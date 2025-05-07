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Ответы на вопросы (5.05). Протоиерей Андрей Ткачёв

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Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

Канал Царьград: https://tsargrad.tv

Каналы отца Андрея:
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
YouTube: https://www.youtube.com/@ПротоиерейАндрейТкачёв
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

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Комментарий редакции

Основные вопросы и ответы отца Андрея Ткачёва:


1. Как понять слова Христа из Евангелия от Иоанна (5:25): «Наступает время и настало уже»? Как время может наступать и уже наступить одновременно?
- Суть ответа: Существуют два вида смерти: духовная (грех) и физическая. «Настало уже» относится к духовному воскресению, когда грешники, слыша слово Божие, каются и оживают. «Наступает время» указывает на будущее физическое воскресение мёртвых при Втором Пришествии Христа, как в случае с Лазарем.

2. Почему, согласно митрополиту Иннокентию, христианину не следует искать утешения у людей, а только у Бога, если заповедь призывает любить ближнего?
- Суть ответа: Утешение у людей ненадёжно, так как они могут усугубить боль. Истинное утешение даёт Бог, особенно в глубоких скорбях. Любовь к ближнему предполагает сострадание и молитву за него, но в своих страданиях христианин должен искать Бога, переживая скорби в одиночестве, чтобы обновиться внутренне.

3. Можно ли беременной женщине причащаться, если её тошнит, и что делать, если произойдёт рвота?
- Суть ответа: Если есть риск рвоты, лучше воздержаться от причастия или попросить священника дать минимальную частицу Святых Даров. В случае инцидента всё должно быть собрано и сожжено согласно церковной практике. Можно учитывать индивидуальные особенности, например, при непереносимости глютена или алкоголя.

4. Что означают слова из Бытия (3:15) о вражде между змеем и женой, её семенем и семенем змея?
- Суть ответа: Это «первоевангелие», пророчество о Христе, рождённом от Девы Марии без семени мужа. Семя жены (Христос) поразит главу змея (дьявола), который будет жалить Его в пяту. Это указывает на победу Христа над сатаной через крестную смерть.

5. Как быть с местами в Писании, которые смущают, вызывают отвращение или ужас? Пропускать их или читать усерднее?
- Суть ответа: Такие места нужно читать, несмотря на сложные эмоции, так как они часто становятся любимыми и понятными со временем. Живое чтение Писания с молитвой и размышлением помогает преодолеть непонимание, подобно борьбе с текстом, как Яков боролся с Богом.

6. Как узнать небесного покровителя, если дата крещения неизвестна?
- Суть ответа: Точная дата крещения не обязательна. Покровителя можно выбрать по роду деятельности (например, врач — Пантелеимон, воин — Георгий) или по личной близости к святому через молитву и почитание, без привязки к дате.

7. Почему окончание молитвы «Отче наш» в храме произносит только священник?
- Суть ответа: В литургической практике священник завершает общую молитву троичным славословием, подчёркивая учение о Троице. Дома молитву можно читать полностью, как в Евангелии от Матфея, без добавлений, и это не является проблемой.

8. Как молиться за невестку-пятидесятницу, которая защищает свою веру, если записки в храме за неё не подашь?
- Суть ответа: Споры бесполезны из-за семейных антагонизмов (свекровь-невестка) и упорства невестки. Нужно любить её, избегать теологических конфликтов, молиться за её вразумление и ждать Божьего времени, не пытаясь силой изменить её веру.

9. Как отличить волю Божию от своей? Всё ли (аборты, зависимости, разводы) происходит по промыслу Божьему?
- Суть ответа: Воля Божия выражена в заповедях (не кради, не убивай, не разводись и т.д.). Аборты, зависимости, разводы — это человеческое самоволие, а не воля Бога. Бог может терпеть грехи, но наказание приходит позже, часто через последствия, чтобы человек осознал свои ошибки.

Вывод:

Отец Андрей отвечает на вопросы, опираясь на Священное Писание, церковное предание и пастырский опыт, объясняя сложные богословские и практические темы простым языком. Он подчёркивает важность духовного роста через покаяние, молитву и чтение Писания, призывает искать утешение у Бога, а не у людей, и акцентирует, что воля Божия заключается в соблюдении заповедей, а не в оправдании грехов. Ответы направлены на укрепление веры, терпение в сложных ситуациях и доверие Богу, даже когда ответы на вопросы требуют времени и духовного усилия.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/3e7918b63ab3c486dbc58fb3ec2cab67/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30601 28505
    жора шапов два часа назад

      Нафантазировал.”Семя жены..”
      Бг-г-г.

      2
      2
    • 2014 1702
      Valeriy Bondarik час назад

        ,,,##…PrrriveTT…##,,,

        …ОП-ПА-нь-ки–ОПП…ОПЯТЬ-этот–ПОП…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        …вера в Т.Н.”боха” – всё “победит” -
        …ТАК этот ПОП утверждает=заявляет…
        ?!!тогда ПОЧЕМУ, этот “всемогущий” “бох”…
        …в Мире войны – НЕ прекращает…
        …вот УЖЕ 3-ри года – Т.Н.”сво” длицца…
        …и Народ ПОВСЕМЕСТНО – УТИЛИЗИРУЕТСЯ…
        …ЭТО-ЧТО:Т.Н.”бохом” — “ДАНЬ-собирает’ся”…
        …ОТ Ответа НА-”ЭТУ” тему – ЭТОТ поп уклоняется…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ! ВСЕ понимают,что ЭТИМ попом – МИРАЖ НАВЯЗЫВАЕТСЯ…
        ! Посредством ВЕРЫ в Т.Н.”боха” – социУМ поРАБощает’ся…
        ! ВСЕМИ этими “проповедями” – религия(поРАБотитель)НАВЯЗЫВАЕТся…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        * Скажу “Я” Честно Вам:НЕ-верьте-попам(как и ВСЕМ прочим “МАСТЯМ”)!
        ПСИ–”хомут” ВЕРЫ – на-себя НЕ одевайте!
        Ментальный ПСИ-НАРКОТИК(= религию)- НЕ принимайте!

        * Свободны Те,Кто РЕЛИГИ(i)Ю – “В-себя” НЕ допускают!
        * Свободны Те,Кто,ЧТО-ТАКОЕ крест-ИЛИ-месяц – Понимают!
        * В-тоже время Уважения К-”окормлённым” – Допускают!
        * “окормлённый” ЭТО ЗАБЛУДШИЙ,что Многие осоЗНАЮТ!
        * КРАШЕНЫЕ-ДОСКИ и “поплавки”-К-небу — поРАБощают!!!
        ########################################################

        “ПАРАНЖИ”==НИКi Снимайте и гутаврить начинайте…

        – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 07-5-25

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