Человек постоянно находится под контролем светлых или же тёмных сил. Нейтралитета не существует. Тот, кто не на стороне Света – уже на стороне тьмы. Подробней об этом – в беседе Александра Усанина и Алмакан эже Бековой.

12+

Содержание видео:

0:03:43 – Природа живая.

0:09:21 – БОГ смотрит, как как мы относимся к Природе – к Его творению.

0:14:46 – БОГ через ангелов-покровителей помогает нам.

0:19:54 – Как установить связь с ангелом-хранителем? В каких случаях ангел-хранитель покидает человека?

0:25:58 – Для того, чтобы в жизни сопутствовала удача, нужно следовать рекомендациям БОГА.

0:26:59 – Обязанность ангелов-хранителей помогать человеку.

0:28:12 -За грехи покровители оставляют человека.

0:32:18 – За что АЛМАКАН эже получила звание" Целитель планеты"?

0:34:55 – Падение за грехи.

0:36:37 – Искреннее раскаяние в грехах возвращают ангелов-покровителей (три возможности вернуть их).

0:38:25 – Перед сном нужно делать анализ прожитого дня.

0:39:08 – Социопаты – это люди, которых покинули ангелы-хранители. Что их ждёт в будущем?

0:43:59 – Покровители не так легко возвращаются обратно.

0:45:36 – Ритуалы сатанистов. 80% людей находятся под влиянием тёмных сил.

0:48:03 – Причина войн.

0:49:39 – Что не нравится ангелам?

0:59:35 – Захват тёмными силами ТВ, интернет ит.д.

0:53:46 – Нужно работать сейчас с матерями и учителями.

0:54:04 – Обязанность тёмных сил – вредить людям. Выбор человека, каким ему быть?

0:58:33 – Суры и асуры: путь Света, путь тьмы.

1:03:40 – Сейчас сложная ситуация в мире. Брат воюет с братом.

1:04:46 – Чтобы прекратить войны, люди должны перестать употреблять алкоголь, обманывать и изменять женам/мужьям.

1:05:25 – Каждый человек должен знать своё место.

1:11:27 – За нехорошие вещи всегда будет расплата.

1:14:00 – Ретрит с участием Алмакан эже 26 июня 2025 года.

1:15:06 – Рецепт мира.

Семинар-ретрит «Помощь ангелов в решении жизненных проблем.

Встреча с целительницей Алмакан эже Бековой» 26 июня – 1 июля в Крыму:

https://v-sinelnikov-online.com/pomoshch-angelov-v-reshenii-zhiznennyh-problem

Алмакан эже Бекова – общественный и политический деятель Киргизии, удостоенная звания «Целитель Мира», основательница и лидер женской партии «АРУУЗАТ ЭЛ КУТУ САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ». Книга об Алмакан эже Бековой "Благословенная Алмакан": https://www.litres.ru/zamirbek-osorov/blagoslovennaya-almakan-kratkaya-biografiya-kyrgyzskoy-van/chitat-onlayn/

Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/

Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Генеральный директор АНО «Возрождение Земли» Сайт организации: ВозрождениеЗемли.РФ Оказать помощь организация можно сделав благотворительный перевод на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»: книга об идеологии русского мира. И также рекомендуем приобрести новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие» https://clck.ru/3JWXtq

Личный сайт автора: https://usanin.com Youtube-канал: https://www.youtube.com/@AlexanderUsanin

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin Telegram

Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео.

БЛАГОДАРИМ! ПОДПИШИТЕСЬ на канал ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск ✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях. МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#ангелы #АлмаканБекова #Усанин