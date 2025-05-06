Бхагавадгита, глава 1, стихи 4-6. Часть 5. Восемь основных ступеней Раджа-йоги
Продолжаем чтение комментариев Парамахансы Йогананды к стихам 4-6 первой главы Бхагавадгиты. В этом выпуске мы продолжим проводить аналогии «Йога-сутр» Патанджали и Метафизических воинов, сражающихся за Пандавов. В частности разберём основные ступени Раджа-йоги.
Таймкоды:
00:26 — Восемь основных ступеней Раджа-йоги.
01:33 — Дхриштакету.
04:12 — Шайбья.
06:29 — Кунтибходжа.
11:00 — Юдхаманью.
12:56 — Пуруджит.
15:09 — Сын Субхадры Абхиманью.
19:22 — Сыновья Драупади.
20:32 — Итог.
Комментарий редакции
Основные тезисы комментариев Парамахансы Йогананды к стихам Гиты
1. Восьмеричный путь йоги Патанджали
1. Дхриштакету (Яма) — Сила ментального сопротивления
- Представляет нравственное поведение
- Включает воздержание от причинения вреда, лжи, воровства, невоздержанности и алчности
- Помогает сражаться с безнравственными желаниями и нейтрализовать кармические последствия прошлых ошибок
2. Шайбья (Нияма) — Сила ментальной приверженности
- Соответствует религиозным предписаниям
- Включает чистоту тела и ума, удовлетворенность, самодисциплину, самоизучение и преданность Богу
- Обеспечивает йогина позитивной духовной самодисциплиной
3. Кунтибходжа (Асана) — Правильная поза
- Поддерживает способность призывать божественную жизненную энергию
- Требует устойчивого тела с прямым позвоночником и правильным положением
- Обеспечивает физическое и ментальное успокоение для борьбы с телесными склонностями
4. Юдхаманью (Пранаяма) — Контроль жизненной силы
- Представляет борьбу за проявление божественного сознания
- Позволяет обратить внутрь направленную наружу жизненную энергию
- Помогает йогину одержать победу над чувствами
5. Пуруджит (Пратьяхара) — Интериоризация
- Означает отстранение сознания от чувств
- Результат успешной практики пранаямы
- Предотвращает рассеивание ума на материальный мир
6. Абхиманью/Сын Субхадры (Самьяма) — Самообладание
- Представляет интенсивное ментальное состояние единения с объектом концентрации
- Включает три высшие ступени: дхарану (концентрацию), дхьяну (медитацию) и самадхи (божественное единение)
- Позволяет сдерживать натиск беспокойного сознания эго и пребывать в божественном душевном сознании
7. Сыновья Драупади — Пять центров позвоночника, пробужденных кундалини
- Представляют проявления пяти открытых центров позвоночника
- Характеризуются специфическими формами света или звука
- Являются точками концентрации для привлечения божественной различающей силы
Вывод
В своих комментариях к Бхагавад-гите Парамаханса Йогананда представляет глубокое метафорическое прочтение эпических персонажей как олицетворений восьмеричного пути йоги Патанджали. Это толкование превращает военное повествование в духовное руководство по внутренней битве, где каждый союзник Пандавов символизирует определенную духовную практику или достижение.
Согласно этой интерпретации, путь йоги представляет собой последовательное восхождение от внешних практик (яма, нияма) к внутренним техникам (асана, пранаяма), затем к тонким ментальным дисциплинам (пратьяхара) и высшим стадиям медитации (дхарана, дхьяна, самадхи). Каждая ступень имеет четкую функцию в духовной практике и помогает йогину преодолевать специфические препятствия на пути к Самореализации.
Особенно подчеркивается взаимосвязанность всех ступеней: яма-нияма создают фундамент, асана поддерживает пранаяму, пранаяма ведет к пратьяхаре, а пратьяхара делает возможной самьяму (тройную практику дхараны, дхьяны и самадхи). Конечной целью этого восхождения является преобразование обычного сознания в божественное, где меняется даже восприятие энергетических центров тела (пробуждение кундалини).
Этот метафизический анализ демонстрирует глубокое понимание Йоганандой не только йогических практик, но и способности древних текстов кодировать духовные истины в форме эпических повествований.
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…”ДАВНО” такого не-БЫЛО и вот ОППять…
…начали “АБРАКАДАРБАю” — “ОКОРМЛЯТЬ”…
…чтобы В-СОЗНАНИЯ — РАБолепие ВНЕДРЯТЬ…
…чтобы “ЭТИМ” – сознания поРАБощать…
…НЕ важно,какОЙ “бох” – “иося-ИЛИ-йог”…
->>> главное,чобы уВЕРОВАЛ – в-итоге “ЛОХ”…..
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:-(РЕЛИГИЮ,в-любом виде НАСАЖДАЮТ…
:-(РЕЛИГИЕЙ,в-любом виде “ОКОРМЛЯЮТ”…
:-(в-данном случае: “АБРАКАДАБРУ” НАВЯЗЫВАЮТ…
:-(НА-эту “АБРОКАДАБРУ”(экзотическое…)- “ПОДСАЖИВАЮТ”…
:-)а Те,Кто “ЭТО” Понимают Те “ЭТО” – Давно “ПОСЫЛАЮТ”…
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! НЕ верьте религиозникам – НИ-в-каком виде!
! и НЕ важно,что “ОНИ” – в экзотическсом ПРИКИДЕ!
! “ЭТО”: ПСИхологический НАРКОТИК – в Духовной “еде”…..
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“ПАРАНЖИ”==НИКi – Cнимайте и Гутарить Начинайте…
– Валерий Бондарик. Эдмонтон. Канада. 06-5-25
При Всей Уникальности Бхагават Гиты Надо, Хотя бы,Пожить Среди Людей Этой Традиции что,бы Были Понятны Термины.
В Любом Случае если, Нет Серьезной Тяги Именно! Тяги к Этому.
Это Будет Отвергнуто! Либо,Как В Данном Случае “аброкадаброй” Для Недалёкого Сознания!
Да,и Жизнь на Это Надо Положить
ВКОРНЕ Ее Поменяв.
В Росси Это будет Проблематично.Все Кто ,Пробовал Практиковать Ее,Вызывали Больше Сожаление ,чем Желание К Ним Присоединиться….
Уточню..Павел Что,я Имел Ввиду .
Ещё,в Советское Время с Повальным Запретом на Все Мой Друг Зная, моё “бешенное”
Увлечение Фантастикой у Своего Деда который, Был Влиятельным Человеком в Городе Принес мне Книгу и Явно из Подпольной Типографии))) Она была ,без Авторства , напечатана вручную ещё и с Видом Грубо Нарезанных листов .Как Будто ,пачки резали ручной пилой.Я её читал как ,Говорят “взахлёб”.Что, Интересно Термины Умом мне Были Не Понятны но, То что,ими пробовали Описать по не Понятной тогда,Причине было,Как не Странно Знакомо.
Я Успел дочитать до 6 Станцы:-)
Потом,когда Его Дед узнал о
Пропаже Ее Забрали.
Так, Вот О Чем ,я …
Думаю Ты и Такие как Ты Поймут что ,Я Имел Ввиду о Той _ТЯГЕ_ Которая, Может ,Заставить Серьезно Этим Заняться! А, уж тот Возраст и Условия в Которых,я Этим Заинтересовался для Знающих Будет Понятен.
От ,Куда и Где Это Уже Сформировалось.