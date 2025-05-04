Анапа. Убрались на все! // Александр Батов. Что делать
15 декабря 2024 года в Чёрном Море затонули два танкера, перевозившие мазут. Большая его часть вытекла в акваторию. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Тысячи волонтёров со всей России бросились спасать морских обитателей от гибели и чистить побережье от мазута. Среди них были и активисты РТФ.
С какими неожиданными трудностями столкнулись волонтёры? Как помогало государство? Можно ли сейчас купаться на черноморском побережье? Из-за чего на самом деле произошла катастрофа? И как предотвратить такие трагедии в дальнейшем?
Обо всём этом расскажет Александр Батов, представитель Российского Трудового Фронта.
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Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Экологическая катастрофа в Чёрном море:
- 15 декабря 2024 года два танкера, возрастом около 50 лет, затонули во время шторма, разливая более 9 000 тонн мазута.
- Мазут загрязнил 44 км побережья Краснодарского края и 15 км Крыма, уничтожив тысячи птиц и морских животных.
- Угроза исчезновения азовки, редкого вида дельфинов, обитающего только в Чёрном море.
- Загрязнение видно из космоса; из-за ограниченного водообмена Чёрного моря токсины сохраняются годами.
2. Причины катастрофы:
- Танкеры были устаревшими, арендованными Роснефтью у небольших компаний, не имеющей собственных судов.
- Капитан одного из танкеров дважды просил разрешения на выгрузку, но его игнорировали; уйти из акватории он не мог из-за бюрократии.
- Роснефть контролировала очерёдность выгрузок, из-за чего суда месяц находились в море.
- Предыдущие инциденты (например, разлив 2007 года) не привели к улучшению стандартов эксплуатации судов.
3. Реакция властей и корпораций:
- Власти изначально молчали, затем отрицали масштабы катастрофы, называя обращения волонтёров «истериками».
- Режим ЧС федерального масштаба ввели только 26 декабря, выделив 1,5 млрд рублей, но чиновники продолжали преуменьшать проблему.
- Роснефть не комментировала ситуацию, а владельцы судов получили минимальные штрафы (600 000 и 30 000 рублей).
- Чиновники препятствовали волонтёрам, запрещая ночной отлов птиц, съёмки в птичниках и изымая птиц, что привело к их гибели.
4. Работа волонтёров:
- Тысячи людей из разных регионов России самостоятельно организовались для очистки пляжей, спасения животных и создания птичников.
- Волонтёры работали без защиты, рискуя здоровьем; зафиксированы случаи отравления («мазутный синдром»), включая гибель 17-летнего добровольца.
- Создавались штабы, кухни, птичники (например, на автомойке); волонтёры собирали деньги на реабилитацию животных.
- Активисты Российского трудового фронта участвовали в работах и отмечали самоотверженность волонтёров.
5. Проблемы с ликвидацией последствий:
- Уборка проводилась вручную, без достаточной техники и профессиональных спасателей.
- Загрязнённый песок складировали у жилых домов, вызывая протесты местных жителей.
- Инновации (например, вибросита и садовые сетки) оказались малоэффективными или трудоёмкими.
- Танкеры не были оперативно опустошены; утечка из одного из них произошла даже в январе 2025 года.
6. Социальные и экономические аспекты:
- Власти и бизнес защищают интересы олигархов, снижая стандарты безопасности и игнорируя экологические нормы.
- Курортный сезон в Анапе под угрозой, но туроператоры и чиновники уверяют, что проблем нет.
- Волонтёры не получили льгот; владельцы отелей убрали скидки на проживание для ликвидаторов.
7. Критический взгляд на систему:
- Государство не готово к катастрофам из-за деградации инфраструктуры и оптимизации служб.
- Волонтёрство, несмотря на героизм, не решает системных проблем, а лишь смягчает последствия.
- Прибыль ставится выше экологии, здоровья людей и природы, что делает подобные катастрофы неизбежными.
Вывод:
Экологическая катастрофа в Чёрном море, вызванная разливом мазута, обнажила системные проблемы современной России: устаревшая инфраструктура, бюрократия, безответственность корпораций и равнодушие властей. Роснефть и владельцы судов избежали серьёзных санкций, а основную нагрузку по ликвидации последствий взяли на себя волонтёры, рискуя здоровьем и жизнью. Их самоотверженность стала примером народной солидарности, но не способна устранить коренные причины катастроф — приоритет прибыли над экологией и безопасностью. Для предотвращения подобных трагедий необходимы системные изменения: ужесточение контроля за корпорациями, модернизация инфраструктуры и приоритет интересов общества над бизнесом. Опыт волонтёров Анапы может стать основой для будущей борьбы за более справедливую систему.
Кто оплатил работы не волонтёров ?