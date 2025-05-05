Заслуженная артистка России Мария Шукшина откровенно про свою речь во время награждения в Правительстве, указ о национальных целях, который «буксует», Макаревича* и Хаматову, которым стыдно за Россию, Егора Крида на уроке о важном, Филиппа Киркорова и ЛГБТ**-пропаганду, «отмену» Лолиты, исполнительницу Сигма Бой в Росмолодежи и культурный код России, который хотят сломать.

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▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:13 Про поддержку народа

03:33 Про Михаила Мишустина и свою речь во время награждения

10:27 Про комментарии в сети

12:50 Про поддержку семьи

13:12 Про суд с сестрой из-за спектакля «Калина Красная»

14:42 Про влияние либеральных ценностей на будущее России

18:20 Про указ о национальных целях и «красивые» отчеты

21:45 Про границу и коррупцию

22:50 Про госзадание в театрах

24:15 Про госзадание от Сталина

25:20 Про Макаревича* и Хаматову, которым стыдно за Россию

26:30 Про вредную оптимизацию и низкий уровень образования для большего потребления

28:40 Про искусство, которое вне политики

30:11 Про свою «отмену»

32:37 Про смешение добра и зла в детских фильмах

36:25 Про Филиппа Киркорова

37:50 Про голую вечеринку

38:30 Про звание народной артистки, которое не дают

41:18 Про профессионалов, которые должны руководить страной

43:30 Про исполнительницу Сигма Бой в Росмолодежи

44:10 Про Егора Крида на уроке о важном

45:26 Про Алексея Жидковского на Всероссийском диктанте

45:50 Про возвращение на тв Ивана Урганта

46:09 Про отмененные концерты Лолиты и Филиппа Киркорова

47:03 Про культурный код России, который хотят сломать

50:36 Про воинственную позицию

52:20 Про добро с кулаками

53:23 Про легендарного отца

55:04 Про слезы и Бога

56:38 Про прощание с отцом

59:55 Про работу в программе «Жди меня»

01:01:55 Про «Калину Красную»

01:04:40 Отрывок

01:05:50 P.S.

*иноагент

**В России ЛГБТ признали экстремистской организацией и запретили



Мария Шукшина: Мишустин, Киркоров, Лолита и Баба Яга /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ