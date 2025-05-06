Александр Колпакиди | Путь развития человечества
Александр Колпакиди в этой лекции обсуждает различные философские и футурологические концепции, связанные с развитием человечества. Ведутся рассуждения о будущем, а также о тех путях, которые могут быть избраны: от возможного нового средневековья до концепции социалистических и антиглобалистских идей. Прогнозы, касающиеся экономического упадка, роста социальных конфликтов и деградации культуры, подвергаются серьезной критике, при этом выделяются и возможные пути решения — от возвращения к советским идеалам до внедрения новых технологий. Лекция затрагивает различные аспекты современной цивилизации и предлагает глубокий анализ того, как эти вопросы могут повлиять на будущее человечества.
Книга "Денежные короли. Эпическая история еврейских иммигрантов, преобразовавших Уолл-стрит и сформировавших современную Америку. Даниэль Шульман":
OZON: https://www.ozon.ru/product/denezhnye-koroli-epicheskaya-istoriya-evreyskih-immigrantov-preobrazovavshih-uoll-strit-1704665053/?at=Eqtk40XKmcRr0j98fXnopEGi3OYmy1SlwMYY9Cqx93v&keywords=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8&tab=reviews
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/265351580/detail.aspx
Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение в тему
00:55 Пример Индии
02:47 Кризис капитализма и фашизм
04:39 Фальсификация истории
09:18 Цивилизационный подход
11:09 Альтернативный проект средневековья
12:03 Новое средневековье или тёмные века?
13:01 Прогнозы и реальность
14:54 Экономический упадок
16:45 Деградация и эпидемии
20:16 Рост смертности и конфликтов
24:51 Войны и конфликты
25:45 Олигархи у власти
26:40 Некомпетентные лидеры
29:28 Отсутствие системы сдержек и противовесов
31:21 Неуверенность в завтрашнем дне
34:06 Упадок культуры
37:50 Современная проза и искусственный интеллект
38:46 Упадок демократии и манипуляции на выборах
41:36 Антинаучные взгляды и религиозный фанатизм
48:03 Христианские сионисты и их влияние
49:54 Сокращение числа православных и рост оккультистов
50:48 Кризис и борьба за мир
51:44 Пацифисты и их финансирование
53:35 Война и революция
55:26 Культ науки и антисоветчина
57:19 Технологический уклад и уязвимость людей
59:11 Будущее человечества
01:02:01 Олигархия и Ленин
01:03:52 Антиленинская пропаганда
01:05:44 Культ науки и его разрушение
01:08:33 Борьба за идеалы
01:11:21 Два пути человечества
#будущеечеловечества #философия #технологии #цифровизация #упадоккультуры #культнауки #фашизм #капитализм #история #национализм #путьцивилизации #войны #революции #советскаяистория #деградация #прогнозы
Комментарий редакции
Тезисы лекции Александра Колпакиди:
1. Кризис развития человечества: Лектор поднимает вопрос о будущем человечества, стоящего на развилке между реакционным, фашистским развитием (на примере Индии) и прогрессивным, основанным на идеях Маркса, Энгельса и Ленина.
2. Историческая развилка: В 1930-е годы человечество уже сталкивалось с выбором между фашизмом и социализмом. Победа СССР над фашизмом под руководством Ленина и Сталина временно отодвинула угрозу реакционного пути.
3. Современные примеры реакционного развития:
- В Индии правит партия, корни которой уходят к фашистским идеям Муссолини. Кастовая система усиливает социальное неравенство, несмотря на экономический рост в отдельных анклавах.
- Подавление демократии, левого движения и использование силовых методов в Индии.
4. Кризис капитализма и его последствия:
- Фашизм возник как следствие Великой депрессии, и современный кризис капитализма вновь создает условия для реакционных движений.
- Распространение антинаучных взглядов, религиозного фанатизма и мракобесия как результат манипуляций элит.
5. Роль Советского Союза:
- СССР был противовесом капиталистическому упадку, обеспечивая социальные гарантии, рост науки и равноправие.
- После распада СССР мир погрузился в хаос, усилились национализм, фундаментализм и войны низкой интенсивности.
6. Деградация общества:
- Экономический упадок, вымывание среднего класса, ухудшение качества жизни и здоровья.
- Рост эпидемий, смертности, демографический кризис, особенно в России.
- Увеличение числа военных конфликтов (на 25% за год), терактов и бандитизма (например, в Латинской Америке).
7. Кризис политического руководства:
- Отсутствие сильных лидеров, появление манипулируемых олигархов (Макрон, Трамп, Маск) и политических карликов.
- Упадок демократии, манипуляции на выборах, исчезновение гражданского общества.
8. Упадок культуры и науки:
- Деградация литературы, кино и искусства (примеры: современная российская проза, фильмы Михалкова).
- Рост антинаучных взглядов, оккультизма и язычества, что угрожает научному мировоззрению.
9. Рост религиозного фанатизма:
- Усиление радикальных религиозных движений (христианские сионисты, язычество в России, планы "третьего храма" в Израиле).
- Сокращение числа традиционных верующих (православных) при росте оккультизма.
10. Необходимость борьбы за прогресс:
- Возвращение к идеям Ленина и культу науки как противовеса деградации.
- Борьба за сохранение исторической памяти (названия городов, памятники Че Геваре).
- Активизация антифашистских движений и движений за мир, несмотря на отсутствие поддержки, как в СССР.
11. Опасность технологического прогресса:
- Новые технологии усиливают контроль олигархии, но также дают возможности для пролетариата.
- Искусственный интеллект и роботизация могут привести к ненужности миллиардов людей, усиливая социальный кризис.
12. Антиленинская пропаганда:
- Систематическое искажение идей Ленина и Маркса, использование фальсификаций (например, мифы о финансировании Маркса пиратами).
- Отношение к Ленину как индикатор прогрессивности или реакционности.
Вывод:
Александр Колпакиди видит человечество на грани кризиса, где капиталистическая система, лишенная противовеса в виде СССР, ведет к деградации общества, росту неравенства, войн, антинаучных взглядов и религиозного фанатизма. Он считает, что единственный путь к спасению — возвращение к идеям Ленина, культу науки и борьбе за социальную справедливость. Современные технологии, по его мнению, являются одновременно инструментом олигархии и потенциальным оружием пролетариата. Лектор подчеркивает важность сохранения исторической памяти и активизации антифашистских движений, несмотря на сложности в условиях отсутствия глобального лидера, каким был СССР.