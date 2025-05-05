Мария Шукшина: Мишустин, Киркоров, Лолита и Баба Яга /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Заслуженная артистка России Мария Шукшина откровенно про свою речь во время награждения в Правительстве, указ о национальных целях, который «буксует», Макаревича* и Хаматову, которым стыдно за Россию, Егора Крида на уроке о важном, Филиппа Киркорова и ЛГБТ**-пропаганду, «отмену» Лолиты, исполнительницу Сигма Бой в Росмолодежи и культурный код России, который хотят сломать.
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▶️ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:13 Про поддержку народа
03:33 Про Михаила Мишустина и свою речь во время награждения
10:27 Про комментарии в сети
12:50 Про поддержку семьи
13:12 Про суд с сестрой из-за спектакля «Калина Красная»
14:42 Про влияние либеральных ценностей на будущее России
18:20 Про указ о национальных целях и «красивые» отчеты
21:45 Про границу и коррупцию
22:50 Про госзадание в театрах
24:15 Про госзадание от Сталина
25:20 Про Макаревича* и Хаматову, которым стыдно за Россию
26:30 Про вредную оптимизацию и низкий уровень образования для большего потребления
28:40 Про искусство, которое вне политики
30:11 Про свою «отмену»
32:37 Про смешение добра и зла в детских фильмах
36:25 Про Филиппа Киркорова
37:50 Про голую вечеринку
38:30 Про звание народной артистки, которое не дают
41:18 Про профессионалов, которые должны руководить страной
43:30 Про исполнительницу Сигма Бой в Росмолодежи
44:10 Про Егора Крида на уроке о важном
45:26 Про Алексея Жидковского на Всероссийском диктанте
45:50 Про возвращение на тв Ивана Урганта
46:09 Про отмененные концерты Лолиты и Филиппа Киркорова
47:03 Про культурный код России, который хотят сломать
50:36 Про воинственную позицию
52:20 Про добро с кулаками
53:23 Про легендарного отца
55:04 Про слезы и Бога
56:38 Про прощание с отцом
59:55 Про работу в программе «Жди меня»
01:01:55 Про «Калину Красную»
01:04:40 Отрывок
01:05:50 P.S.
*иноагент
**В России ЛГБТ признали экстремистской организацией и запретили
Мария Шукшина: Мишустин, Киркоров, Лолита и Баба Яга /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Комментарий редакции
Тезисы беседы с Марией Шукшиной:
1. Критика либеральной культуры и ценностей:
- Шукшина осуждает либеральную Россию, которая, по её мнению, по оглашению продвигает антизападные ценности, но одновременно по факту остаётся под влиянием западной идеологии.
- Она критикует современные фильмы и культурные продукты за смешение добра и зла, подмену нравственных ориентиров, что, по её мнению, разрушает национальный культурный код.
- Упоминает ремейки и блокбастеры (например, «Последний богатырь», фильмы с Киркоровым), которые считает идеологически вредными, так как они снимаются на бюджетные деньги, но не соответствуют традиционным ценностям.
2. Народная поддержка и отмена в элитах:
- Шукшина ощущает поддержку народа, который благодарен ей за правду, высказываемую публично. Она считает себя голосом народного гнева.
- Культурная элита, по её словам, её не любит и презирает за правду, что связано с её патриотической позицией и критикой либеральных ценностей.
- Она считает, что её «отменили» в профессиональной среде (меньше ролей в кино, ограничения в концертах), но это её не останавливает, так как её вера и совесть важнее.
3. Духовность и нравственность как основа общества:
- Шукшина подчёркивает огромный запрос народа на духовность и нравственность, который игнорируется властями и культурной элитой.
- Она считает, что отсутствие нравственных основ ведёт к деградации нации, а современные СМИ и культура занимаются «духовной диверсией», расчеловечиванием и разделением людей.
- Упоминает указ президента №309 от 7 мая 2024 года о воспитании патриотичной личности на основе традиционных ценностей, но критикует его исполнение за формализм и отсутствие реальных результатов.
4. Патриотизм и поддержка СВО:
- Шукшина открыто поддерживает специальную военную операцию (СВО), собирает деньги для фронта (40 млн рублей за полтора месяца) и работает в патриотическом театре Надежды Бабкиной.
- Она считает, что СВО способствовала принятию законов, таких как запрет пропаганды ЛГБТ, и помогла стране встать на защиту своих интересов.
5. Критика коррупции и неэффективного управления:
- Шукшина обвиняет чиновников в коррупции и управлении финансовыми потоками вместо реального развития культуры, образования и науки.
- Она считает, что стратегические отрасли должны возглавлять профессионалы, а не чиновники, которые не понимают специфики и преследуют личные интересы.
6. Наследие отца и личная миссия:
- Шукшина считает себя продолжателем дела своего отца, Василия Шукшина, который выражал народную боль и радость через искусство.
- Она подчёркивает, что её позиция основана на правде, совести и вере, и это даёт ей силы противостоять критике и отмене.
- Цитирует отца: «Единственное дурное намерение — сознательно не сказать правду».
7. Личная вера и духовная опора:
- Вера в Бога для Шукшиной — главная поддержка. Она стремится жить по заповедям и быть «с Богом», что помогает ей справляться с трудностями.
- Упоминает моменты духовного катарсиса, например, причастие в Тобольске, и считает слёзы радости очищением.
8. Критика современной молодёжи и образования:
- Шукшина считает, что поколение 90-х, воспитанное на либеральных ценностях, не любит и не хочет защищать страну, что проявилось в бегстве во время частичной мобилизации.
- Она критикует низкий уровень рождаемости, демографический кризис и отсутствие воспитательной функции в культуре и образовании.
9. Предложение решений:
- Введение фильтров для тех, кто работает в культуре и образовании, чтобы допускать только профессионалов с нравственными ориентирами.
- Возрождение института редактуры и создание профессиональных советов вместо чиновничьих комитетов.
- Единая национальная идея, на которую должны работать все отрасли, как это было в СССР.
10. Личная боль и мотивация:
- Шукшина признаётся, что её активная позиция вызвана болью за разрушение культуры, образования и науки, а также совестью, которая «выталкивает» её говорить правду.
- Она не стремится к званию народной артистки, но считает несправедливым, что его не дают, возможно, из-за её позиции.
Хоть кто-то. Хоть так.
Но где гуано от ник марины ?