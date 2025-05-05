Во ЧТО превратили ЖЕНЩИН в кино? | Образ сильной женщины в киноиндустрии
Теперь в кино мы нередко вынуждены смотреть на ЭТО: да, на якобы сильных женщин, от которых сводит скулы и серьезно бомбит. Почему сильные женские герои в фильмах превратились в супер-героинь, мужеподобных Амазонок и повесточных феминисток? И остались ли примеры адекватных "сильных женщин"?
Тайм-коды:
0:00 – 01:16 Вступление
1:17 – 04:30 Как мы дошли до жизни такой: традиционные женские образы в литературе и искусстве до начала 20 века
4:31 – 06:02 Как изменился образ женщины в кино после революции
6:03 – 07:13 Феминизм, ты ли это?
7:13 – 09:20 Что вообще такое “сильный женский персонаж”?
9:21 – 14:42 Примеры сильных женщин в кино
14:43 – 19:33 Примеры персонажей с “мягкой” силой
19:34 – 23:01 Повесточный феминизм в кино
23:02 – 26:36 Голливуд и кровавый СССР
26:37 – 28:07 Заключительное слово
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Эволюция женских образов в кино:
- Исторически женские персонажи в массовой культуре были второстепенными: возлюбленные, матери, жены или «дамы в беде», чья роль сводилась к объекту спасения или трофею.
- С развитием общества (буржуазные революции, индустриализация, получение женщинами прав) женские образы начали меняться, становясь более равноправными и значимыми.
2. Советский кинематограф как пример:
- В советском кино женские персонажи изображались как полноценные личности с собственными целями, конфликтами и развитием, без разделения на «сильных» или «слабых» по гендерному признаку.
- Примеры: героини фильмов «Москва слезам не верит», «Баллада о солдате», «Офицеры» — сильные духом, ответственные, сохраняющие человеческое достоинство.
- Отсутствие шаблона «дамы в беде» — женщины были субъектами действия, а не приложением к мужским героям.
3. Современная фемповестка и её проблемы:
- Сегодняшний феминизм в кино часто превращается в «глянцевую подмену», где женские персонажи изображаются как идеальные супергероини (красивые, сильные, безупречные), что лишает их человечности и глубины.
- Такие персонажи не проходят путь развития, не совершают ошибок, не сталкиваются с внутренними конфликтами, из-за чего становятся скучными и не вызывают сопереживания.
4. Что такое сильный женский персонаж?:
- Это полноценный персонаж с проработанным характером, влияющий на сюжет, с собственной целью, не сводящейся только к любви или семье.
- Сила не обязательно физическая, а проявляется в стойкости, воле, интеллекте, заботе, способности принимать осознанные решения.
- Примеры удачных персонажей: Мулан (оригинальный мультфильм), Эовин («Властелин колец»), Катерина («Москва слезам не верит»), Йеннифер («Ведьмак»), Бет («Ход королевы»).
5. Проблемы современных ремейков и новых образов:
- Пример неудачного образа: Мулан в ремейке 2020 года, наделённая «суперсилой» (Цы) с рождения, не проходит путь развития, из-за чего теряет драматургическую дугу.
- Другой пример: Хейра в «Войне рохирримов» — шаблонная Мэри Сью, идеальная, но лишённая глубины, вытесняющая канонических героев.
6. Типы сильных женских персонажей:
- Воительницы: Сара Коннор, Эллен Рипли, Мулан, Эовин — берут на себя «мужские» функции, но остаются человечными, с недостатками и развитием.
- Персонажи с мягкой силой: Мартиша Адамс, Катерина Тихомирова, Йеннифер, Бет — их сила в стойкости, интеллекте, заботе, преодолении внутренних конфликтов.
7. Контраст с мужскими персонажами:
- Понятия «сильный мужской персонаж» не существует, так как мужские образы изначально пишутся разноплановыми (гении, слабые, хитрые, ранимые).
- Женские персонажи часто загоняются в шаблон «сильной женщины», что ограничивает их разнообразие.
8. Почему зритель теряет интерес:
- Совершенные героини без пути, ошибок и преодоления не вызывают сопереживания, так как зритель ценит человечность, борьбу и рост.
- Современные шаблоны (идеальная супергероиня) так же ограничивают, как старые клише «дамы в беде».
9. Роль кино как зеркала общества:
- Женские образы отражают культурные и социальные процессы.
- Проблема не в наличии женщин в центре сюжета, а в том, как их изображают — шаблонно, в угоду повестке, а не как живых людей.
10. Идеал репрезентации:
- Настоящая сила персонажа — в праве на слабость, ошибки, рост и подвиг.
- Истории должны быть честными, показывать человечность, а не идеальность.
“Почему зритель теряет интерес:
- Совершенные героини без пути, ошибок и преодоления не вызывают сопереживания, так как зритель ценит человечность, борьбу и рост.” Это взрослый зритель с жизненным опытом и набитыми шишками ценит и то не до каждого через шишки доходит. Сильные, изначально совершенные и всегда во всём правые женские персонажи, расчитаны на девочек-подростков, чтобы заложить ложные, нежизнеспособные шаблоны и модели поведения. Эта целевая категория как раз не в теме, что существует развитие и путь проб и ошибок, им нужны доминантные модели для подражания.
Все такие российские современные сериалы с женской доминантой. Особенно детективы. Со “страшными” женскими голосами. Гормонально изменёнными.
Напрочь в таком кино утеряна женственность.
И А.Попов – прав.