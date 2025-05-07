“Как подельники Хрущёва переписывали историю”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Прямой эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 5 мая 2025 г.
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Историк Евгений Спицын о переписывании истории окружением Хрущёва, пакте Молотова-Риббентропа, творчестве Льва Толстого и поощрении работников в СССР.
Ведущий: Илья Бокатов
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обвинения в связях с Горбачёвым и Жириновским:
- Евгений Спицын опровергает слухи о работе на Горбачёва, Жириновского или причастности к развалу СССР, называя это клеветой.
- Подтверждает знакомство с политиками (Горбачёв, Жириновский, Рыжков, Руцкой, Зюганов и др.) в 1990-х в рамках профессиональной деятельности и подготовки диссертации.
- Объясняет, что контакты были связаны с его ролью в движении «Будущие лидеры» и организацией мероприятий, а также с исследованием мемуаров деятелей перестройки как исторических источников.
- Упоминает помощь в написании книг (например, Рыжкову) и справок (например, Жириновскому по Украине), но подчёркивает, что не занимал официальных должностей и не получал платы.
2. Контакты с Немцовым:
- Встреча с Борисом Немцовым в 1997 году была разовой, организована в рамках профессиональных обязанностей (приглашение в школу на День учителя).
- Спицын подчёркивает отсутствие личных отношений с Немцовым, который ему не понравился.
3. Новые знакомства:
- Недавно познакомился с Сергеем Орджоникидзе (бывший замминистра иностранных дел) и общался с генералами КГБ/ФСБ для подготовки книги.
- Считает такие контакты нормальной частью профессиональной деятельности историка.
4. Опровержение работы в Институте мировых цивилизаций:
- Спицын отрицает, что был проректором этого института, указывая на отсутствие у него учёной степени и звания, что делает такую должность невозможной.
- Называет подобные слухи клеветой, направленной на его дискредитацию.
5. Финансовая независимость:
- Утверждает, что никогда не получал денег от политиков или партий, все доходы заработаны трудом.
- Потерял статус советника ректора МПГУ в 2020 году из-за поддержки «известного персонажа», но продолжает работать по договору, занимаясь каналом МПГУ.
6. Шифрограмма Сталина 1939 года:
- Спицын сомневается в подлинности документа, опубликованного фондом «Демократия» (А.Н. Яковлев) в 2006–2007 годах.
- Указывает на несоответствия в тексте: упоминание «должной кары» для Успенского и Литвина, которые на момент документа либо не были наказаны, либо покончили с собой.
- Предполагает, что документ мог быть сфабрикован при Хрущёве, возможно, генералом КГБ Иваном Серовым.
- Подчёркивает необходимость внешней и внутренней критики источника для подтверждения подлинности.
7. Отношение к творчеству Толстого и Горького:
- Отрицает критику «Войны и мира» Льва Толстого, называя это недоразумением.
- Признаёт вклад Толстого и Горького в русскую и мировую культуру, но их творчество ему не близко из-за тяжеловесной стилистики и тематики.
- Предпочитает Чехова, Пушкина и Симонова, но не любит Войновича и Солженицына, считая их произведения публицистикой, а не литературой.
8. Система поощрений в СССР:
- Опровергает мнение, что в СССР за значимые достижения давали только грамоты и медали.
- Указывает на государственный статус наград (медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»), которые до 1957 года сопровождались денежными выплатами.
- Ссылается на постановление 1942 года, регулировавшее выплаты за изобретения и рационализаторские предложения (до 10% от экономии, плюс фиксированные суммы).
- Приводит данные 1955 года: 8,5 млн человек в СССР имели доход от 1000 до 3000 рублей, что свидетельствует о дифференцированной оплате труда.
9. Секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа:
- Сомневается в подлинности протоколов, выставленных в архиве, ссылаясь на мнение коллеги Юрия Никифорова.
- Утверждает, что даже если протоколы подлинные, их содержание не подтверждает разграничения сфер влияния, а лишь фиксирует интересы СССР на бывших территориях Российской империи.
- Объясняет действия СССР в Прибалтике в 1940 году угрозой со стороны Германии после поражения Франции.
- Отрицает «оккупацию» Прибалтики, подчёркивая её историческую принадлежность к Российской империи и привилегированное положение в СССР (свои академии, театры, лидеры).
- Жёстко критикует прибалтийские республики, обвиняя их в фашизме, антисемитизме и неблагодарности, предрекает им упадок без поддержки России.
10. Личное отношение и стиль:
- Спицын эмоционально реагирует на клевету, называя её попыткой представить его «флюгером» или продажным.
- Использует резкие выражения, особенно в отношении Прибалтики, призывая к жёстким мерам и осуждая их «гниль» и «подлость».
- Упоминает болезнь (бронхит), из-за которой не смог приехать в студию.
Вывод:Евгений Спицын в беседе активно защищает свою репутацию, опровергая обвинения в связях с Горбачёвым, Жириновским и причастности к развалу СССР, подчёркивая, что его контакты с политиками были профессиональными и не сопровождались финансовой выгодой. Он демонстрирует глубокое знание исторических источников, подвергая сомнению подлинность шифрограммы Сталина 1939 года и секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, опираясь на внутреннюю и внешнюю критику. Спицын отстаивает позитивный образ СССР, подробно описывая систему поощрений и опровергая мифы о «работе за грамоты». Его отношение к Прибалтике крайне негативное, с элементами радикальных предложений, что отражает эмоциональный и патриотический настрой. В целом, беседа показывает Спицына как убеждённого защитника советского наследия, историка с широкими контактами и твёрдой позицией против клеветы и фальсификаций.