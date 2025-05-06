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Почему война выгоднее стройки, или Вы мыслите не в той плоскости | Владимир Боглаев

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Переслано от: Точка Сборки

Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев о строительстве мегапроектов как альтернативе развязыванию военных действий.

Ведущий: член КПРФ Илья Бокатов

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ИНН Банка получателя: 7702070139
КПП Банка получателя: 783543012 Корреспондентский счет: 30101810240300000707
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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Сравнение мегапроектов и войны:
- Мегапроекты рассматриваются как потенциально более выгодная альтернатива войнам, если направить ресурсы и внимание на их реализацию.
- Война воспринимается как проект, направленный на получение прибыли через перераспределение ресурсов, часто за счет других стран или территорий.

2. Природа мегапроектов:
- Мегапроекты требуют значительных инвестиций и должны создавать продукт, который приносит прибыль инвесторам.
- Вопрос о том, кому выгодны мегапроекты: выгодоприобретателями являются те, кто контролирует финансовые потоки, а не всегда общество в целом.

3. Война как часть мегапроектов:
- Война может быть инструментом для захвата ресурсов, необходимых для реализации мегапроектов.
- Пример Украины: конфликт интерпретируется как часть глобального мегапроекта, направленного на перераспределение ресурсов, в том числе российских.

4. Экономические аспекты войны:
- Война приносит доход определенным группам (например, коррумпированным структурам, контролирующим финансовые потоки), но сопровождается человеческими жертвами и разрушениями.
- Специальная военная операция на Украине рассматривается как прокси-война США против России, направленная на доступ к ресурсам.

5. Глобальный контекст и мировой порядок:
- Текущий мировой порядок, основанный на долларовой системе, находится в кризисе (обесценивание доллара, рост цен на золото).
- Деиндустриализация США (снижение доли промышленности с 25–28% в середине XX века до 3,5–4% сегодня) и рост долгов (до 37 трлн долларов и более с учетом всех обязательств) подталкивают к поиску новых ресурсов.
- Новый мировой порядок рассматривается как глобальный мегапроект, для которого нужны ресурсы, добываемые, в том числе, через конфликты.

6. Роль России и Украины:
- Конфликт на Украине интерпретируется как часть плана, начатого после распада СССР, с целью доступа к российским ресурсам.
- Россия рассматривается как ключевой источник ресурсов для нового мирового порядка, а Украина — как инструмент в этой борьбе.

7. Экономические ограничения мегапроектов в России:
- Строительство (например, в Москве) приносит доход отдельным группам, но не всегда полезно для страны в целом (пример: пустующие квартиры, неэффективные инфраструктурные проекты).
- Региональные различия в зарплатах и сметах (например, Москва vs Тверь) делают мегапроекты в провинции менее привлекательными для бизнеса.
- Отсутствие предпринимательского дохода в строительстве снижает интерес бизнеса к продолжению работы в этой сфере.

8. Финансовая система и суверенитет:
- Печать денег без обеспечения (как в США) приводит к обесцениванию валюты, что подтверждается ростом цен на золото.
- Рубль не является суверенной валютой, так как его обеспечение зависит от экспорта природных ресурсов за доллары.
- Для финансирования мегапроектов требуется суверенитет эмиссионного центра, монополия на внешнюю торговлю и плановое хозяйство, как в советское время.

9. Пример мегапроектов в России:
- Инфраструктурные проекты в Москве (например, бордюры) и строительство храмов (например, в парке «Патриот») приносят доход конкретным группам, но их общественная полезность сомнительна.
- Проект «Народный станок» (производство отечественной техники) демонстрирует попытку создания полезного мегапроекта с акцентом на локализацию производства.

10. Глобальная конкуренция мегапроектов:
- Существует борьба между глобальными проектами (национальными и наднациональными), где только один может доминировать.
- Война и мегапроекты — это инструменты в борьбе за ресурсы и власть в новом мировом порядке.

Вывод:

Беседа подчеркивает, что мегапроекты и войны являются инструментами перераспределения ресурсов и достижения экономических или геополитических целей. Война часто выступает как средство захвата ресурсов для реализации мегапроектов, но сама по себе приносит выгоду лишь узким группам, связанным с финансовыми потоками, в то время как общество несет потери. Мегапроекты могли бы стать альтернативой войнам, если бы их целью была общественная польза, а не только предпринимательский доход. Однако в условиях отсутствия финансового суверенитета, монополии на внешнюю торговлю и планового хозяйства Россия ограничена в реализации масштабных проектов, которые могли бы конкурировать с войной по доходности и пользе. Глобальный контекст указывает на борьбу за ресурсы в условиях смены мирового порядка, где конфликты, такие как на Украине, рассматриваются как прокси-войны за доступ к ресурсам России. Для перехода к мирному развитию необходимы системные изменения, включая восстановление контроля над эмиссией и внешней торговлей, а также ориентация мегапроектов на национальные интересы, а не на частную выгоду.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/e38b6ede115a35441cb6fdd9d1bc0644/
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