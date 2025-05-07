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Самосбывающийся прогноз

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Переслано от: Историк-алкоголик

Украина прямо сейчас представляет из себя многофункциональный полигон.
Там испытываются новые образцы военной техники и новые тактики применяя старой.
Проводят эксперименты в области гендерной социологии, когда у взрослых мужчин отняли практически все возможные права, превратив в добычу ТЦК, а женщинам максимально расширили за счёт преференций Евросоюза для беженцев.

Есть и общефилософские.

Например, кейс теракта на Красной площади во время парада Победы 9 мая, который украинцы качают в СМИ уже недели две. Этот кейс составлен из двух осознанных противоречий.

  1. Обязательно что-то такое устроим русским на 9 мая – если что-то случится, то это не мы, а русские сами устроили провокацию.

  2. Если что такое произойдет, то русские будут вынуждены ответить, чуть ли не ядерным ударом – но не ответят, потому что испугаются резкой эскалации и вовлечения НАТО

В данном виде – это чисто антропологический эксперимент, конкретно украинцы тестируют на себе одну из теорий структурного функционализма, так называемую концепцию «самосбывающегося прогноза».

То есть, когда изначально ложный или искусственно созданный смысловой посыл, из-за многократного повторения легализуется в сознании всех потенциальных участников и становится работающий сценарием последующих событий.

Но в прогнозе – это обычно очень комфортный сценарий: прогнозисты выходят из него несомненным победителям. Украинцы придумали и удачный теракт, и перевели стрелки на русских за его организацию, и даже придумали почему не получат за него ответ.
Но, дело в том, что «самосбывающийся прогноз» лишь запускает цепь событий, до этого не существовавших среди потенциальных вариантов развития.

Поэтому финал прогноза, основанный на самоуспокоенности относительного того, что не бахнут имеет статус переменной. Может и не бахнут, а может и бахнут. В конечном итоге, руководство нашей страны – это люди родившиеся, учившиеся и профессионально сформировавшиеся в эпоху Холодной войны, для них ядерный ответ – это тоже «самосбывающийся прогноз».

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Украина как многофункциональный полигон:
- Испытания новой военной техники и тактик с использованием старого вооружения.
- Эксперименты в гендерной социологии: ограничение прав мужчин (преследование ТЦК) и расширение прав женщин за счёт преференций ЕС для беженцев.

2. Философские и антропологические эксперименты:
- Кейс предполагаемого теракта на Красной площади 9 мая как пример антропологического эксперимента.
- Тестирование теории «самосбывающегося прогноза» из структурного функционализма: ложный посыл, многократно повторяемый, становится реальным сценарием.

3. Противоречия в украинском кейсе теракта:
- Угроза теракта с одновременным отрицанием ответственности (обвинение России в провокации).
- Ожидание, что Россия либо ответит ядерным ударом, либо не ответит из-за страха эскалации и вовлечения НАТО.

4. Механизм «самосбывающегося прогноза»:
- Ложный посыл легализуется через повторение и формирует реальные события.
- Прогноз предполагает комфортный сценарий для инициаторов (успешный теракт, отсутствие ответа России).
- Финал прогноза остаётся неопределённым: Россия может как ответить, так и не ответить.

5. Роль менталитета российских лидеров:
- Руководство России сформировано в эпоху Холодной войны, где ядерный ответ также может быть частью «самосбывающегося прогноза».

Вывод:

Статья представляет Украину как полигон для военных, социальных и антропологических экспериментов, включая тестирование теории «самосбывающегося прогноза» через кейс предполагаемого теракта. Этот прогноз строится на противоречиях, где Украина рассчитывает на успех и безнаказанность, но исход остаётся неопределённым из-за возможной реакции России. Автор подчёркивает, что такие эксперименты запускают новые цепи событий, последствия которых непредсказуемы, особенно учитывая менталитет российских лидеров, для которых ядерный ответ может быть частью их собственной логики «самосбывающегося прогноза».
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/istrkalkglk/6082
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