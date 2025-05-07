Беседуя с людьми, я часто слышу фразы: «я спросила у чата GPT», «я обратился за помощью к чату GPT», «чат GPT выдал мне главные идеи книги» и тому подобное.

Когда два года назад чат GPT стал продуктом для всеобщего пользования, это произвело сенсацию и вызвало колоссальный интерес. И это прекрасно.

Но есть вещи, о которых мы не задумываемся или даже о них не догадываемся…

Спросите себя: С какой целью вы задаете ему вопросы?

Что вы хотите получить от чата GPT?

Информацию?

Знания?

Понимание?

Помощь в познании и понимании?

"Правильные" ответы?

Полезные рекомендации?

Помощь в поиске источников или помощь в ориентации по вашей теме?

Но что значит мыслить, познавать и понимать?

И как чат GPT может нам помочь мыслить, познавать и понимать?

Или речь идет о колоссальной иллюзии информированности и иллюзии знания? Об иллюзии, порожденной и поддерживаемой с помощью рыночных механизмов и с помощью завуалированной рекламы?

Предлагаю небольшую философскую медитацию по поводу полезности чата GPT и его роли в нашем обучении и развитии.