ПРИЛЕПИН про договорняк с Трампом, образ ПОБЕДЫ, поездку в Северную Корею и возвращение иноагентов
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
Семья – оплот Русского Севера!
https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/semya-oplot-russkogo-severa/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
Telegram: https://t.me/Metametrica
В новом интервью на Метаметрике – российский писатель Захар Прилепин!
Почему «трампофилия» и новое западничество очень опасны для России? Есть ли угроза «договорняка и слива»? Образ победы по версии Захара Прилепина.
Почему Северная Корея так много сделала для России и почему Пхеньян выглядит как сталинская Москва? Как изменится российская общественная жизнь после войны? Вернутся ли иноагенты в Россию?
Таймкоды:
00:00 Заставка Мета LIVE
00:15 В гостях старый друг канала Захар Прилепин
00:50 КНДР – крутая страна
04:03 Интеграция: демография на Вологодчине
06:10 «Я видел парадную сторону и Пхеньяна, и Рима, и Парижа…»
08:14 Россия – союзник №1 для КНДР
10:41 «В КНДР все в порядке»
13:30 Корейцы променяют чучхе на джинсы?
15:57 Трамп делает то же самое, что и Байден
21:05 «Нас устроит только снос всех проблем»
23:24 «Все завоевывается силой русского солдата»
28:52 У нас есть возможности для радикального решения задач
32:45 Мы по-прежнему хотим договориться с Западом
37:20 Проблема мигрантов стоит с 1987 года
43:30 Русские цари адаптировали народы к жизни в России
47:01 Русофобия на «глиняных ногах»
50:44 В пользу России «переобуваются» за полтора месяца
51:51 Иноагенты вернутся на «Голубые огоньки»
58:35 «Ополченский романс»: о сложностях кинопроизводства
1:00:58 Мединский и система массового вещания
1:04:16 У поэзии появляется полугосударственное звучание
1:07:28 Политическая деятельность на паузе. Захар и Росгвардия
1:11:03 Губернатор Вологодчины – «верный себе человек»
1:14:59 Традиционное обращение к зрителям
1:17:35 Финал
Захар Прилепин:
Telegram – https://t.me/zakharprilepin
ВК – https://vk.com/prilepin_official
Дзен – https://dzen.ru/id/6091546c064ac9639c18017d
RuTube – https://rutube.ru/channel/24125918/
Сайт – https://zaharprilepin.ru
Экранизация книги «Ополченский романс» – https://www.kinopoisk.ru/series/6983862/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы с Захаром Прилепиным:
1. Впечатления от КНДР:
- Прилепин посетил КНДР и описывает её как страну с высоким уровнем порядка, чистоты и дисциплины, воплощающую "сталинскую эстетику".
- Отмечает отсутствие пробок, качественные машины, отзывчивых людей, развитую внутреннюю культуру (музыка, наука, шоу-бизнес) и минимальное влияние западных технологий (ограниченный интернет).
- Подчёркивает военную мощь КНДР (пятая по численности армия в мире, способность наносить удары по США и Японии) и её технологические достижения (запуск спутников).
- Оспаривает западные стереотипы о голоде и гулагах, утверждая, что ему показали не только "парадную" сторону, а реальную жизнь, где есть бедность, но нет голода, а рождаемость выше, чем в Южной Корее.
- Высоко оценивает уважение КНДР к России, историческую связь с СССР и поддержку в текущих геополитических условиях.
2. Критика западной пропаганды:
- Прилепин сравнивает "парадную" КНДР с западными городами (Рим, Париж, Нью-Йорк), где также есть фасад и скрытые проблемы (бомжи, мусор, пробки).
- Утверждает, что критики, такие как режиссёр Виталий Манский, показывают однобокую картину КНДР, игнорируя её достижения и социалистические ценности.
3. Поддержка КНДР Россией:
- Прилепин подчёркивает беспрецедентную поддержку КНДР России в текущей ситуации, называя её спасительной в "критическую минуту".
- Упоминает внутренние дискуссии в КНДР о целесообразности помощи России, но решение лидера поддержать РФ укрепляет доверие.
4. Геополитическая позиция и Трамп:
- Прилепин скептически относится к ожиданиям, что Дональд Трамп будет выгоден России. Считает, что Трамп, как и Байден, преследует интересы США, стремится к победе в конфликте на Украине и ослаблению России, Китая, КНДР и других стран БРИКС.
- Критикует иллюзии о конфликте Трампа с Европой, указывая на глубокую интеграцию США и ЕС.
- Подчёркивает необходимость усиления позиций России через договоры с глобальным югом и странами бывшего СССР для повышения ставок в переговорах с Западом.
5. Внутренняя политика и демография:
- Обсуждаются меры поддержки семей в России, особенно в Вологодской области (компенсации за обучение, выплаты за первенцев, маткапитал, автомобили для многодетных семей).
- Прилепин подчёркивает важность демографической политики, но отмечает сохраняющуюся тенденцию снижения рождаемости.
6. Культурная политика и патриотизм:
- Прилепин критикует отсутствие патриотического контента в российском кинематографе: из 100 фильмов в год ни один не поддерживает текущую государственную повестку.
- Рассказывает о трудностях создания сериала "Ополченский романс", который стал исключением благодаря его личному влиянию и поддержке отдельных структур.
- Поддерживает назначение Владимира Мединского главой Союза писателей, видя в этом шаг к усилению культурной политики.
- Отмечает развитие современной поэзии, но указывает на отсутствие государственной системы поддержки и иерархии в литературе.
7. Миграционная политика и национализм:
- Прилепин выступает за интеграцию мигрантов из бывших советских республик, считая, что это укрепляет Россию и сохраняет жизни русских солдат.
- Критикует националистические идеи изоляции и "чистоты нации", называя их утопией, и призывает работать с соседними странами для продвижения российских ценностей.
- Указывает на необходимость вмешательства России во внутренние дела постсоветских республик для противодействия русофобии и переписыванию истории.
8. Политическая деятельность:
- Прилепин приостановил участие в партии "Справедливая Россия – За правду" из-за контракта с Росгвардией, где он служит подполковником. Ограничения не позволяют ему комментировать внутреннюю политику.
- Планирует вернуться к политической деятельности после завершения контракта или перемирия.
9. Региональная политика:
- Положительно оценивает работу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, отмечая его акцент на ценности, историю и борьбу с социальными проблемами (алкоголизм, аборты).
- Упоминает других активных губернаторов (Осипов, Никитин), которые поддерживают патриотические и культурные инициативы.
10. Личный посыл:
- Прилепин призывает к активной гражданской позиции, отвергая апатию и веру в то, что "всё решат без нас".
- Подчёркивает, что настойчивость и вера в свои идеалы могут изменить реальность, ссылаясь на пример Донбасса в 2014 году.
Вывод:Беседа с Захаром Прилепиным отражает его многогранную позицию как писателя, общественного деятеля и офицера, акцентирующую патриотизм, социалистические ценности и имперскую логику. Он выступает за укрепление России через интеграцию с глобальным югом и постсоветскими странами, критикуя западную пропаганду и внутреннюю апатию. Его впечатления от КНДР подчёркивают уважение к суверенитету и дисциплине, что он считает примером для России. Прилепин скептически относится к западным лидерам, включая Трампа, и настаивает на жёсткой внешней политике. Внутри страны он видит необходимость усиления культурной и демографической политики, но отмечает сопротивление бюрократии и отсутствие системной поддержки патриотизма. Его личная активность ограничена военной службой, но он сохраняет веру в возможность изменений через упорство и коллективные усилия.