БЛЭКАУТ в Испании: ВИЭ ОБРУШИЛИ энергосистему!? Правда о сбое в Европе
Масштабное блэкаут затронул Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции, оставив миллионы без света и вызвав коллапс энергосистемы. В этом видео мы детально анализируем истинные причины аварии: связана ли она с высокой долей ВИЭ в Европе, включая солнечные и ветряные электростанции, как утверждали некоторые источники? Мы разбираем официальные заявления и хронологию событий, приведших к падению частоты тока ниже критических 50 Гц. Узнайте, как работа инверторов и перегрузка единственной ЛЭП между Францией и Испанией, спровоцировали каскадное отключение генерации. Сравниваем этот европейский блэкаут с февральским энергетическим кризисом в Техасе 2021 года. Подробнее в новом видео
00:00 Массовый БЛЭКАУТ: Отключение света в Испании, Португалии, Андорре!
00:28 Расследование НАЧАЛОСЬ: Первые версии причин отключения электричества.
01:50 ВИЭ под ПОДОЗРЕНИЕМ?: Связано ли отключение с "зеленой" энергетикой?
02:18 ОФИЦИАЛЬНО: ВИЭ не виноваты!: Заявление премьер-министра Испании.
04:40 ЭНЕРГОБАЛАНС Испании: Сколько РЕАЛЬНО дают солнце, ветер, АЭС и газ?
06:41 Графики НЕ ВРУТ: Анализ выработки энергии ДО и ПОСЛЕ блэкаута.
08:24 Куда ПРОПАЛО СОЛНЦЕ?: Сбой солнечной и ветрогенерации в момент Х.
10:26 Как РАБОТАЮТ ВИЭ (и почему ОТКЛЮЧАЮТСЯ): Технические детали про инверторы.
11:28 ПОЖАР на ЛЭП: Найдена НАСТОЯЩАЯ причина блэкаута? Версия TSO Франции.
13:29 Эффект ДОМИНО: Как каскадно отключались ВИЭ из-за сбоя частоты.
16:21 Эксперты ПРЕДУПРЕЖДАЛИ: Почему электросети НЕ выдерживают много ВИЭ.
16:42 Спасут ли БАТАРЕЙКИ?: Накопители энергии как решение для стабильности ВИЭ.
17:32 ГОРОДА БЕЗ СВЕТА: Реальные ПОСЛЕДСТВИЯ блэкаута для миллионов людей.
18:51 Дежавю: Блэкауты в Германии и ТЕХАСЕ – неужели та же ПРОБЛЕМА?
20:00 Главный ВЫВОД: ВИНОВАТЫ не ВИЭ, а их неправильная ИНТЕГРАЦИЯ!
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Масштабный сбой энергосистемы:
- 28 апреля 2025 года в 12:32 в Испании, Португалии, Андорре и части Франции произошло массовое отключение электроэнергии, затронувшее около 55 миллионов человек.
- Причина: два последовательных события, приведших к отключению генерации, вызвали перебои в подаче электроэнергии.
2. Возможные причины и официальные заявления:
- Глава испанского оператора Red Eléctrica Эдуардо Прието сообщил, что система выдержала первое событие, но не второе. Точная причина пока не установлена, расследование засекречено.
- Премьер-министр Испании Педро Санчес исключил избыток энергии от возобновляемых источников (ВИЭ) как причину сбоя.
- Глава Red Eléctrica Беатрис Корредор также отрицала связь сбоя с высокой долей ВИЭ.
- Версии о кибератаке и редких атмосферных явлениях были официально опровергнуты.
3. Роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ):
- В 2024 году ВИЭ обеспечили 53% выработки электроэнергии в Испании. На момент сбоя: 59% — солнечные, 12% — ветровые, 11% — атомные, 5% — газовые электростанции.
- В марте-апреле 2025 года доля ВИЭ в Испании достигала 70–75%, в Португалии — 90–92%.
- Сбой совпал с резким снижением выработки: с 18 ГВт солнечной генерации пропало 10 ГВт, а ветровая генерация упала с 8 ГВт до 2 ГВт.
4. Технические аспекты сбоя:
- Энергосистемы Испании и Португалии связаны, перетоки электроэнергии значительны, что делает их фактически единой системой.
- Пожар на линии электропередач Навара-Пиренеи (между Францией и Испанией) привел к отключению перетоков, изолировав энергосистемы.
- Частота в сети упала до 49,3 Гц (норма — 50 Гц ± 0,1 Гц), что вызвало каскадное отключение инверторов солнечных и ветровых станций, не способных поддерживать частоту.
- Традиционные генерации (атомные и газовые) продержались дольше, но также отключились из-за роста нагрузки.
5. Последствия и восстановление:
- В крупных городах (например, Лиссабоне) не работали банкоматы, транспорт, светофоры. Метро эвакуировали.
- Медицинские учреждения и водоснабжение перешли на дизельные генераторы, но возникли проблемы с запасами топлива.
- Восстановление энергосистемы заняло около полусуток. Газовые станции увеличили выработку вдвое для стабилизации частоты.
- К 3 мая 2025 года энергосистема стабилизировалась, но газовые станции продолжали работать на повышенной мощности.
6. Критический взгляд на ВИЭ:
- Высокая доля ВИЭ (особенно выше 25%) требует модернизации сетей и накопителей энергии для стабильности.
- Во Франции сбой устранили быстрее благодаря атомным станциям, способным регулировать частоту.
- В Испании отсутствие накопителей и недостаток традиционной генерации усугубили проблему.
- Европейские энергетики предупреждали о рисках высокой доли ВИЭ, но их игнорировали.
7. Сравнение с другими странами:
- Подобные сбои происходили в Германии (2017) и Техасе (2021), где также выявили уязвимости ВИЭ без резервных мощностей.
- В Китае таких сбоев пока не было, возможно, из-за более сбалансированного подхода к энергосистеме.
8. Предложения и ирония:
- Испании предлагают строить газовые станции, использовать СПГ или химические накопители.
- Ироничные идеи: использовать избыток ВИЭ для производства зеленого водорода или опреснения морской воды.
- Критика политических заявлений: отрицание проблем ВИЭ и засекречивание расследований.
Вывод:
Масштабный сбой энергосистемы 28 апреля 2025 года в Испании, Португалии, Андорре и части Франции выявил уязвимости, связанные с высокой долей возобновляемых источников энергии (до 75% в Испании и 92% в Португалии) в отсутствие достаточных резервных мощностей и накопителей. Пожар на линии электропередач и последующее падение частоты в сети вызвали каскадное отключение инверторов ВИЭ, неспособных стабилизировать систему. Традиционные генерации (газовые и атомные) оказались недостаточными для компенсации нагрузки, что привело к отключению света для 55 миллионов человек. Восстановление заняло около полусуток, но выявило необходимость модернизации сетей, строительства накопителей или увеличения доли традиционной генерации. Официальные лица отрицают связь сбоя с ВИЭ, однако технические данные и мнения экспертов указывают на их вклад в нестабильность. Ситуация подчеркивает важность сбалансированного подхода к энергопереходу, как это реализовано, например, в Китае, и необходимость учитывать предупреждения энергетиков для предотвращения подобных кризисов в будущем.