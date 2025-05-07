"У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода.

В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили… Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным".

Читаю эти строки Василия Шукшина – какая же в них любовь к своей родной избе и какая правда жизни!

И ловлю себя на мысли: вот ведь какая глыба родилась и вышла в писатели при советской власти, которая якобы – если послушать антисоветчиков – гнобила всё русское и крестьянское. Шукшин родился в 1929 году, ничего уже в нём нет дореволюционного, но при этом он сермяжно-исконно русский крестьянин, по-нашему азиатский, цельный как скала Алтая.

А вот за постсоветские 30 лет не видно никого подобного даже близко – почему? Нет, они, эти глыбы, в нашей жизни, конечно, есть, но представить их творчески реализовавшимися в современной богемной тусовке просто невозможно. Так где и когда русско-крестьянскому было легче проявиться – при страшном "совке" или "демократичном" капитализме? Говорю это не ради бело-красного спора, но объективности ради.