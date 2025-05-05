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Или мы или они

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Переслано от: Артамонов: Оборона России

Бесконечные атаки БЭК по побережью, теракты с убийством наших людей, вплоть до высокопоставленных военных, уничтожение церквей, страшные пытки на Курщине – всё это доказывает ту же горькую истину: со зверем нельзя договориться, а отсутствие инициативы наказуемо.

То есть без полной денацификации и демилитаризации Украины нам не жить спокойно. И никакие переговоры здесь, на мой субъективный взгляд, не принесут плодов. Буча тому яркое доказательство.

По сути, прекращение огня станет нашим поражением. Как в Первую мировую, когда мы были уже в непосредственной близости от Победы, но царю не хватило мужества довести дело до конца.

Укрорейх синонимичен с Трампом – и это стало очевидно ещё в его прошлый мандат, а отнюдь не на похоронах папы Римского. Я с самого начала предупреждал: это договорной матч. А с шулером, который хочет украсть у нас Победу (США, мол, первая страна-победитель во Второй мировой), с человеком, одержимым милитаризмом и манией величия, аппарат которого исповедует NAR (теория религиозной исключительности и мессианства США) мы никогда не найдём общий язык.

Впрочем, Трамп этого, вопреки всем пустопорожним заявлениям, и не хочет. Хочет обмануть. История не повторяется. История развивается. Мы видим жёсткую стыковку с логикой сороковых годов прошлого века.

Воспринимаю Ялту и Потсдам, как тот самый "режим прекращения огня". Мы тогда не сумели добить нацизм (фюрер был не более чем инструментом). Куда нас это привело – знаем.

Сейчас наступает итоговый "подход к снаряду". Или мы или они.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Эскалация насилия со стороны Украины: Упоминаются атаки БЭК, теракты, убийства, включая высокопоставленных военных, уничтожение церквей и пытки на Курщине, как доказательства невозможности мирных договорённостей.
2. Необходимость денацификации и демилитаризации: Автор считает, что без полного устранения «нацизма» и военного потенциала Украины мир невозможен.
3. Бесполезность переговоров: Переговоры рассматриваются как бесперспективные, с отсылкой к трагедии в Буче.
4. Прекращение огня как поражение: Сравнение с Первой мировой войной, где Россия, по мнению автора, не довела дело до победы, подчёркивает, что остановка конфликта сейчас будет равносильна проигрышу.
5. Сравнение Украины и Трампа: Утверждается, что «Укрорейх» и Трамп связаны, причём последний действует в духе милитаризма и американского мессианства (NAR), стремясь присвоить победу.
6. Обман со стороны США: Автор считает, что Трамп не заинтересован в честных переговорах, а его действия — часть «договорного матча» с целью обмана России.
7. Исторические параллели: Ситуация сравнивается с 1940-ми годами, а Ялта и Потсдам рассматриваются как ошибочное «прекращение огня», не уничтожившее нацизм полностью.
8. Финальный выбор: Конфликт представлен как экзистенциальная борьба — «или мы, или они».

Вывод:


Статья выражает радикальную позицию, настаивая на невозможности компромисса с Украиной и Западом (в частности, с США под руководством Трампа). Автор видит в текущем конфликте продолжение исторической борьбы с «нацизмом» и считает, что единственный путь к безопасности России — полная победа через денацификацию и демилитаризацию Украины. Переговоры и прекращение огня воспринимаются как слабость, ведущая к поражению, а США обвиняются в манипуляциях и стремлении к доминированию. Тон статьи апеллирует к историческим аналогиям, подчёркивая неизбежность жёсткого противостояния.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/nationaldef/20122
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30569 28473
    жора шапов час назад

      Артамонов, “мы” – это кто ? Голова или тело ?
      А в целом – верно, только заголовок глупый.

    • 13682 10694
      chu час назад

        Если “украину” освободить от неизвестно чего, то потом они же нас проклянут. Надо освобождать тогда, когда они попросят об этом. Их бросят все западные страны одновременно. И тогда настанет голод. Именно он движитель в подобной ситуации для того чтобы народ начал все крушить.
        Для того чтобы поднялся весь народ, есть химическое и бактериологическое оружие. Есть водоемы, хранилища продуктов, и детские садики. Мы это надо ???
        Самый главный вопрос когда все западные страны бросят Украину, тогда придется всех кормить и очень долго все бесплатно восстанавливать. Мы это надо ???

        • 30569 28473
          жора шаповchu час назад

            Снова Вас накрыло ? Чем на этот раз ?

          • 33594 28648
            маринаchu 9 мин. назад

              ЕК рассчитывает, что Украина будет выполнять меморандум с ЕС по минералам”

              https://1prime.ru/20250502/ukraina-857230127.html

              “Глава МИД Британии приветствовал заключение Украиной и США сделки по недрам”

              https://ria.ru/20250501/sdelka-2014529944.html

              косвенное, но подтверждение, что все эти 100 дней Трампа были сплошным политическим торгом между западными “союзниками”

              так что Макрон привел Зелю за ручку к Трампу уже по итогам торга, и вряд ли индусы отдали жирный куш оборонного заказа французам, если бы американцы были против. А значит сторговались и французы перебежали из пролондонской фронды на сторону кого посильнее, да и побогаче (Макрон и внешне похож на Табаки)

              вопрос, получат ли что-то лондонские или будут торговаться до полной потери всех позиций? Местные выборы фрондеры уже проиграли
              -п.с. сколько можно -нет у России друзей и братьев -есть интересы..Контроль над ядерными технологиями передадут России.А Иран твой дружит с Китаем и Лондон СИТИ оба,и религия никому не мешает -она ведь общий инструмент для управления местными у себя.
              И украины больше нет ,она поделена ,каждый будет благоустраивать свою часть.Центральная с Киевом никому не нужна ,местные олигархи будут пытать еще устроить майдан ,чтобы покормиться ,но каждый ,что хотел,уже взял..
              Там этот- из декаденса который ,все еще пытается вкинуть страшилку-шарик сдулся ,пукает последними БПЛ -ибо Лондон еще желает немного выторговать у США ..

          • 33594 28648
            марина три минуты назад

              Все политологи ,хватая последние остатки бизнеса на СВО ,уже занимаются тавтологией ,как и местные боты /хохлы..
              Куда там братья стремились?-в ЕвроСОюз??Пусть посмотрят на хитрую Грузию,первой шла туда ,предав слабую(так им казалось)Россию.НУ и что -вдруг повернула обратно ,сбросив свою французскую бабку ,которую даже назад во Францию не взяли ,торчит в Тбилиси.Умный еврей Иваношвили начал торги с Россией за Абхазию.
              “западные области Б/У имеют шанс войти в ЕС, но больше шансов, что по частям, и при этом сам ЕС тоже распадется на разрозненные сектора

              так что Грузии-Армении, как и туркам особо и некуда вступать будет, даже призрачная альтернатива исчезнет..Потому Россия спокойна вернутся битыми и голодными..

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