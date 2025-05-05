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Во ЧТО превратили ЖЕНЩИН в кино? | Образ сильной женщины в киноиндустрии

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Теперь в кино мы нередко вынуждены смотреть на ЭТО: да, на якобы сильных женщин, от которых сводит скулы и серьезно бомбит. Почему сильные женские герои в фильмах превратились в супер-героинь, мужеподобных Амазонок и повесточных феминисток? И остались ли примеры адекватных "сильных женщин"?

Тайм-коды:
0:00 – 01:16 Вступление
1:17 – 04:30 Как мы дошли до жизни такой: традиционные женские образы в литературе и искусстве до начала 20 века
4:31 – 06:02 Как изменился образ женщины в кино после революции
6:03 – 07:13 Феминизм, ты ли это?
7:13 – 09:20 Что вообще такое “сильный женский персонаж”?
9:21 – 14:42 Примеры сильных женщин в кино
14:43 – 19:33 Примеры персонажей с “мягкой” силой
19:34 – 23:01 Повесточный феминизм в кино
23:02 – 26:36 Голливуд и кровавый СССР
26:37 – 28:07 Заключительное слово

Комментарий редакции

Тезисы лекции:


1. Эволюция женских образов в кино:
- Исторически женские персонажи в массовой культуре были второстепенными: возлюбленные, матери, жены или «дамы в беде», чья роль сводилась к объекту спасения или трофею.
- С развитием общества (буржуазные революции, индустриализация, получение женщинами прав) женские образы начали меняться, становясь более равноправными и значимыми.

2. Советский кинематограф как пример:
- В советском кино женские персонажи изображались как полноценные личности с собственными целями, конфликтами и развитием, без разделения на «сильных» или «слабых» по гендерному признаку.
- Примеры: героини фильмов «Москва слезам не верит», «Баллада о солдате», «Офицеры» — сильные духом, ответственные, сохраняющие человеческое достоинство.
- Отсутствие шаблона «дамы в беде» — женщины были субъектами действия, а не приложением к мужским героям.

3. Современная фемповестка и её проблемы:
- Сегодняшний феминизм в кино часто превращается в «глянцевую подмену», где женские персонажи изображаются как идеальные супергероини (красивые, сильные, безупречные), что лишает их человечности и глубины.
- Такие персонажи не проходят путь развития, не совершают ошибок, не сталкиваются с внутренними конфликтами, из-за чего становятся скучными и не вызывают сопереживания.

4. Что такое сильный женский персонаж?:
- Это полноценный персонаж с проработанным характером, влияющий на сюжет, с собственной целью, не сводящейся только к любви или семье.
- Сила не обязательно физическая, а проявляется в стойкости, воле, интеллекте, заботе, способности принимать осознанные решения.
- Примеры удачных персонажей: Мулан (оригинальный мультфильм), Эовин («Властелин колец»), Катерина («Москва слезам не верит»), Йеннифер («Ведьмак»), Бет («Ход королевы»).

5. Проблемы современных ремейков и новых образов:
- Пример неудачного образа: Мулан в ремейке 2020 года, наделённая «суперсилой» (Цы) с рождения, не проходит путь развития, из-за чего теряет драматургическую дугу.
- Другой пример: Хейра в «Войне рохирримов» — шаблонная Мэри Сью, идеальная, но лишённая глубины, вытесняющая канонических героев.

6. Типы сильных женских персонажей:
- Воительницы: Сара Коннор, Эллен Рипли, Мулан, Эовин — берут на себя «мужские» функции, но остаются человечными, с недостатками и развитием.
- Персонажи с мягкой силой: Мартиша Адамс, Катерина Тихомирова, Йеннифер, Бет — их сила в стойкости, интеллекте, заботе, преодолении внутренних конфликтов.

7. Контраст с мужскими персонажами:
- Понятия «сильный мужской персонаж» не существует, так как мужские образы изначально пишутся разноплановыми (гении, слабые, хитрые, ранимые).
- Женские персонажи часто загоняются в шаблон «сильной женщины», что ограничивает их разнообразие.

8. Почему зритель теряет интерес:
- Совершенные героини без пути, ошибок и преодоления не вызывают сопереживания, так как зритель ценит человечность, борьбу и рост.
- Современные шаблоны (идеальная супергероиня) так же ограничивают, как старые клише «дамы в беде».

9. Роль кино как зеркала общества:
- Женские образы отражают культурные и социальные процессы.
- Проблема не в наличии женщин в центре сюжета, а в том, как их изображают — шаблонно, в угоду повестке, а не как живых людей.

10. Идеал репрезентации:
- Настоящая сила персонажа — в праве на слабость, ошибки, рост и подвиг.
- Истории должны быть честными, показывать человечность, а не идеальность.

Вывод:

Лекция подчёркивает, что сильные женские персонажи в кино должны быть полноценными, живыми людьми с проработанным характером, внутренними конфликтами и путём развития, а не шаблонными супергероинями. Советский кинематограф служит примером честного подхода, где женщины изображались как субъекты действия, без искусственного разделения на «сильных» или «слабых». Современная фемповестка, напротив, часто создаёт идеализированные образы, лишённые человечности, что делает их скучными и оторванными от зрителя. Для вдохновляющей репрезентации важно показывать не совершенство, а борьбу, ошибки и преодоление, чтобы персонажи были близки и понятны аудитории.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BbWzdDSpsZM
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 5217 4531
    Андрей Попов час назад

      “Почему зритель теряет интерес:
      - Совершенные героини без пути, ошибок и преодоления не вызывают сопереживания, так как зритель ценит человечность, борьбу и рост.” Это взрослый зритель с жизненным опытом и набитыми шишками ценит и то не до каждого через шишки доходит. Сильные, изначально совершенные и всегда во всём правые женские персонажи, расчитаны на девочек-подростков, чтобы заложить ложные, нежизнеспособные шаблоны и модели поведения. Эта целевая категория как раз не в теме, что существует развитие и путь проб и ошибок, им нужны доминантные модели для подражания.

    • 30571 28475
      жора шапов час назад

        Все такие российские современные сериалы с женской доминантой. Особенно детективы. Со “страшными” женскими голосами. Гормонально изменёнными.
        Напрочь в таком кино утеряна женственность.
        И А.Попов – прав.

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