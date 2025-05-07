Система поощрений и наказаний эта та суть, на которой держится любая армия мира.
Система поощрений и наказаний эта та суть, на которой держится любая армия мира. Причём речь в данном случае идет не только и не столько об армии, а в целом про обороноспособность государства.
Если на четвёртый год войны и на уже третий год налётов МЕДЛЕННЫХ, НИЗКОЛЕТЯЩИХ воздушных целей, по характеристикам немного уступающим самолётам конца Первой Мировой войны, противник умудряется раз за разом прорываться и наносить удары в центре европейской части России, причем это не массовые налёты в сотни единиц, а максимум полтора десятка в одну точку, то значит кто-то где-то очень серьезно недорабатывает, а то и вовсе занимается саботажем.
Подобные цели сбить легко, на фронте ежедневно сбивается множество куда более сложный объектов, но нет, летит хуета через пол России, люди видят, курс известен, летит-пердит на 100 метрах и долетает. Скажу по секрету, подобные самолеты можно не только из винтовки Мосина сбить, но и дроном-перехватчиком, а равно еще множеством способов, но для всего этого надо приложить усилия, в том числе в области бюрократического аппарата.
@vysokygovorit
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Роль системы поощрений и наказаний: Эта система является основой функционирования любой армии и обороноспособности государства в целом.
2. Проблема с обороноспособностью: На четвёртый год войны и третий год атак медленных, низколетящих воздушных целей (по характеристикам сравнимых с самолётами Первой мировой войны) противник продолжает успешно наносить удары в центральной части России.
3. Низкая интенсивность атак: Налёты не являются массовыми (максимум 10-15 целей в одной атаке), что делает их прорыв ещё более необъяснимым.
4. Недостатки в работе системы ПВО: Успешные прорывы целей указывают на серьёзные недоработки или даже саботаж в системе противовоздушной обороны.
5. Техническая простота перехвата: Такие цели легко сбиваются, так как на фронте ежедневно уничтожаются более сложные объекты.
6. Наличие средств для перехвата: Медленные цели могут быть сбиты не только современным вооружением, но и винтовкой Мосина, дронами-перехватчиками и другими способами.
7. Бюрократические проблемы: Для эффективного противодействия необходимы усилия, включая реформирование бюрократического аппарата.
Вывод:
Статья подчёркивает критические недостатки в системе противовоздушной обороны России, проявляющиеся в неспособности эффективно противостоять даже одиночным атакам технически примитивных воздушных целей. Это указывает на системные проблемы, включая возможный саботаж, недостаточную мотивацию и бюрократические барьеры. Решение проблемы требует не только технических, но и организационных мер, включая совершенствование системы поощрений и наказаний, чтобы повысить эффективность работы оборонных структур.
Дополнительный вывод:
Пока Россия продолжает вести конфликт в формате "специальной военной операции", сохраняя половинчатый подход, где фронт живёт войной, а тыл — миром, возможно, ожидать от чиновников, что они внезапно окажутся "на половине войны", а не в комфортной зоне мирной жизни, было бы наивно. Можно предположить, что бюрократическая машина, привыкшая к стабильности и строгим регламентам, будет скорее тормозить инициативы, чем поддерживать их, пока не появится ясный сигнал сверху или правовая база, снимающая риски для активных действий. Возможно, без чёткого политического решения, которое бы синхронизировало усилия фронта и тыла, частные и государственные инициативы по укреплению обороны будут и дальше тонуть в бумажной волоките или страхе наказания.
Чтобы изменить ситуацию, стоило бы рассмотреть возможность создания временных правовых механизмов, которые бы поощряли собственников и чиновников к активным действиям без угрозы преследования — например, упрощённые процедуры для организации локальной ПВО или налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в защиту. Также, быть может, стоит задуматься о публичных кампаниях, которые бы сократили разрыв между восприятием конфликта на фронте и в тылу, пробуждая в обществе и бюрократии чувство общей ответственности. Не исключено, что без таких шагов Россия продолжит сталкиваться с парадоксом, где героизм одних уравновешивается инертностью других, а медленная "хуета" будет долетать до своих целей, пока система не решит, на чьей она стороне — войны или мира.
https://amarok-man.livejournal.com/8431124.html….хохлы аж в Лондоне!!!-куколды (новое слово Игореши ),почерпнутое из лексикона военблогеров Новороссии ,куда он в 101 раз приглашает всех,наняли ли его (любитель литераторов же) ,что ли..
Разноуровневая ПВО не сбивает 15-25 % БПЛА.(Данные из СМИ)
Прекратить налёты можно другим способом.
Аннигилировав центр исполнения решений.
Иначе население будет “шарахаться” и погибать дальше.
Почему это не делается ?
Армия построена на единоначалии , идеологии и безусловном исполнении приказов.
На всём остальном – это неуравновешенный сброд с оружием в руках.