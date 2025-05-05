Или мы или они
Бесконечные атаки БЭК по побережью, теракты с убийством наших людей, вплоть до высокопоставленных военных, уничтожение церквей, страшные пытки на Курщине – всё это доказывает ту же горькую истину: со зверем нельзя договориться, а отсутствие инициативы наказуемо.
То есть без полной денацификации и демилитаризации Украины нам не жить спокойно. И никакие переговоры здесь, на мой субъективный взгляд, не принесут плодов. Буча тому яркое доказательство.
По сути, прекращение огня станет нашим поражением. Как в Первую мировую, когда мы были уже в непосредственной близости от Победы, но царю не хватило мужества довести дело до конца.
Укрорейх синонимичен с Трампом – и это стало очевидно ещё в его прошлый мандат, а отнюдь не на похоронах папы Римского. Я с самого начала предупреждал: это договорной матч. А с шулером, который хочет украсть у нас Победу (США, мол, первая страна-победитель во Второй мировой), с человеком, одержимым милитаризмом и манией величия, аппарат которого исповедует NAR (теория религиозной исключительности и мессианства США) мы никогда не найдём общий язык.
Впрочем, Трамп этого, вопреки всем пустопорожним заявлениям, и не хочет. Хочет обмануть. История не повторяется. История развивается. Мы видим жёсткую стыковку с логикой сороковых годов прошлого века.
Воспринимаю Ялту и Потсдам, как тот самый "режим прекращения огня". Мы тогда не сумели добить нацизм (фюрер был не более чем инструментом). Куда нас это привело – знаем.
Сейчас наступает итоговый "подход к снаряду". Или мы или они.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Эскалация насилия со стороны Украины: Упоминаются атаки БЭК, теракты, убийства, включая высокопоставленных военных, уничтожение церквей и пытки на Курщине, как доказательства невозможности мирных договорённостей.
2. Необходимость денацификации и демилитаризации: Автор считает, что без полного устранения «нацизма» и военного потенциала Украины мир невозможен.
3. Бесполезность переговоров: Переговоры рассматриваются как бесперспективные, с отсылкой к трагедии в Буче.
4. Прекращение огня как поражение: Сравнение с Первой мировой войной, где Россия, по мнению автора, не довела дело до победы, подчёркивает, что остановка конфликта сейчас будет равносильна проигрышу.
5. Сравнение Украины и Трампа: Утверждается, что «Укрорейх» и Трамп связаны, причём последний действует в духе милитаризма и американского мессианства (NAR), стремясь присвоить победу.
6. Обман со стороны США: Автор считает, что Трамп не заинтересован в честных переговорах, а его действия — часть «договорного матча» с целью обмана России.
7. Исторические параллели: Ситуация сравнивается с 1940-ми годами, а Ялта и Потсдам рассматриваются как ошибочное «прекращение огня», не уничтожившее нацизм полностью.
8. Финальный выбор: Конфликт представлен как экзистенциальная борьба — «или мы, или они».
Вывод:
Статья выражает радикальную позицию, настаивая на невозможности компромисса с Украиной и Западом (в частности, с США под руководством Трампа). Автор видит в текущем конфликте продолжение исторической борьбы с «нацизмом» и считает, что единственный путь к безопасности России — полная победа через денацификацию и демилитаризацию Украины. Переговоры и прекращение огня воспринимаются как слабость, ведущая к поражению, а США обвиняются в манипуляциях и стремлении к доминированию. Тон статьи апеллирует к историческим аналогиям, подчёркивая неизбежность жёсткого противостояния.
Артамонов, “мы” – это кто ? Голова или тело ?
А в целом – верно, только заголовок глупый.
Если “украину” освободить от неизвестно чего, то потом они же нас проклянут. Надо освобождать тогда, когда они попросят об этом. Их бросят все западные страны одновременно. И тогда настанет голод. Именно он движитель в подобной ситуации для того чтобы народ начал все крушить.
Для того чтобы поднялся весь народ, есть химическое и бактериологическое оружие. Есть водоемы, хранилища продуктов, и детские садики. Мы это надо ???
Самый главный вопрос когда все западные страны бросят Украину, тогда придется всех кормить и очень долго все бесплатно восстанавливать. Мы это надо ???
Снова Вас накрыло ? Чем на этот раз ?
ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам”
https://1prime.ru/20250502/ukraina-857230127.html
“Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам”
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014529944.html
косвенное, но подтверждение, что все эти 100 дней Трампа были сплошным политическим торгом между западными “союзниками”
так что Макрон привел Зелю за ручку к Трампу уже по итогам торга, и вряд ли индусы отдали жирный куш оборонного заказа французам, если бы американцы были против. А значит сторговались и французы перебежали из пролондонской фронды на сторону кого посильнее, да и побогаче (Макрон и внешне похож на Табаки)
вопрос, получат ли что-то лондонские или будут торговаться до полной потери всех позиций? Местные выборы фрондеры уже проиграли
-п.с. сколько можно -нет у России друзей и братьев -есть интересы..Контроль над ядерными технологиями передадут России.А Иран твой дружит с Китаем и Лондон СИТИ оба,и религия никому не мешает -она ведь общий инструмент для управления местными у себя.
И украины больше нет ,она поделена ,каждый будет благоустраивать свою часть.Центральная с Киевом никому не нужна ,местные олигархи будут пытать еще устроить майдан ,чтобы покормиться ,но каждый ,что хотел,уже взял..
Там этот- из декаденса который ,все еще пытается вкинуть страшилку-шарик сдулся ,пукает последними БПЛ -ибо Лондон еще желает немного выторговать у США ..
Все политологи ,хватая последние остатки бизнеса на СВО ,уже занимаются тавтологией ,как и местные боты /хохлы..
Куда там братья стремились?-в ЕвроСОюз??Пусть посмотрят на хитрую Грузию,первой шла туда ,предав слабую(так им казалось)Россию.НУ и что -вдруг повернула обратно ,сбросив свою французскую бабку ,которую даже назад во Францию не взяли ,торчит в Тбилиси.Умный еврей Иваношвили начал торги с Россией за Абхазию.
“западные области Б/У имеют шанс войти в ЕС, но больше шансов, что по частям, и при этом сам ЕС тоже распадется на разрозненные сектора
так что Грузии-Армении, как и туркам особо и некуда вступать будет, даже призрачная альтернатива исчезнет..Потому Россия спокойна вернутся битыми и голодными..