Бесконечные атаки БЭК по побережью, теракты с убийством наших людей, вплоть до высокопоставленных военных, уничтожение церквей, страшные пытки на Курщине – всё это доказывает ту же горькую истину: со зверем нельзя договориться, а отсутствие инициативы наказуемо.

То есть без полной денацификации и демилитаризации Украины нам не жить спокойно. И никакие переговоры здесь, на мой субъективный взгляд, не принесут плодов. Буча тому яркое доказательство.

По сути, прекращение огня станет нашим поражением. Как в Первую мировую, когда мы были уже в непосредственной близости от Победы, но царю не хватило мужества довести дело до конца.

Укрорейх синонимичен с Трампом – и это стало очевидно ещё в его прошлый мандат, а отнюдь не на похоронах папы Римского. Я с самого начала предупреждал: это договорной матч. А с шулером, который хочет украсть у нас Победу (США, мол, первая страна-победитель во Второй мировой), с человеком, одержимым милитаризмом и манией величия, аппарат которого исповедует NAR (теория религиозной исключительности и мессианства США) мы никогда не найдём общий язык.

Впрочем, Трамп этого, вопреки всем пустопорожним заявлениям, и не хочет. Хочет обмануть. История не повторяется. История развивается. Мы видим жёсткую стыковку с логикой сороковых годов прошлого века.

Воспринимаю Ялту и Потсдам, как тот самый "режим прекращения огня". Мы тогда не сумели добить нацизм (фюрер был не более чем инструментом). Куда нас это привело – знаем.

Сейчас наступает итоговый "подход к снаряду". Или мы или они.