяжении всех 1920–1930-х годов между ними шёл заочный спор, какой путь правильнее, кто выбрал лучшую дорогу, которая сможет привести человечество к светлому будущему. И многие европейцы искреннее верили в то, что именно фашизм является столбовой дорогой движения в идеальный мир. Дело в том, что тогда за фашистами ещё не тянулся тот страшный, бесчеловечный шлейф, который появится в годы Второй мировой войны: ещё не было миллионов жертв, концлагерей и прочих ужасных деяний гитлеровцев. Пока это только выстраивалось, становилось неотъемлемой частью идеологии нацизма.

Антисемитизм в расчёт не принимали, потому что в Европе он был на протяжении веков. Более того, во главе антисемитского движения стоял Ватикан. Римско-католическая церковь, по сути, являлась вдохновителем еврейских погромов по всей Европе: в Испании, Франции, Германии, Чехии, Швейцарии… В каждом крупном городе существовали еврейские анклавы, какие-то кварталы, где жили ростовщики, торговцы и так далее.

"ЗАВТРА". И еврейские погромы в Европе тогда никого не шокировали?

Евгений СПИЦЫН. Никого. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах, где порой более половины населения городов составляли евреи.

Таким образом, идеи фашизма получили довольно большую популярность по всей Европе, а не только в Германии. В Италии в начале 1920-х годов к власти пришла фашистская партия Муссолини. Идеи фашизма распространялись во Франции, Великобритании, Испании, других странах. Изначально за этими идеями стоял Ватикан. Но, как часто бывает в истории, цепной пёс срывается с поводка и начинает кусать своего хозяина. То же произошло и с Гитлером. Он разругался с Ватиканом и со всеми своими хозяевами, прежде всего с британцами, которые старательно вели его к власти.

Тем не менее Гитлер хорошо осознавал, что в условиях, когда Запад всё время толкает его на войну с Советским Союзом, не овладев промышленным потенциалом всей Европы или хотя бы значительной её части, вступать в конфликт с СССР было бы рискованным делом.

"ЗАВТРА". Понимал, что его гнали на убой, а Британия только выиграет от этого и окрепнет.

Евгений СПИЦЫН. Да, потому что реализуется тот самый план пасторализации Германии (то есть превращения этой страны из индустриальной державы в страну полей и пастбищ), о котором шла речь ещё в 1916 году на Парижской экономической конференции, организованной тогдашним премьер-министром Великобритании Гербертом Асквитом. Конференция должна была решить вопросы, связанные с ужесточением экономической блокады Германии, а также обсудить недопущение возрождения её экономической мощи после окончания войны. Кстати, представитель Российской империи Николай Николаевич Покровский тогда уехал, не подписав ни одного документа, предусматривавшего превращение Германии в общеевропейское пастбище для овечек и ликвидацию всего промышленного потенциала, поскольку Германия для России традиционно была основным потребителем её сельхозпродукции, а Россия для Германии — потребителем её промышленных товаров.

"ЗАВТРА". Ситуация повторилась в конце Второй мировой войны, когда был предложен план Моргентау.

Евгений СПИЦЫН. Да, план министра финансов США Генри Моргентау предполагал то же самое — ослабить Германию, превратить её в аграрную страну. Правда, потом американцы, взявшие курс на холодную войну с Советским Союзом, быстренько переобулись в воздухе, и на место плана Моргентау пришёл план Маршалла, но совсем с иными целями и задачами.

Так что совершенно очевидно, что Гитлера сознательно готовили прежде всего представители тех самых глобалистов, которые и сейчас мутят воду. Поэтому и напрашиваются многие исторические параллели. По сути, начало Второй мировой войны спровоцировали именно глобалисты, представители мирового финансового капитала, которым не нужны национальные государства. Кстати, именно тогда родилась идеология мондиализма, идея создания мирового правительства, мирового парламента, других наднациональных структур…

"ЗАВТРА". Конечно же, это прикрывалось лозунгом "мира во всём мире", но на самом деле всё делалось в интересах крупных денежных мешков.

Евгений СПИЦЫН. Естественно. Эти идеи родились не на пустом месте. Людям внушали, мол, человечество пережило такие ужасы и трагедии, потому что сталкивались интересы национальных государств, ради их мифических потребностей люди и убивали друг друга. А вот если не будет этих национальных государств, если мы будем жить единым общечеловеческим общежитием, исчезнут сами причины возникновения подобного рода конфликтов. А отсюда вывод: даёшь мировое правительство! За этими россказнями на самом деле скрываются интересы крупного, прежде всего финансового, олигархического капитала, желание которого — сугубо в шкурных интересах манипулировать и управлять народами, превратив их в дойное стадо.

"ЗАВТРА". Правильно ли я понимаю, что среди потерпевших поражение во Второй мировой войне была не только гитлеровская Германия, её сателлиты и в целом европейские нацисты или фашисты, но и крупный финансовый капитал — все эти английские, американские, французские, немецкие и прочие банкиры?

Евгений СПИЦЫН. Именно так. Причём этим банкирам, в том числе и еврейским, абсолютно наплевать на интересы своих народов.

"ЗАВТРА". И этот международный финансовый олигархат попытался уже тогда устроить новый мировой порядок, только не в либерально-глобалистском виде, как в наши дни, а в образе национал-социализма и фашизма?

Евгений СПИЦЫН. Да, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что либерализм — это лишь форма существования западной идеологии, которая по своей сути всегда была фашистской. Там могли существовать, условно говоря, разного рода ответвления: итальянский фашизм, германский нацизм, расизм британского и французского типов и так далее, но это всего лишь оттенки. Сердцевиной всех этих направлений является нацизм в чистом виде. Есть те, кто относится к "золотому миллиарду", а все остальные — "унтерменши", с которыми можно делать всё что угодно: физически уничтожать, измываться, эксплуатировать и прочее.

Эта идеология никуда не исчезла, она все послевоенные десятилетия активно внедрялась. Причём надо отдать должное европейским кукловодам и мыслителям, которые откровенно нацистские и фашистские лозунги, в том числе и русофобию, один из их стрежневых смыслов, скрывали под красивыми обёртками, лозунгами, например о строительстве общеевропейского дома. Здесь напрашивается знаменитая ленинская цитата о том, что в условиях империализма объединённая Европа либо невозможна, либо реакционна.

Вы вдумайтесь только: Горбачёв, который на первых порах носился с Лениным как с писаной торбой, называл себя продолжателем идей марксизма и даже пытался что-то состряпать вроде поганой книжонки "Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира", ведь он напрочь отринул классовые основы ленинской внешней политики! Казалось бы, возьми, прочитай коротенькую статейку Владимира Ильича "О лозунге Соединённых Штатов Европы", который говорил, что в условиях империализма объединённой Европы быть не может, а если она по какой-то причине вдруг возникнет, то это будет одно из самых реакционных объединений, которые когда-либо существовали в мире. И ты сам загоняешь нашу страну в строительство общеевропейского дома!

Мы сейчас воочию наблюдаем, во что превратился Европейский союз, сбросивший с себя все маски. Раньше единая Европа в рамках нескольких сугубо западноевропейских государств ещё сохраняла какие-то нормы приличия, поскольку существовал Советский Союз и мощный социалистический лагерь, и развернуться ей было негде. Но как только СССР рухнул, вчерашние соцстраны превратились в колонизируемые члены ЕС, по сути дела, в народы второго сорта, в те самые "унтерменши", которые подверглись нещадной эксплуатации: люди работали в прямом смысле за копейки на интересы крупного капитала, прежде всего Германии и Франции — двух наиболее мощных стран Евросоюза.

Теперь, в условиях мирового экономического кризиса, все противоречия вышли наружу. Ведь кризис 2008–2009 годов никуда не исчез, его просто пролонгировали, смикшировали определёнными инструментами. Сегодняшняя проукраинская военная истерия Европы есть прямое следствие того, что случилось с мировой экономикой пятнадцать лет назад. Все здравомыслящие люди это прекрасно понимают. Даже Трамп говорит, что "это не наша война", потому что ищет другие способы выхода из мирового кризиса капитализма. Он осознаёт, что идти по старой колее через военный конфликт — значит поставить всё человечество на грань выживания, потому что дальше война будет уже не обычной, а ядерной, которая уничтожит всё живое на Земле.

А в Европе к власти пришли марионетки и самая настоящая шпана, которая либо этого не понимает, либо делает вид, что не понимает. Ведь неслучайно параллельно с крушением Советского Союза во всём мире стала насаждаться Болонская система образования, одним из идеологов и авторов которой был Жак Аттали. Он начинал реализацию этой глобальной программы по всем странам и народам. А в своей небезызвестной книжке "Кочующая элита" утверждал, что в условиях единого взаимосвязанного мира не нужны ни национальные государства, ни национальные правительства. "Мы готовим общемировые элиты, которые способны будут управлять в любом уголке мира", — писал Аттали.

"ЗАВТРА". Да, он главный теоретик либерального глобализма/мондиализма. Кстати, все последние президенты Франции вышли из-под его крыла, были и остаются его адептами.

Евгений СПИЦЫН. В своё время Аттали был помощником у Миттерана, являвшегося одним из главных столпов строительства той самой объединённой Европы.

"ЗАВТРА". Аттали также был создателем и первым руководителем Европейского банка реконструкции и развития.

Евгений СПИЦЫН. Да, он является крупнейшим кукловодом.

Так что то, чего не добился Гитлер, желавший строить Третий рейх силой оружия, его идейные наследники пытались сделать с помощью золота и так называемой мягкой силы. Другое дело, что сейчас у них этот замысел обломался. Я думаю, что здесь столкнулись интересы так называемого национального капитала. Вспомните, что проделывала вслед за Колем Ангела Меркель? Причём, заметьте, в союзе с французами. Две ведущие европейские экономики выстраивали модель Четвёртого рейха. Но уже не огнём и мечом, а с помощью экономических инструментов. В итоге американцы смекнули, что через какое-то время Германия без всякой войны, чисто через "копеечку", через ресурсы построит тот самый Четвёртый рейх.

"ЗАВТРА". И что Германия, как и при Гитлере, бросит вызов своим хозяевам.

Евгений СПИЦЫН. Да, они поняли, что формально в Европе будут существовать национальные государства, а по факту это будет Четвёртая германская империя. Американцам это не нужно. И Трамп стал выразителем интересов той части американской элиты (и не только американской), которая сказала "нет".

На фото: "публичная казнь" штандартов гитлеровских войск на первом Параде Победы 24 июня 1945 года. Слева – сержант Фёдор Легкошкур с древком штандарта 1-й танковой дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер".