15 декабря 2024 года в Чёрном Море затонули два танкера, перевозившие мазут. Большая его часть вытекла в акваторию. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Тысячи волонтёров со всей России бросились спасать морских обитателей от гибели и чистить побережье от мазута. Среди них были и активисты РТФ.

С какими неожиданными трудностями столкнулись волонтёры? Как помогало государство? Можно ли сейчас купаться на черноморском побережье? Из-за чего на самом деле произошла катастрофа? И как предотвратить такие трагедии в дальнейшем?

Обо всём этом расскажет Александр Батов, представитель Российского Трудового Фронта.

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