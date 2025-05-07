Ответы на вопросы (5.05). Протоиерей Андрей Ткачёв
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Комментарий редакции
Основные вопросы и ответы отца Андрея Ткачёва:
1. Как понять слова Христа из Евангелия от Иоанна (5:25): «Наступает время и настало уже»? Как время может наступать и уже наступить одновременно?
- Суть ответа: Существуют два вида смерти: духовная (грех) и физическая. «Настало уже» относится к духовному воскресению, когда грешники, слыша слово Божие, каются и оживают. «Наступает время» указывает на будущее физическое воскресение мёртвых при Втором Пришествии Христа, как в случае с Лазарем.
2. Почему, согласно митрополиту Иннокентию, христианину не следует искать утешения у людей, а только у Бога, если заповедь призывает любить ближнего?
- Суть ответа: Утешение у людей ненадёжно, так как они могут усугубить боль. Истинное утешение даёт Бог, особенно в глубоких скорбях. Любовь к ближнему предполагает сострадание и молитву за него, но в своих страданиях христианин должен искать Бога, переживая скорби в одиночестве, чтобы обновиться внутренне.
3. Можно ли беременной женщине причащаться, если её тошнит, и что делать, если произойдёт рвота?
- Суть ответа: Если есть риск рвоты, лучше воздержаться от причастия или попросить священника дать минимальную частицу Святых Даров. В случае инцидента всё должно быть собрано и сожжено согласно церковной практике. Можно учитывать индивидуальные особенности, например, при непереносимости глютена или алкоголя.
4. Что означают слова из Бытия (3:15) о вражде между змеем и женой, её семенем и семенем змея?
- Суть ответа: Это «первоевангелие», пророчество о Христе, рождённом от Девы Марии без семени мужа. Семя жены (Христос) поразит главу змея (дьявола), который будет жалить Его в пяту. Это указывает на победу Христа над сатаной через крестную смерть.
5. Как быть с местами в Писании, которые смущают, вызывают отвращение или ужас? Пропускать их или читать усерднее?
- Суть ответа: Такие места нужно читать, несмотря на сложные эмоции, так как они часто становятся любимыми и понятными со временем. Живое чтение Писания с молитвой и размышлением помогает преодолеть непонимание, подобно борьбе с текстом, как Яков боролся с Богом.
6. Как узнать небесного покровителя, если дата крещения неизвестна?
- Суть ответа: Точная дата крещения не обязательна. Покровителя можно выбрать по роду деятельности (например, врач — Пантелеимон, воин — Георгий) или по личной близости к святому через молитву и почитание, без привязки к дате.
7. Почему окончание молитвы «Отче наш» в храме произносит только священник?
- Суть ответа: В литургической практике священник завершает общую молитву троичным славословием, подчёркивая учение о Троице. Дома молитву можно читать полностью, как в Евангелии от Матфея, без добавлений, и это не является проблемой.
8. Как молиться за невестку-пятидесятницу, которая защищает свою веру, если записки в храме за неё не подашь?
- Суть ответа: Споры бесполезны из-за семейных антагонизмов (свекровь-невестка) и упорства невестки. Нужно любить её, избегать теологических конфликтов, молиться за её вразумление и ждать Божьего времени, не пытаясь силой изменить её веру.
9. Как отличить волю Божию от своей? Всё ли (аборты, зависимости, разводы) происходит по промыслу Божьему?
- Суть ответа: Воля Божия выражена в заповедях (не кради, не убивай, не разводись и т.д.). Аборты, зависимости, разводы — это человеческое самоволие, а не воля Бога. Бог может терпеть грехи, но наказание приходит позже, часто через последствия, чтобы человек осознал свои ошибки.
Нафантазировал.”Семя жены..”
Бг-г-г.
,,,##…PrrriveTT…##,,,
…ОП-ПА-нь-ки–ОПП…ОПЯТЬ-этот–ПОП…
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…вера в Т.Н.”боха” – всё “победит” -
…ТАК этот ПОП утверждает=заявляет…
?!!тогда ПОЧЕМУ, этот “всемогущий” “бох”…
…в Мире войны – НЕ прекращает…
…вот УЖЕ 3-ри года – Т.Н.”сво” длицца…
…и Народ ПОВСЕМЕСТНО – УТИЛИЗИРУЕТСЯ…
…ЭТО-ЧТО:Т.Н.”бохом” — “ДАНЬ-собирает’ся”…
…ОТ Ответа НА-”ЭТУ” тему – ЭТОТ поп уклоняется…
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! ВСЕ понимают,что ЭТИМ попом – МИРАЖ НАВЯЗЫВАЕТСЯ…
! Посредством ВЕРЫ в Т.Н.”боха” – социУМ поРАБощает’ся…
! ВСЕМИ этими “проповедями” – религия(поРАБотитель)НАВЯЗЫВАЕТся…
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* Скажу “Я” Честно Вам:НЕ-верьте-попам(как и ВСЕМ прочим “МАСТЯМ”)!
ПСИ–”хомут” ВЕРЫ – на-себя НЕ одевайте!
Ментальный ПСИ-НАРКОТИК(= религию)- НЕ принимайте!
* Свободны Те,Кто РЕЛИГИ(i)Ю – “В-себя” НЕ допускают!
* Свободны Те,Кто,ЧТО-ТАКОЕ крест-ИЛИ-месяц – Понимают!
* В-тоже время Уважения К-”окормлённым” – Допускают!
* “окормлённый” ЭТО ЗАБЛУДШИЙ,что Многие осоЗНАЮТ!
* КРАШЕНЫЕ-ДОСКИ и “поплавки”-К-небу — поРАБощают!!!
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“ПАРАНЖИ”==НИКi Снимайте и гутаврить начинайте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 07-5-25