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У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные…

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Переслано от: РМ

"У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода.

В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили… Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным".

Читаю эти строки Василия Шукшина – какая же в них любовь к своей родной избе и какая правда жизни!

И ловлю себя на мысли: вот ведь какая глыба родилась и вышла в писатели при советской власти, которая якобы – если послушать антисоветчиков – гнобила всё русское и крестьянское. Шукшин родился в 1929 году, ничего уже в нём нет дореволюционного, но при этом он сермяжно-исконно русский крестьянин, по-нашему азиатский, цельный как скала Алтая.

А вот за постсоветские 30 лет не видно никого подобного даже близко – почему? Нет, они, эти глыбы, в нашей жизни, конечно, есть, но представить их творчески реализовавшимися в современной богемной тусовке просто невозможно. Так где и когда русско-крестьянскому было легче проявиться – при страшном "совке" или "демократичном" капитализме? Говорю это не ради бело-красного спора, но объективности ради.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Контраст между внешней культурой и внутренней свободой:
- Автор описывает красивые здания, нарядные гостиные и культурных людей, которые кажутся непринужденными, но эта непринужденность воспринимается как демонстрация, а не подлинная свобода.
- В отличие от этого, в доме деда-крестьянина царила настоящая свобода, естественность и простота.

2. Целесообразность и правда крестьянской жизни:
- Жилище деда было образцом ясной, простой и целесообразной жизни.
- Отношения между людьми были правдивыми, добрыми, основанными на взаимном уважении и труде.
- Жизнь вращалась вокруг работы, которая не угнетала, а была естественной частью существования.

3. Язык и культура крестьян:
- В крестьянской среде говорили сильным, точным и правдивым языком.
- Жизнь сопровождалась шутками, песнями и праздниками, что подчеркивало её гармоничность.

4. Нравственные ценности крестьян:
- Крестьянская жизнь была близка к высоким понятиям чести и достоинства, хотя эти слова напрямую не употреблялись.
- Ложь, корысть, праздность и суесловие осуждались, а добродетели ценились.

5. Шукшин как феномен советской эпохи:
- Василий Шукшин, родившийся в 1929 году, воплощает русско-крестьянский дух, несмотря на советский контекст.
- Советская власть, несмотря на критику за подавление русского и крестьянского, дала возможность Шукшину реализоваться как писателю.

6. Отсутствие подобных фигур в постсоветский период:
- За 30 постсоветских лет не появилось личностей, сравнимых с Шукшиным, способных творчески выразить русско-крестьянскую суть.
- Современная богемная среда воспринимается как чуждная для подобных фигур.

7. Вопрос о среде для самореализации:
- Автор задается вопросом: где русско-крестьянскому духу было легче проявиться — в советское время или в условиях капитализма?
- Вопрос ставится не для идеологического спора, а ради объективного анализа.

Вывод:


Статья подчеркивает глубокую любовь Шукшина к крестьянской жизни, её простоте, правде и нравственной чистоте, которые контрастируют с показной культурой городской элиты. Шукшин, будучи продуктом советской эпохи, сумел воплотить русско-крестьянский дух в своем творчестве, что вызывает вопрос о роли общественного контекста в самореализации подобных личностей. Автор предполагает, что советская система, несмотря на свои недостатки, предоставила Шукшину возможности для творческого роста, в то время как современная капиталистическая среда кажется менее благоприятной для проявления таких цельных, «сердцем крестьянских» фигур. Это наблюдение подчеркивает важность культурной и социальной среды для раскрытия талантов, особенно тех, что коренятся в народной традиции.

Дополнительный вывод


Статья, посвящённая размышлениям о творчестве Василия Шукшина и его любви к крестьянской жизни, раскрывает глубокий конфликт, затрагивающий не только конкретные исторические реалии, но и универсальные аспекты человеческого существования. Этот конфликт, проявляющийся в противопоставлении правды и труда крестьянского мира соблазнам и показной культуре городской среды, имеет многослойную природу. Рассмотрим его сущность, двигаясь от внешних социальных факторов к глубинным философским вопросам бытия и сознания.

Политический строй и его влияние

На поверхностном уровне автор статьи указывает на особенности политического и социального контекста, в котором формировался Шукшин. Родившись в 1929 году, он стал продуктом советской эпохи, которую антисоветские критики нередко обвиняют в подавлении русского и крестьянского духа. Однако именно в этой системе Шукшин, выходец из крестьянской среды, смог реализоваться как выдающийся писатель, воспевающий правду и простоту деревенской жизни. Автор задаётся вопросом: почему в советское время такая личность, как Шукшин, смогла проявиться, а в постсоветские десятилетия, при капитализме, подобных фигур не видно? Этот вопрос подчёркивает влияние политического строя на возможности творческой самореализации. Советская система, несмотря на свои ограничения, предоставила Шукшину пространство для выражения крестьянской сути, тогда как современная богемная среда, ориентированная на коммерцию и показной успех, кажется чуждой для подобных талантов. Таким образом, политический и культурный контекст формирует внешние условия, в которых личность либо находит, либо теряет возможность выразить свою подлинную природу.

Фаустианская дилемма

Двигаясь глубже, конфликт, описанный в статье, перекликается с фаустианской дилеммой, ярко выраженной в «Фаусте» Иоганна Вольфганга Гёте. Фауст, стремясь к счастью и вечной жизни, оказывается перед выбором: путь труда, смирения и гармонии с природой или соблазн знаний, власти и наслаждений, предлагаемый Мефистофелем. Шукшин, через своё восхищение крестьянской жизнью, словно выбирает первый путь — жизнь, где труд, честность и естественные отношения составляют основу существования. Описанный им мир деда-крестьянина, с его ясной целесообразностью и правдивым языком, контрастирует с городской средой, где непринуждённость оказывается лишь маской, скрывающей несвободу и зависимость от социальных условностей. Город, подобно Мефистофелю, соблазняет лёгкими путями к успеху, но требует жертвы — нравственной чистоты и внутренней свободы. Шукшин, сохранивший крестьянскую суть в условиях урбанизации, становится анти-Фаустом, отвергающим иллюзорные блага ради подлинной правды. Этот слой конфликта подчёркивает, что выбор между трудом и соблазном — это не только личное, но и культурное противостояние, актуальное в любом обществе, где материальные блага и статус противопоставляются нравственным ценностям.

Среда и формирование личности

Ещё более глубокий слой конфликта связан с тем, как среда формирует личность. Шукшин описывает крестьянскую жизнь как пространство, где труд не угнетает, а гармонизирует человека, где отношения строятся на взаимном уважении, а ложь и корысть отвергаются. Эта среда воспитывает внутреннюю свободу, несмотря на внешние ограничения, связанные с тяжёлым трудом и выживанием. Напротив, городская среда, с её комфортом и изобилием, создаёт «тепличные» условия, которые расслабляют человека, подталкивая его к праздности и порокам. В городе отсутствует сплочённость, характерная для деревни, где круговая порука вытесняет или перевоспитывает тех, кто склонен к обману. Атомизация городской жизни, напротив, позволяет подлости и корысти процветать, так как социальный контроль ослабевает. Шукшин, сумевший сохранить крестьянскую чистоту в условиях городской богемы, оказывается исключением, подчёркивающим силу внутреннего стержня. Этот слой конфликта показывает, что среда — будь то деревня или город — играет ключевую роль в формировании личности, определяя, какие качества (честность или коварство, трудолюбие или лень) будут доминировать.

Бытие и сознание: универсальная дилемма

На самом глубинном уровне конфликт, затронутый в статье, касается универсального вопроса о соотношении бытия и сознания, актуального во все времена. Бытие во многом определяет сознание: суровые условия крестьянской жизни закаляют человека, формируя его стойкость, честность и внутреннюю свободу, тогда как комфорт городской среды способствует расслаблению и моральной деградации. Однако сознание способно преодолевать ограничения бытия. Шукшин — пример личности, чья внутренняя чистота и верность крестьянским ценностям оказались сильнее соблазнов городской жизни. В то же время в деревенской среде встречаются и те, кто поддаётся подлости, хотя такие индивиды обычно вытесняются коллективной моралью. В городе же, где отсутствует подобный контроль, пороки находят благодатную почву. Эта дилемма — между влиянием внешних условий и силой внутреннего выбора — лежит в основе человеческой природы. Она проявляется в стремлении человека к гармонии и правде, с одной стороны, и в соблазне лёгких путей, ведущих к потере себя, с другой. Шукшин, как фигура, воплощающая победу сознания над соблазнами бытия, подчёркивает, что истинная свобода и достоинство возможны, но требуют огромной внутренней силы, особенно в условиях, где пороки становятся нормой.

Итог

Конфликт, на который указывает автор статьи, многослоен и универсален. На уровне политического строя он проявляется в способности или неспособности системы поддерживать самореализацию личностей, подобных Шукшину. На уровне фаустианской дилеммы он выражается в выборе между трудом и соблазном, между правдой и иллюзией. На уровне среды он раскрывает, как деревня и город формируют противоположные типы личности. Наконец, на глубинном уровне он затрагивает вопрос о бытии и сознании, показывая, что человеческая природа всегда балансирует между стремлением к гармонии и искушением пороков. Шукшин, воспевающий крестьянскую правду и сумевший сохранить её в условиях городской жизни, становится символом победы над этой дилеммой, напоминая, что подлинная свобода и честь — это результат не только условий жизни, но и осознанного выбора быть верным себе.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/russkiy_malchik/2840
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