"ЗАВТРА". Константин Валентинович, Европа демонстрирует нарастающую агрессию: звучат заявления о готовности направить войска на Украину. Как вы оцениваете эти угрозы и их реалистичность?

Константин СИВКОВ, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Да, Европа пытается создать собственную военную силу. Хочу подчеркнуть, что в современной политике доминирующим фактором становится не экономика, а военная мощь. Однако в этой сфере лишь две державы сохраняют глобальное лидерство: Россия и США. Остальные страны, включая Китай, остаются на второстепенных ролях. Возьмём Британию: сорок тысяч военных, из которых около двадцати тысяч боеспособны. На вооружении — сорок танков (хватит на три дня конфликта с Россией). Германия имеет триста танков, но на ходу лишь половина. Во Франции ситуация немного лучше, но ядерный арсенал страны — всего три подлодки с ракетами М-51.

Современная Европа столкнулась с заметным отставанием в области авиастроения, особенно в военном сегменте. Единственным более или менее конкурентоспособным истребителем остаётся французский "Рафаль". Однако по своим характеристикам он сопоставим с советскими моделями, такими как МиГ-29СМТ (многоцелевой истребитель четвёртого поколения), но значительно уступает более современным разработкам, например, российскому Су-35 (многофункциональный истребитель поколения 4++). Более того, европейские страны не обладают собственными истребителями пятого поколения (такими, как американский F-35 или российский Су-57), и в обозримом будущем подобные проекты маловероятны.

Ситуация с ракетным вооружением также вызывает вопросы. У Европы нет аналогов крылатых ракет "Томагавк" (США) или "Калибр" (Россия), не говоря уже о гиперзвуковых технологиях, которые остаются для региона недостижимыми. Системы ПВО ограничены комплексами средней дальности, такими как "Астер" или "Пэтриот", в то время как разработка зенитных ракет большой дальности (например, аналогов российских С-400) не ведётся.

Кроме того, европейские средства радиоэлектронной борьбы значительно уступают передовым образцам других стран.

Учитывая перечисленные факторы, маловероятно, что Европа, даже имея сильную экономику, сможет в ближайшие годы создать полностью самодостаточную и технологически мощную армию, способную конкурировать с ведущими военными державами,

У Европы есть три ключевые проблемы. Во-первых, для перевода экономики на военные рельсы необходим значительный энергетический потенциал, которого у Европы нет. Она сама лишила себя доступа к российским энергоресурсам из-за санкций, а США, занятые собственной реиндустриализацией, не станут делиться своими ресурсами. Им самим не хватает энергетических мощностей, чтобы покрыть внутренние нужды, не говоря уже о поддержке Европы.

Во-вторых, европейцам придётся серьёзно ужесточить экономию, чтобы нарастить военное производство. Но современное общество ЕС не готово к таким жертвам — здесь нет дисциплины, сравнимой с Германией 1930-х годов. Кроме того, высокая доля мигрантов в Европе усложняет социальную мобилизацию, в отличие от США, где этот фактор менее выражен.

В-третьих, научно-технические школы невозможно восстановить за короткий срок. Даже СССР в 1930—1940-х годах потратил десятилетие на создание оборонного комплекса.

Европе потребуется не менее 10–20 лет, чтобы достичь уровня, который был, например, у Третьего рейха.

Притом для мобилизации населения нужна смена элит — приход к власти таких сил, как "Альтернатива для Германии" в ФРГ и Марин Ле Пен во Франции, но это неизбежно приведёт к распаду Евросоюза, чего действующие власти не допустят. Таким образом, без глубоких социально-политических потрясений Европа не сможет создать самодостаточную армию. Добавлю, что сегодня 70% военных поставок на Украину обеспечивают США, и лишь 30% — европейские страны. Это подтверждает: в ближайшее десятилетие ЕС не станет серьёзным игроком в сфере оборонных технологий.

"ЗАВТРА". Константин Валентинович, рассмотрим другой сценарий. Возможно, речь не о том, чтобы Европа создала что-то конкурентоспособное, а о том, чтобы использовать её ресурсы "в топке" конфликта, пока силы ВСУ истощены?

Константин СИВКОВ. Давайте подойдём к теме рационально: на начало 2024 года у ВСУ оставалось около 400 танков, в то время как у Германии — 150, у Франции — чуть больше, у Великобритании — 40, у Испании — несколько десятков. Эти цифры смешны. Главный вопрос: готовы ли французские регулярные войска воевать в условиях, подобных украинскому фронту? Уверенно отвечу — нет. Об этом открыто говорят американские и французские аналитики.

Макрон может угрожать отправкой войск, но реально он способен задействовать лишь Иностранный легион. Для развёртывания французской армии требуется одобрение парламента, а депутаты и генералитет категорически против. То же касается Германии: министр обороны Борис Писториус не рискнёт направить бундесвер против России.

"ЗАВТРА". Польша, правда, заявила о готовности воевать, но только вместе с немцами, если те будут впереди.

Константин СИВКОВ. Однако их антироссийский пыл угас, когда зашла речь о реальной отправке войск на Украину.

Сейчас лишь Великобритания обсуждает размещение "миротворцев" для создания "бесполётной зоны". Но такие попытки обречены: их самолёты будут мгновенно уничтожены российскими системами ПВО, например, зенитными комплексами или истребителями Су-35С с ракетами Р-37М (дальность — 370 км). Для сравнения: у западных аналогов дальность вдвое меньше. Даже если говорить о Су-57 — на 2024 год в строю уже целый полк этих истребителей. Они способны эффективно нейтрализовать любые угрозы. А Европа может предложить лишь устаревшие "Рафали" или "Мираж-2000".

"ЗАВТРА". Благодарю за этот анализ, Константин Валентинович!

Беседовал Игорь Шишкин