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Семья – оплот Русского Севера!

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/semya-oplot-russkogo-severa/

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В новом интервью на Метаметрике – российский писатель Захар Прилепин!

Почему «трампофилия» и новое западничество очень опасны для России? Есть ли угроза «договорняка и слива»? Образ победы по версии Захара Прилепина.

Почему Северная Корея так много сделала для России и почему Пхеньян выглядит как сталинская Москва? Как изменится российская общественная жизнь после войны? Вернутся ли иноагенты в Россию?

Таймкоды:

00:00 Заставка Мета LIVE

00:15 В гостях старый друг канала Захар Прилепин

00:50 КНДР – крутая страна

04:03 Интеграция: демография на Вологодчине

06:10 «Я видел парадную сторону и Пхеньяна, и Рима, и Парижа…»

08:14 Россия – союзник №1 для КНДР

10:41 «В КНДР все в порядке»

13:30 Корейцы променяют чучхе на джинсы?

15:57 Трамп делает то же самое, что и Байден

21:05 «Нас устроит только снос всех проблем»

23:24 «Все завоевывается силой русского солдата»

28:52 У нас есть возможности для радикального решения задач

32:45 Мы по-прежнему хотим договориться с Западом

37:20 Проблема мигрантов стоит с 1987 года

43:30 Русские цари адаптировали народы к жизни в России

47:01 Русофобия на «глиняных ногах»

50:44 В пользу России «переобуваются» за полтора месяца

51:51 Иноагенты вернутся на «Голубые огоньки»

58:35 «Ополченский романс»: о сложностях кинопроизводства

1:00:58 Мединский и система массового вещания

1:04:16 У поэзии появляется полугосударственное звучание

1:07:28 Политическая деятельность на паузе. Захар и Росгвардия

1:11:03 Губернатор Вологодчины – «верный себе человек»

1:14:59 Традиционное обращение к зрителям

1:17:35 Финал

Захар Прилепин:

Telegram – https://t.me/zakharprilepin

ВК – https://vk.com/prilepin_official

Дзен – https://dzen.ru/id/6091546c064ac9639c18017d

RuTube – https://rutube.ru/channel/24125918/

Сайт – https://zaharprilepin.ru

Экранизация книги «Ополченский романс» – https://www.kinopoisk.ru/series/6983862/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas