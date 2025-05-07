Масштабное блэкаут затронул Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции, оставив миллионы без света и вызвав коллапс энергосистемы. В этом видео мы детально анализируем истинные причины аварии: связана ли она с высокой долей ВИЭ в Европе, включая солнечные и ветряные электростанции, как утверждали некоторые источники? Мы разбираем официальные заявления и хронологию событий, приведших к падению частоты тока ниже критических 50 Гц. Узнайте, как работа инверторов и перегрузка единственной ЛЭП между Францией и Испанией, спровоцировали каскадное отключение генерации. Сравниваем этот европейский блэкаут с февральским энергетическим кризисом в Техасе 2021 года. Подробнее в новом видео

00:00 Массовый БЛЭКАУТ: Отключение света в Испании, Португалии, Андорре!

00:28 Расследование НАЧАЛОСЬ: Первые версии причин отключения электричества.

01:50 ВИЭ под ПОДОЗРЕНИЕМ?: Связано ли отключение с "зеленой" энергетикой?

02:18 ОФИЦИАЛЬНО: ВИЭ не виноваты!: Заявление премьер-министра Испании.

04:40 ЭНЕРГОБАЛАНС Испании: Сколько РЕАЛЬНО дают солнце, ветер, АЭС и газ?

06:41 Графики НЕ ВРУТ: Анализ выработки энергии ДО и ПОСЛЕ блэкаута.

08:24 Куда ПРОПАЛО СОЛНЦЕ?: Сбой солнечной и ветрогенерации в момент Х.

10:26 Как РАБОТАЮТ ВИЭ (и почему ОТКЛЮЧАЮТСЯ): Технические детали про инверторы.

11:28 ПОЖАР на ЛЭП: Найдена НАСТОЯЩАЯ причина блэкаута? Версия TSO Франции.

13:29 Эффект ДОМИНО: Как каскадно отключались ВИЭ из-за сбоя частоты.

16:21 Эксперты ПРЕДУПРЕЖДАЛИ: Почему электросети НЕ выдерживают много ВИЭ.

16:42 Спасут ли БАТАРЕЙКИ?: Накопители энергии как решение для стабильности ВИЭ.

17:32 ГОРОДА БЕЗ СВЕТА: Реальные ПОСЛЕДСТВИЯ блэкаута для миллионов людей.

18:51 Дежавю: Блэкауты в Германии и ТЕХАСЕ – неужели та же ПРОБЛЕМА?

20:00 Главный ВЫВОД: ВИНОВАТЫ не ВИЭ, а их неправильная ИНТЕГРАЦИЯ!

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