Система поощрений и наказаний эта та суть, на которой держится любая армия мира. Причём речь в данном случае идет не только и не столько об армии, а в целом про обороноспособность государства.

Если на четвёртый год войны и на уже третий год налётов МЕДЛЕННЫХ, НИЗКОЛЕТЯЩИХ воздушных целей, по характеристикам немного уступающим самолётам конца Первой Мировой войны, противник умудряется раз за разом прорываться и наносить удары в центре европейской части России, причем это не массовые налёты в сотни единиц, а максимум полтора десятка в одну точку, то значит кто-то где-то очень серьезно недорабатывает, а то и вовсе занимается саботажем.

Подобные цели сбить легко, на фронте ежедневно сбивается множество куда более сложный объектов, но нет, летит хуета через пол России, люди видят, курс известен, летит-пердит на 100 метрах и долетает. Скажу по секрету, подобные самолеты можно не только из винтовки Мосина сбить, но и дроном-перехватчиком, а равно еще множеством способов, но для всего этого надо приложить усилия, в том числе в области бюрократического аппарата.

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