Битва за души людей
Человек постоянно находится под контролем светлых или же тёмных сил. Нейтралитета не существует. Тот, кто не на стороне Света – уже на стороне тьмы. Подробней об этом – в беседе Александра Усанина и Алмакан эже Бековой.
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Содержание видео:
0:03:43 – Природа живая.
0:09:21 – БОГ смотрит, как как мы относимся к Природе – к Его творению.
0:14:46 – БОГ через ангелов-покровителей помогает нам.
0:19:54 – Как установить связь с ангелом-хранителем? В каких случаях ангел-хранитель покидает человека?
0:25:58 – Для того, чтобы в жизни сопутствовала удача, нужно следовать рекомендациям БОГА.
0:26:59 – Обязанность ангелов-хранителей помогать человеку.
0:28:12 -За грехи покровители оставляют человека.
0:32:18 – За что АЛМАКАН эже получила звание" Целитель планеты"?
0:34:55 – Падение за грехи.
0:36:37 – Искреннее раскаяние в грехах возвращают ангелов-покровителей (три возможности вернуть их).
0:38:25 – Перед сном нужно делать анализ прожитого дня.
0:39:08 – Социопаты – это люди, которых покинули ангелы-хранители. Что их ждёт в будущем?
0:43:59 – Покровители не так легко возвращаются обратно.
0:45:36 – Ритуалы сатанистов. 80% людей находятся под влиянием тёмных сил.
0:48:03 – Причина войн.
0:49:39 – Что не нравится ангелам?
0:59:35 – Захват тёмными силами ТВ, интернет ит.д.
0:53:46 – Нужно работать сейчас с матерями и учителями.
0:54:04 – Обязанность тёмных сил – вредить людям. Выбор человека, каким ему быть?
0:58:33 – Суры и асуры: путь Света, путь тьмы.
1:03:40 – Сейчас сложная ситуация в мире. Брат воюет с братом.
1:04:46 – Чтобы прекратить войны, люди должны перестать употреблять алкоголь, обманывать и изменять женам/мужьям.
1:05:25 – Каждый человек должен знать своё место.
1:11:27 – За нехорошие вещи всегда будет расплата.
1:14:00 – Ретрит с участием Алмакан эже 26 июня 2025 года.
1:15:06 – Рецепт мира.
Семинар-ретрит «Помощь ангелов в решении жизненных проблем.
Встреча с целительницей Алмакан эже Бековой» 26 июня – 1 июля в Крыму:
https://v-sinelnikov-online.com/pomoshch-angelov-v-reshenii-zhiznennyh-problem
Алмакан эже Бекова – общественный и политический деятель Киргизии, удостоенная звания «Целитель Мира», основательница и лидер женской партии «АРУУЗАТ ЭЛ КУТУ САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ». Книга об Алмакан эже Бековой "Благословенная Алмакан": https://www.litres.ru/zamirbek-osorov/blagoslovennaya-almakan-kratkaya-biografiya-kyrgyzskoy-van/chitat-onlayn/
Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Генеральный директор АНО «Возрождение Земли» Сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ Оказать помощь организация можно сделав благотворительный перевод на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
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#ангелы #АлмаканБекова #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Духовная защита и ангелы-хранители:
- Алмакан утверждает, что молитва, записанная на бумаге (тумар), может создавать непробиваемую защиту, что было продемонстрировано на конкурсе целителей, где защита выдержала выстрел.
- Каждый человек имеет ангела-хранителя, который направляет и защищает, пока человек следует духовным принципам. Ангел может покинуть человека из-за повторяющихся грехов, таких как гордыня, алкоголизм, сплетни.
- Покаяние и обращение к Богу могут вернуть ангела-хранителя, но это требует искренности и осознанного изменения поведения.
2. Темные силы и их влияние:
- Темные силы захватывают человека, если его покидает ангел-хранитель. Они предлагают материальные блага, но это ведет к разрушительным последствиям (болезни, тюрьма).
- Около 80% людей, по словам Алмакан, находятся под влиянием темных сил, что проявляется в войнах, катастрофах и увеличении преступности.
- Темные силы активно используют СМИ, интернет и кино, чтобы нормализовать греховное поведение (разводы, свободный секс, измены), представляя моральные принципы как устаревшие.
3. Грехи и их последствия:
- Грехи, такие как прелюбодеяние, обман, алкоголизм, разрушают связь с ангелом-хранителем. Даже намерение совершить грех может привести к потере покровительства.
- Природа (земля, реки, горы) жива и реагирует на грехи людей катастрофами (наводнения, землетрясения), которые являются предупреждениями или наказаниями.
- Человек должен отличаться от животных осознанным поведением, уважая духовные законы и природу.
4. Связь с природой и Богом:
- Земля, реки, горы и другие природные элементы живые и имеют связь с Богом. Они требуют уважительного отношения, а их осквернение (например, загрязнение водоемов) вызывает ответные реакции.
- Алмакан подчеркивает, что забота о природе — часть духовной практики, так как Бог оценивает, как люди относятся к Его творению.
5. Выбор и ответственность:
- Человек постоянно делает выбор между светлыми и темными силами. Светлые силы (ангелы) ведут к Богу через любовь и заботу, темные — к материальным удовольствиям и разрушению.
- Войны и катастрофы — результат коллективного выбора людей, впустивших темные силы через греховный образ жизни.
- Для прекращения войн (например, в Украине) людям нужно отказаться от грехов и вернуться к духовным принципам.
6. Роль воспитания:
- Современное общество утратило нравственные ориентиры, и даже родители часто не могут дать детям правильный пример из-за собственного разврата или греховного поведения.
- Необходима работа с учителями и матерями для восстановления духовного воспитания.
7. Социопаты и отсутствие совести:
- Социопаты, лишенные внутреннего голоса совести, — это люди, которых покинули ангелы-хранители. Их действия направлены только на личную выгоду, что делает их опасными для общества.
- Такие люди могут достигать высоких постов, но их успех временный и заканчивается тяжелыми последствиями.
8. Личный опыт Алмакан:
- Алмакан трижды теряла связь с ангелом-хранителем из-за грехов (алкоголизм, гордыня, сплетни), что привело к тяжелым испытаниям (паралич, одиночество, утрата статуса).
- Благодаря искреннему покаянию и следованию духовным принципам она восстановила связь с ангелом и теперь строго придерживается Божьих рекомендаций.
Вывод:
Беседа с Алмакан Эжи Бековой подчеркивает важность духовного выбора в жизни каждого человека и его влияния на личную судьбу и глобальные события. Центральная идея — борьба светлых и темных сил за человеческое внимание и поведение. Ангелы-хранители направляют к Богу через совесть и духовные принципы, тогда как темные силы искушают материальными благами, разрушая мораль и вызывая катастрофы. Современное общество, по мнению Алмакан, находится под сильным влиянием темных сил, что проявляется в нормализации греха через СМИ и утрате нравственных ориентиров. Для изменения ситуации требуется осознанное возвращение к духовным ценностям, уважение к природе и воспитание подрастающего поколения. Личный опыт Алмакан служит примером того, как покаяние и духовная работа могут восстановить связь с Богом и ангелами, подчеркивая, что искренность и ответственность перед Богом — ключ к гармоничной жизни.
Мы живём в Хрени (Переходе), Усанин. Не свисти. Личность человека “Я” состоит из многих суб-личностей “я”. А там много всего.
В НЗ Библии канон. тов. И Христос требовал отдать ему Души живые. А это надо только Сатане.