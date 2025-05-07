Украина прямо сейчас представляет из себя многофункциональный полигон.

Там испытываются новые образцы военной техники и новые тактики применяя старой.

Проводят эксперименты в области гендерной социологии, когда у взрослых мужчин отняли практически все возможные права, превратив в добычу ТЦК, а женщинам максимально расширили за счёт преференций Евросоюза для беженцев.

Есть и общефилософские.

Например, кейс теракта на Красной площади во время парада Победы 9 мая, который украинцы качают в СМИ уже недели две. Этот кейс составлен из двух осознанных противоречий.

Обязательно что-то такое устроим русским на 9 мая – если что-то случится, то это не мы, а русские сами устроили провокацию. Если что такое произойдет, то русские будут вынуждены ответить, чуть ли не ядерным ударом – но не ответят, потому что испугаются резкой эскалации и вовлечения НАТО

В данном виде – это чисто антропологический эксперимент, конкретно украинцы тестируют на себе одну из теорий структурного функционализма, так называемую концепцию «самосбывающегося прогноза».

То есть, когда изначально ложный или искусственно созданный смысловой посыл, из-за многократного повторения легализуется в сознании всех потенциальных участников и становится работающий сценарием последующих событий.

Но в прогнозе – это обычно очень комфортный сценарий: прогнозисты выходят из него несомненным победителям. Украинцы придумали и удачный теракт, и перевели стрелки на русских за его организацию, и даже придумали почему не получат за него ответ.

Но, дело в том, что «самосбывающийся прогноз» лишь запускает цепь событий, до этого не существовавших среди потенциальных вариантов развития.

Поэтому финал прогноза, основанный на самоуспокоенности относительного того, что не бахнут имеет статус переменной. Может и не бахнут, а может и бахнут. В конечном итоге, руководство нашей страны – это люди родившиеся, учившиеся и профессионально сформировавшиеся в эпоху Холодной войны, для них ядерный ответ – это тоже «самосбывающийся прогноз».