У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные…
"У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе… Я всегда смотрел и думал: «Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?» Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода.
В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед «лицом» фигуры иронической… Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали… Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили… Никак не могу внушить себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих «честь», «достоинство» там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие… Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным".
Читаю эти строки Василия Шукшина – какая же в них любовь к своей родной избе и какая правда жизни!
И ловлю себя на мысли: вот ведь какая глыба родилась и вышла в писатели при советской власти, которая якобы – если послушать антисоветчиков – гнобила всё русское и крестьянское. Шукшин родился в 1929 году, ничего уже в нём нет дореволюционного, но при этом он сермяжно-исконно русский крестьянин, по-нашему азиатский, цельный как скала Алтая.
А вот за постсоветские 30 лет не видно никого подобного даже близко – почему? Нет, они, эти глыбы, в нашей жизни, конечно, есть, но представить их творчески реализовавшимися в современной богемной тусовке просто невозможно. Так где и когда русско-крестьянскому было легче проявиться – при страшном "совке" или "демократичном" капитализме? Говорю это не ради бело-красного спора, но объективности ради.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Контраст между внешней культурой и внутренней свободой:
- Автор описывает красивые здания, нарядные гостиные и культурных людей, которые кажутся непринужденными, но эта непринужденность воспринимается как демонстрация, а не подлинная свобода.
- В отличие от этого, в доме деда-крестьянина царила настоящая свобода, естественность и простота.
2. Целесообразность и правда крестьянской жизни:
- Жилище деда было образцом ясной, простой и целесообразной жизни.
- Отношения между людьми были правдивыми, добрыми, основанными на взаимном уважении и труде.
- Жизнь вращалась вокруг работы, которая не угнетала, а была естественной частью существования.
3. Язык и культура крестьян:
- В крестьянской среде говорили сильным, точным и правдивым языком.
- Жизнь сопровождалась шутками, песнями и праздниками, что подчеркивало её гармоничность.
4. Нравственные ценности крестьян:
- Крестьянская жизнь была близка к высоким понятиям чести и достоинства, хотя эти слова напрямую не употреблялись.
- Ложь, корысть, праздность и суесловие осуждались, а добродетели ценились.
5. Шукшин как феномен советской эпохи:
- Василий Шукшин, родившийся в 1929 году, воплощает русско-крестьянский дух, несмотря на советский контекст.
- Советская власть, несмотря на критику за подавление русского и крестьянского, дала возможность Шукшину реализоваться как писателю.
6. Отсутствие подобных фигур в постсоветский период:
- За 30 постсоветских лет не появилось личностей, сравнимых с Шукшиным, способных творчески выразить русско-крестьянскую суть.
- Современная богемная среда воспринимается как чуждная для подобных фигур.
7. Вопрос о среде для самореализации:
- Автор задается вопросом: где русско-крестьянскому духу было легче проявиться — в советское время или в условиях капитализма?
- Вопрос ставится не для идеологического спора, а ради объективного анализа.
Вывод:
Статья подчеркивает глубокую любовь Шукшина к крестьянской жизни, её простоте, правде и нравственной чистоте, которые контрастируют с показной культурой городской элиты. Шукшин, будучи продуктом советской эпохи, сумел воплотить русско-крестьянский дух в своем творчестве, что вызывает вопрос о роли общественного контекста в самореализации подобных личностей. Автор предполагает, что советская система, несмотря на свои недостатки, предоставила Шукшину возможности для творческого роста, в то время как современная капиталистическая среда кажется менее благоприятной для проявления таких цельных, «сердцем крестьянских» фигур. Это наблюдение подчеркивает важность культурной и социальной среды для раскрытия талантов, особенно тех, что коренятся в народной традиции.
Дополнительный вывод
Статья, посвящённая размышлениям о творчестве Василия Шукшина и его любви к крестьянской жизни, раскрывает глубокий конфликт, затрагивающий не только конкретные исторические реалии, но и универсальные аспекты человеческого существования. Этот конфликт, проявляющийся в противопоставлении правды и труда крестьянского мира соблазнам и показной культуре городской среды, имеет многослойную природу. Рассмотрим его сущность, двигаясь от внешних социальных факторов к глубинным философским вопросам бытия и сознания.
Весь мир – театр. Люди в нём – актёры. И массовка.
В.Шукшин про притворство : быть или казаться.