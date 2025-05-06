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Тот, кого мы победили 80 лет назад, снова пытается разжечь мировой пожар. Евгений Спицын

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Переслано от: День ТВ

Говорим с историком Евгением Спицыным. Ведущий – Игорь Шишкин.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:


1. Победа 80 лет назад: Официально считается, что в 1945 году СССР одержал победу над германским нацизмом и японским милитаризмом. Однако фактически против Советского Союза воевала «Объединенная Европа» — коалиция, включавшая не только Германию и ее сателлитов (Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия и др.), но и представителей других европейских стран, служивших в Вермахте, включая французские, польские и другие формирования.

2. Исторические параллели: Ситуация 1941 года сравнивается с нашествием Наполеона 1812 года, когда против России также выступила коалиция европейских народов («нашествие 12 языков»). Это подчеркивает повторяющийся характер европейской агрессии против России.

3. Нацизм и фашизм как европейская идеология: Идеология нацизма и фашизма не была исключительно немецкой. Она формировалась в Европе с XVIII века под влиянием французских и британских философов, а также евгеники (например, Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина). Антисемитизм, расизм и идеи превосходства европейских народов были широко распространены в Европе.

4. Роль глобального капитала: Приход Гитлера к власти был поддержан международными финансовыми и промышленными кругами, включая германских, американских (например, Прескотт Буш, Джон Фостер и Аллен Даллес) и британских банкиров (Монтегю Норман). Гитлера сознательно вели к власти для создания «ударного кулака» против СССР, чтобы ослабить оба государства и сохранить доминирование западного капитала.

5. Подготовка к войне: Восстановление военного потенциала Германии в 1920–1930-х годах (планы Юнга и Даллеса) было частью стратегии западных держав. Глобальный экономический кризис 1929 года усилил социальные и политические предпосылки для роста фашизма и подготовки к новой мировой войне.

6. Фашизм как альтернатива социализму: После Первой мировой войны человечество искало пути выхода из кризиса империализма. Было предложено два пути: социализм (советская модель) и фашизм. Фашизм воспринимался многими как прогрессивная идеология, не обремененная негативным шлейфом до Второй мировой войны.

7. Антисемитизм в Европе: Антисемитизм был нормой в Европе, поддерживался Ватиканом и не вызывал осуждения. Это объясняет, почему сотрудничество с нацистской Германией (например, Польши) не считалось чем-то предосудительным в 1930-х годах.

8. Глобализм и мировой порядок: Идеи мирового правительства и наднациональных структур начали формироваться в межвоенный период. Они продвигались крупным финансовым капиталом для устранения национальных государств и установления контроля над ресурсами и народами.

9. Современные параллели: Современный Евросоюз рассматривается как продолжение реакционных идей «единой Европы», которые Ленин считал невозможными или реакционными в условиях империализма. После распада СССР Евросоюз превратил страны Восточной Европы в «колонии», эксплуатируемые Германией и Францией.

10. Текущий кризис: Глобальный экономический кризис 2008–2009 годов и последующая милитаризация Европы рассматриваются как следствие межимпериалистических противоречий. Военная эскалация (например, конфликт на Украине) — попытка выйти из кризиса через войну, что может привести к ядерной катастрофе.

11. Роль США и Трампа: Трамп, представляющий часть американской элиты, выступает за мир на Украине, чтобы договориться с Россией о контроле над энергоносителями и сохранить влияние США в Европе. Ему не важна судьба Украины как государства, а лишь стабильность территории для транзита ресурсов.

12. Либерализм как ширма: Либерализм рассматривается как прикрытие для европейской нацистской идеологии, основанной на превосходстве «золотого миллиарда» и эксплуатации остальных народов. Русофобия — один из ключевых элементов этой идеологии.

Вывод:


Беседа подчеркивает, что победа СССР в 1945 году была не только над нацистской Германией, но и над широкой коалицией европейских стран, поддерживавших фашизм, а также над международным финансовым капиталом, который готовил Гитлера к войне с СССР. Нацизм и фашизм рассматриваются как порождение европейской идеологии превосходства, поддерживаемой глобальными элитами для контроля над миром. Современные события, включая кризис Евросоюза и конфликт на Украине, трактуются как продолжение этой борьбы, где либерализм и глобализм служат ширмой для реакционных идей, а Россия вновь сталкивается с попытками Запада установить новый мировой порядок. Авторы видят в этом историческую преемственность и предостерегают о рисках эскалации, подчеркивая необходимость поиска альтернативных путей выхода из глобального кризиса.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/64d43edffeb3ad833356ad90fce75f8b/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 2004 1692
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,$$$…PriveTT…$$$,,,

      _Н-да-а-а – статья-то – Весьма АКТУАЛЬНАя…Весьма…
      _Ну И,ЧТО скажет – читающая публика…А-а-а…
      _Только вот,БЕС – ЛЖЕ-”патриотическОЙ” истерики…
      _и Желательно:БЕС – “наездов” друг-НА-друга…
      _”во-КАК-ЛОМАНУЛИ”…соблюдайте Очередь – Успеете…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      – Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 05-5-25

      1
      1
    • 30583 28487
      жора шапов 7 мин. назад

        Ну так сходняк в Гейропке на 8 мая напоминает гитлеровскую коалицию.
        Чё кому не ясно ?

        1
        1

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