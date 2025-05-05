“Решающая фаза разрушения СССР весной-осенью 1990 года”. Выпуск №161. Е.Ю.Спицын курс “История СССР
Опубликовано на канале День ТВ 22 декабря 2018 г.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Е.Ю. Спицына «Решающая фаза разрушения СССР весной-осенью 1990 года»:
1. Парад суверенитетов в первой половине 1990 года:
- В РСФСР на выборах 1990 года либеральная оппозиция не победила, 80% депутатов были членами КПСС, включая представителей партийной номенклатуры.
- На первом съезде народных депутатов РСФСР (май 1990) сформировались две фракции: «Демократическая Россия» (465 депутатов) и «Коммунисты России» (417 депутатов).
- 26–29 мая 1990 года прошли выборы председателя Верховного Совета РСФСР. Борис Ельцин победил в третьем туре с минимальным перевесом (534 голоса) благодаря небольшой фальсификации.
- 12 июня 1990 года съезд РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившую верховенство законов РСФСР над союзными, что подорвало правовую систему СССР.
- Декларация вызвала цепную реакцию: все союзные республики к концу 1990 года приняли аналогичные декларации о суверенитете.
2. Дезинтеграционные процессы в СССР:
- Союзные республики (Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан) начали процесс суверенизации до июня 1990 года, остальные присоединились в июне–декабре.
- В РСФСР автономные республики (Татарстан, Якутия, Башкирия и др.) также провозгласили суверенитет, что было спровоцировано законами СССР от апреля 1990 года, уравнявшими автономии с союзными республиками.
- Борис Ельцин в августе 1990 года призвал регионы «брать столько суверенитета, сколько сможете переварить», что усилило дезинтеграцию.
3. Последний 28-й съезд КПСС (июль 1990 года):
- Съезд стал последним в истории КПСС, отразив кризис партии и ее отстранение от власти.
- КПСС утратила монополию на власть: с 1988 года ликвидированы отраслевые отделы ЦК, секретариат ЦК, политбюро подменялось узким кругом соратников Горбачёва.
- Михаил Горбачёв выступил с отчетным докладом, который не вызвал поддержки делегатов. Впервые генсек избирался на съезде, а не пленуме ЦК.
- Введена должность заместителя генсека, избран Владимир Ивашко. Борис Ельцин демонстративно покинул партию.
- Состав ЦК обновился на 85%, превратившись в инструмент Горбачёва, а партия утратила способность к реваншу.
4. Ослабление союзного центра:
- Союзное руководство не смогло противостоять суверенизации. План введения чрезвычайного положения в Литве (июль 1990) не был реализован из-за нерешительности Горбачёва или переговоров с литовским руководством.
- Назначение Ивана Силаева председателем Совета министров РСФСР укрепило позиции Ельцина.
- Законы СССР об экономических отношениях и разграничении полномочий (апрель 1990) усилили автономии, создав «мину замедленного действия».
5. Создание Компартии РСФСР:
- Идея создания КП РСФСР обсуждалась с 1987 года, но Горбачёв отклонял её, опасаясь угрозы целостности СССР.
- В 1990 году идея была поддержана как консерваторами, так и либералами. В июне 1990 года прошла учредительная конференция КП РСФСР, лидером избран Иван Полосков (консерватор).
6. Идеологический и властный кризис:
- В августе 1990 года закон о печати отменил цензуру, что лишило КПСС контроля над идеологией.
- В сентябре 1990 года политбюро отказалось утверждать госдолжности, а с января 1991 года партаппарат сократили наполовину, что ослабило партию.
- Указ Горбачёва об общественных объединениях (октябрь 1990) легализовал многопартийность. В апреле 1991 года зарегистрирована ЛДПСС.
7. Националистические движения:
- На Украине движение «Народный рух» (создано в 1989 году) выступило за независимость и развал СССР, опираясь на националистов и диссидентов.
- Верховный Совет УССР в июле 1990 года принял декларацию о суверенитете, которую Горбачёв проигнорировал.
Вывод:Лекция Е.Ю. Спицына описывает ключевой этап распада СССР в 1990 году, связанный с «парадом суверенитетов» и утратой КПСС контроля над страной. Провозглашение суверенитета РСФСР 12 июня 1990 года стало поворотным моментом, запустившим цепную реакцию в других республиках и автономиях. Избрание Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР и его политика усиления российского суверенитета подорвали союзную правовую систему. Одновременно 28-й съезд КПСС показал глубокий кризис партии, её раскол и неспособность противостоять дезинтеграции. Политические реформы Горбачёва, включая многопартийность и отказ от цензуры, а также слабость союзного руководства ускорили развал СССР. Лекция подчеркивает, что действия как союзного центра, так и российских властей, на фоне роста национализма, создали необратимые условия для распада государства.