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Александр Колпакиди | Путь развития человечества

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Переслано от: Книжный День

Александр Колпакиди в этой лекции обсуждает различные философские и футурологические концепции, связанные с развитием человечества. Ведутся рассуждения о будущем, а также о тех путях, которые могут быть избраны: от возможного нового средневековья до концепции социалистических и антиглобалистских идей. Прогнозы, касающиеся экономического упадка, роста социальных конфликтов и деградации культуры, подвергаются серьезной критике, при этом выделяются и возможные пути решения — от возвращения к советским идеалам до внедрения новых технологий. Лекция затрагивает различные аспекты современной цивилизации и предлагает глубокий анализ того, как эти вопросы могут повлиять на будущее человечества.

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00:00 Введение в тему
00:55 Пример Индии
02:47 Кризис капитализма и фашизм
04:39 Фальсификация истории
09:18 Цивилизационный подход
11:09 Альтернативный проект средневековья
12:03 Новое средневековье или тёмные века?
13:01 Прогнозы и реальность
14:54 Экономический упадок
16:45 Деградация и эпидемии
20:16 Рост смертности и конфликтов
24:51 Войны и конфликты
25:45 Олигархи у власти
26:40 Некомпетентные лидеры
29:28 Отсутствие системы сдержек и противовесов
31:21 Неуверенность в завтрашнем дне
34:06 Упадок культуры
37:50 Современная проза и искусственный интеллект
38:46 Упадок демократии и манипуляции на выборах
41:36 Антинаучные взгляды и религиозный фанатизм
48:03 Христианские сионисты и их влияние
49:54 Сокращение числа православных и рост оккультистов
50:48 Кризис и борьба за мир
51:44 Пацифисты и их финансирование
53:35 Война и революция
55:26 Культ науки и антисоветчина
57:19 Технологический уклад и уязвимость людей
59:11 Будущее человечества
01:02:01 Олигархия и Ленин
01:03:52 Антиленинская пропаганда
01:05:44 Культ науки и его разрушение
01:08:33 Борьба за идеалы
01:11:21 Два пути человечества

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Александра Колпакиди:


1. Кризис развития человечества: Лектор поднимает вопрос о будущем человечества, стоящего на развилке между реакционным, фашистским развитием (на примере Индии) и прогрессивным, основанным на идеях Маркса, Энгельса и Ленина.

2. Историческая развилка: В 1930-е годы человечество уже сталкивалось с выбором между фашизмом и социализмом. Победа СССР над фашизмом под руководством Ленина и Сталина временно отодвинула угрозу реакционного пути.

3. Современные примеры реакционного развития:
- В Индии правит партия, корни которой уходят к фашистским идеям Муссолини. Кастовая система усиливает социальное неравенство, несмотря на экономический рост в отдельных анклавах.
- Подавление демократии, левого движения и использование силовых методов в Индии.

4. Кризис капитализма и его последствия:
- Фашизм возник как следствие Великой депрессии, и современный кризис капитализма вновь создает условия для реакционных движений.
- Распространение антинаучных взглядов, религиозного фанатизма и мракобесия как результат манипуляций элит.

5. Роль Советского Союза:
- СССР был противовесом капиталистическому упадку, обеспечивая социальные гарантии, рост науки и равноправие.
- После распада СССР мир погрузился в хаос, усилились национализм, фундаментализм и войны низкой интенсивности.

6. Деградация общества:
- Экономический упадок, вымывание среднего класса, ухудшение качества жизни и здоровья.
- Рост эпидемий, смертности, демографический кризис, особенно в России.
- Увеличение числа военных конфликтов (на 25% за год), терактов и бандитизма (например, в Латинской Америке).

7. Кризис политического руководства:
- Отсутствие сильных лидеров, появление манипулируемых олигархов (Макрон, Трамп, Маск) и политических карликов.
- Упадок демократии, манипуляции на выборах, исчезновение гражданского общества.

8. Упадок культуры и науки:
- Деградация литературы, кино и искусства (примеры: современная российская проза, фильмы Михалкова).
- Рост антинаучных взглядов, оккультизма и язычества, что угрожает научному мировоззрению.

9. Рост религиозного фанатизма:
- Усиление радикальных религиозных движений (христианские сионисты, язычество в России, планы "третьего храма" в Израиле).
- Сокращение числа традиционных верующих (православных) при росте оккультизма.

10. Необходимость борьбы за прогресс:
- Возвращение к идеям Ленина и культу науки как противовеса деградации.
- Борьба за сохранение исторической памяти (названия городов, памятники Че Геваре).
- Активизация антифашистских движений и движений за мир, несмотря на отсутствие поддержки, как в СССР.

11. Опасность технологического прогресса:
- Новые технологии усиливают контроль олигархии, но также дают возможности для пролетариата.
- Искусственный интеллект и роботизация могут привести к ненужности миллиардов людей, усиливая социальный кризис.

12. Антиленинская пропаганда:
- Систематическое искажение идей Ленина и Маркса, использование фальсификаций (например, мифы о финансировании Маркса пиратами).
- Отношение к Ленину как индикатор прогрессивности или реакционности.

Вывод:


Александр Колпакиди видит человечество на грани кризиса, где капиталистическая система, лишенная противовеса в виде СССР, ведет к деградации общества, росту неравенства, войн, антинаучных взглядов и религиозного фанатизма. Он считает, что единственный путь к спасению — возвращение к идеям Ленина, культу науки и борьбе за социальную справедливость. Современные технологии, по его мнению, являются одновременно инструментом олигархии и потенциальным оружием пролетариата. Лектор подчеркивает важность сохранения исторической памяти и активизации антифашистских движений, несмотря на сложности в условиях отсутствия глобального лидера, каким был СССР.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/b467a4e7f050dc4e58eb04f1ebf260a0/
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