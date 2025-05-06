Александр Колпакиди в этой лекции обсуждает различные философские и футурологические концепции, связанные с развитием человечества. Ведутся рассуждения о будущем, а также о тех путях, которые могут быть избраны: от возможного нового средневековья до концепции социалистических и антиглобалистских идей. Прогнозы, касающиеся экономического упадка, роста социальных конфликтов и деградации культуры, подвергаются серьезной критике, при этом выделяются и возможные пути решения — от возвращения к советским идеалам до внедрения новых технологий. Лекция затрагивает различные аспекты современной цивилизации и предлагает глубокий анализ того, как эти вопросы могут повлиять на будущее человечества.

Книга "Денежные короли. Эпическая история еврейских иммигрантов, преобразовавших Уолл-стрит и сформировавших современную Америку. Даниэль Шульман":

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00:00 Введение в тему

00:55 Пример Индии

02:47 Кризис капитализма и фашизм

04:39 Фальсификация истории

09:18 Цивилизационный подход

11:09 Альтернативный проект средневековья

12:03 Новое средневековье или тёмные века?

13:01 Прогнозы и реальность

14:54 Экономический упадок

16:45 Деградация и эпидемии

20:16 Рост смертности и конфликтов

24:51 Войны и конфликты

25:45 Олигархи у власти

26:40 Некомпетентные лидеры

29:28 Отсутствие системы сдержек и противовесов

31:21 Неуверенность в завтрашнем дне

34:06 Упадок культуры

37:50 Современная проза и искусственный интеллект

38:46 Упадок демократии и манипуляции на выборах

41:36 Антинаучные взгляды и религиозный фанатизм

48:03 Христианские сионисты и их влияние

49:54 Сокращение числа православных и рост оккультистов

50:48 Кризис и борьба за мир

51:44 Пацифисты и их финансирование

53:35 Война и революция

55:26 Культ науки и антисоветчина

57:19 Технологический уклад и уязвимость людей

59:11 Будущее человечества

01:02:01 Олигархия и Ленин

01:03:52 Антиленинская пропаганда

01:05:44 Культ науки и его разрушение

01:08:33 Борьба за идеалы

01:11:21 Два пути человечества

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