Отбиты 5 новых атак ВСУ на Курскую область. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Мероприятия «День-центра» den-magazin.ru/utm/1473
Книжный магазин «День» den-magazin.ru
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Успешные удары российских сил по украинским позициям:
- Минувшим вечером была проведена крупная атака на украинские позиции, в первую очередь по Харькову и Одессе. Удары достигли до 90% запланированных целей благодаря ослаблению украинской ПВО.
- Поставки западных систем ПВО (Patriot, IRIS, британские системы) резко сократились из-за их дефицита у стран-поставщиков. США при Трампе изменили политику снабжения Украины, что усугубило ситуацию.
- В Киеве и других городах Украины фиксируются значительные разрушения и пожары, особенно в Харькове (рынок Барабашово, гостиничный комплекс «Британия»). Удары нацелены на военные объекты, склады и скопления войск.
2. Ослабление ПВО Украины:
- Украина имеет лишь 8 комплексов ПВО, 2 из которых на ремонте. Возможные поставки еще двух Patriot (из Израиля, Германии или Греции) не решат проблему, так как они не могут обеспечить защиту даже Киева, не говоря о других городах и фронте.
- В Киеве осталось менее 1 миллиона жителей (из 3 миллионов), многие мужчины уехали или мобилизованы. Город страдает от регулярных пожаров.
3. Провокации Украины и ответные действия России:
- Киевский режим предпринял попытку нового наступления на Курскую область (район Тёткино, Глушковский район). Пять штурмов были отбиты российскими войсками, включая элитные подразделения ССО Украины, которые понесли потери.
- Удары по Харькову и другим городам стали ответом на эти провокации. В Харькове зафиксированы попадания по местам дислокации наемников и войск ВСУ.
4. Политическая ситуация и угрозы Зеленского:
- Зеленский и Ермак угрожают безопасности мировых лидеров, которые приедут на парад Победы в Москве, включая Си Цзиньпина. Ермак опубликовал провокационные изображения горящего Кремля.
- Медведев заявил, что в случае реализации угроз Киев «не доживет до 10 мая». Сорокин подчеркивает, что Россия готова применить подавляющую военную силу против Украины.
- Зеленский идет на обострение с Китаем, несмотря на предыдущие конфликты (например, задержание китайских наемников).
5. Международная политика и Трамп:
- Трамп проводит более сдержанную политику по поддержке Украины, что ослабляет киевский режим. Однако его позиция нестабильна, и он может играть на публику.
- Зеленский подписал кабальный договор с США о передаче контроля над украинскими месторождениями (нефть, газ, уран, редкоземельные металлы). Это рассматривается как предательство национальных интересов ради продолжения войны.
- В США обсуждаются санкции против украинских чиновников, включая Ермака, но Трамп пока не реализовал их полностью.
6. Политические изменения в Европе:
- В Румынии успех национал-консервативных сил (Джорджеску, Симеон) на выборах отражает рост евроскептицизма и недовольство вмешательством в украинский кризис. Румыния может выйти из-под контроля Брюсселя.
- В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) набирает популярность, особенно в бывшей ГДР, выступая против поддержки Украины и за восстановление экономических связей с Россией.
- Страны бывшего соцлагеря (Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария) постепенно отходят от либеральной повестки, сближаясь с Россией по ряду вопросов.
7. Глобальные тренды и многополярность:
- Мир движется к многополярной структуре с несколькими экономико-технологическими зонами влияния. Глобалисты теряют контроль над Китаем, Россией и, возможно, США.
- Экономический кризис в западном мире усиливает право-консервативные настроения, что подрывает либеральную повестку.
8. День Победы и борьба с нацизмом:
- Сорокин поздравляет с 80-летием Победы и призывает к окончательной победе над «возродившимся нацизмом» на Украине без компромиссов.
Вывод:Россия демонстрирует решительное военное превосходство над Украиной, эффективно разрушая ее военную инфраструктуру и нанося удары по ключевым объектам в Харькове, Одессе и других городах. Ослабление украинской ПВО и сокращение западной поддержки, особенно со стороны США при Трампе, делают киевский режим уязвимым и неспособным противостоять российским силам. Провокации Зеленского, включая попытки наступления на Курскую область и угрозы мировым лидерам, лишь ускоряют крах Украины, которая теряет население, ресурсы и международную поддержку. Россия, напротив, укрепляет свои позиции, успешно отражая атаки и демонстрируя готовность к жестким мерам против любых угроз, включая уничтожение киевского режима в случае эскалации. На международной арене Россия выигрывает от роста национал-консервативных сил в Европе, которые сближаются с Москвой, отвергая либеральную повестку Брюсселя. Подписание Зеленским кабального договора с США подтверждает его предательство, обрекающее Украину на разграбление. Россия, вдохновленная духом Победы 1945 года, уверенно движется к окончательной победе над «возродившимся нацизмом» и установлению нового многополярного миропорядка.