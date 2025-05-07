Спроси чат GPT! Как умирает мышление
Беседуя с людьми, я часто слышу фразы: «я спросила у чата GPT», «я обратился за помощью к чату GPT», «чат GPT выдал мне главные идеи книги» и тому подобное.
Когда два года назад чат GPT стал продуктом для всеобщего пользования, это произвело сенсацию и вызвало колоссальный интерес. И это прекрасно.
Но есть вещи, о которых мы не задумываемся или даже о них не догадываемся…
Спросите себя: С какой целью вы задаете ему вопросы?
Что вы хотите получить от чата GPT?
- Информацию?
- Знания?
- Понимание?
- Помощь в познании и понимании?
- "Правильные" ответы?
- Полезные рекомендации?
- Помощь в поиске источников или помощь в ориентации по вашей теме?
- Но что значит мыслить, познавать и понимать?
- И как чат GPT может нам помочь мыслить, познавать и понимать?
- Или речь идет о колоссальной иллюзии информированности и иллюзии знания? Об иллюзии, порожденной и поддерживаемой с помощью рыночных механизмов и с помощью завуалированной рекламы?
Предлагаю небольшую философскую медитацию по поводу полезности чата GPT и его роли в нашем обучении и развитии.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Иллюзия информированности и знания:
- Интернет и ChatGPT создают ложное ощущение, что доступ к информации равен знанию. Огромный объем данных не означает понимания или информированности.
- ChatGPT усиливает эту иллюзию, предоставляя усредненные, анонимные ответы, которые не требуют активного осмысления.
2. Имитаторство в образовании:
- Студенты часто занимаются имитацией знаний, воспроизводя чужие тексты или устаревшие клише (например, диалектический материализм) без понимания их смысла.
- ChatGPT усугубляет проблему, предоставляя готовые ответы, которые не требуют личной работы с материалом.
3. Процесс познания и понимания:
- Познание требует активного участия: от понимания слов и предложений до выделения главного, создания собственных формулировок и сравнения идей.
- Этапы включают: освоение грамматики, семантики, прагматики; выделение главного; переформулирование текста; поиск примеров и метафор; сравнение с другими идеями; формирование собственных мыслей.
- ChatGPT лишает человека этого процесса, предлагая готовые клише, что блокирует развитие мышления.
4. Упадок навыков чтения и мышления:
- Современные студенты теряют навыки глубокого чтения, что приводит к утрате критического мышления и уязвимости перед манипуляциями.
- Исследования (например, немецкий институт, 2025) показывают: 78–80% студентов имеют проблемы с текстами средней сложности, программы чтения сокращаются, а интерес к книгам падает (с 56% в 2004 до 35% в 2024).
- Смартфоны и соцсети снижают концентрацию, требуя постоянной стимуляции, что мешает углубленному чтению.
5. Роль технологий в образовании:
- ChatGPT может быть полезным как вспомогательный инструмент (например, для поиска источников или перевода), но не должен заменять самостоятельную работу.
- Соцсети и цифровые гаджеты отвлекают, поощряют поверхностное восприятие и разрушают способность к анализу и рефлексии.
6. Необходимость личностного пути в познании:
- Познание — это индивидуальный процесс, требующий самостоятельного поиска, анализа и сравнения.
- Без навыков обучения и критического мышления ответы ChatGPT бесполезны и даже вредны, так как создают иллюзию знаний.
7. Связь глубокого чтения с устойчивостью к манипуляциям:
- Медленное, вдумчивое чтение формирует критическое мышление, которое защищает от пропаганды и авторитарных влияний.
- Отсутствие этих навыков делает людей уязвимыми перед манипуляциями.
8. Риски зависимости от ChatGPT:
- Использование ChatGPT как основного инструмента лишает навыков поиска, оценки и анализа источников.
- Анонимные, усредненные ответы могут содержать псевдонаучные или искаженные нарративы (например, в истории).
Вывод:
Лекция подчеркивает, что технологии, такие как ChatGPT, создают иллюзию знаний, но не способствуют настоящему познанию и пониманию, которые требуют активной личной работы, глубокого чтения и критического мышления. Злоупотребление готовыми ответами и цифровыми инструментами приводит к деградации образовательных навыков, утрате способности анализировать и уязвимости перед манипуляциями. Для формирования зрелой личности необходимо развивать самостоятельность, углубленное чтение и критическое мышление, используя технологии лишь как вспомогательный инструмент, а не замену личностному пути познания.