Уважаемые участники сообщества!

В преддверии священного для каждого из нас праздника — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — хотелось бы предложить вам особую форму участия в сохранении нашей общей памяти.

Приглашаем вас разместить в комментариях к этой записи подборки песен и мелодий военных лет, которые особенно дороги вашему сердцу, а также поделиться собственными стихотворениями, посвященными этой значимой дате.

Каждая строка, каждая мелодия, идущая от души, становится ниточкой, связывающей поколения и хранящей память о великом подвиге наших предков.

Ваши искренние музыкальные и поэтические посвящения станут достойным вкладом в общее дело сохранения памяти о тех, кто подарил нам мирное небо над головой.

С глубоким уважением и признательностью, администрация сайта Ящик Пандоры