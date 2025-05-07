Самосбывающийся прогноз
Украина прямо сейчас представляет из себя многофункциональный полигон.
Там испытываются новые образцы военной техники и новые тактики применяя старой.
Проводят эксперименты в области гендерной социологии, когда у взрослых мужчин отняли практически все возможные права, превратив в добычу ТЦК, а женщинам максимально расширили за счёт преференций Евросоюза для беженцев.
Есть и общефилософские.
Например, кейс теракта на Красной площади во время парада Победы 9 мая, который украинцы качают в СМИ уже недели две. Этот кейс составлен из двух осознанных противоречий.
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Обязательно что-то такое устроим русским на 9 мая – если что-то случится, то это не мы, а русские сами устроили провокацию.
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Если что такое произойдет, то русские будут вынуждены ответить, чуть ли не ядерным ударом – но не ответят, потому что испугаются резкой эскалации и вовлечения НАТО
В данном виде – это чисто антропологический эксперимент, конкретно украинцы тестируют на себе одну из теорий структурного функционализма, так называемую концепцию «самосбывающегося прогноза».
То есть, когда изначально ложный или искусственно созданный смысловой посыл, из-за многократного повторения легализуется в сознании всех потенциальных участников и становится работающий сценарием последующих событий.
Но в прогнозе – это обычно очень комфортный сценарий: прогнозисты выходят из него несомненным победителям. Украинцы придумали и удачный теракт, и перевели стрелки на русских за его организацию, и даже придумали почему не получат за него ответ.
Но, дело в том, что «самосбывающийся прогноз» лишь запускает цепь событий, до этого не существовавших среди потенциальных вариантов развития.
Поэтому финал прогноза, основанный на самоуспокоенности относительного того, что не бахнут имеет статус переменной. Может и не бахнут, а может и бахнут. В конечном итоге, руководство нашей страны – это люди родившиеся, учившиеся и профессионально сформировавшиеся в эпоху Холодной войны, для них ядерный ответ – это тоже «самосбывающийся прогноз».
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Украина как многофункциональный полигон:
- Испытания новой военной техники и тактик с использованием старого вооружения.
- Эксперименты в гендерной социологии: ограничение прав мужчин (преследование ТЦК) и расширение прав женщин за счёт преференций ЕС для беженцев.
2. Философские и антропологические эксперименты:
- Кейс предполагаемого теракта на Красной площади 9 мая как пример антропологического эксперимента.
- Тестирование теории «самосбывающегося прогноза» из структурного функционализма: ложный посыл, многократно повторяемый, становится реальным сценарием.
3. Противоречия в украинском кейсе теракта:
- Угроза теракта с одновременным отрицанием ответственности (обвинение России в провокации).
- Ожидание, что Россия либо ответит ядерным ударом, либо не ответит из-за страха эскалации и вовлечения НАТО.
4. Механизм «самосбывающегося прогноза»:
- Ложный посыл легализуется через повторение и формирует реальные события.
- Прогноз предполагает комфортный сценарий для инициаторов (успешный теракт, отсутствие ответа России).
- Финал прогноза остаётся неопределённым: Россия может как ответить, так и не ответить.
5. Роль менталитета российских лидеров:
- Руководство России сформировано в эпоху Холодной войны, где ядерный ответ также может быть частью «самосбывающегося прогноза».
Не “Украина рассчитывает на успех..”, а паразиты-оккупанты в Украине.
Действительно историк-алкоголик.