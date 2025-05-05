Теперь в кино мы нередко вынуждены смотреть на ЭТО: да, на якобы сильных женщин, от которых сводит скулы и серьезно бомбит. Почему сильные женские герои в фильмах превратились в супер-героинь, мужеподобных Амазонок и повесточных феминисток? И остались ли примеры адекватных "сильных женщин"?

Тайм-коды:

0:00 – 01:16 Вступление

1:17 – 04:30 Как мы дошли до жизни такой: традиционные женские образы в литературе и искусстве до начала 20 века

4:31 – 06:02 Как изменился образ женщины в кино после революции

6:03 – 07:13 Феминизм, ты ли это?

7:13 – 09:20 Что вообще такое “сильный женский персонаж”?

9:21 – 14:42 Примеры сильных женщин в кино

14:43 – 19:33 Примеры персонажей с “мягкой” силой

19:34 – 23:01 Повесточный феминизм в кино

23:02 – 26:36 Голливуд и кровавый СССР

26:37 – 28:07 Заключительное слово