Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Про БЭКи и причины их опасности в Чёрном море.

20 1

Очевидно, что вышедшие в Чёрное море украинские БЭКи — это не самостоятельная угроза, а финальный акт целого производственного цикла, в котором Украина — лишь площадка. Сами по себе эти морские дроны не возникают. Чтобы они вышли в море, их сначала нужно собрать, протестировать, откалибровать по навигации, интегрировать в систему управления, проверить устойчивость на волнении, провести симуляцию выхода на цель, задать маршруты и предусмотреть варианты связи в условиях РЭБ. И всё это сделано — не украинцами.

MAGURA V5, а теперь и новые модификации с функциями ПВО, связью с космическими спутниками и стабилизированными модулями, — это уже не кустарные поделки из румынского автосервиса.

Это промышленная сборка с технологическим сопровождением и западной инженерией.

Если говорить конкретно: британцы дали компоновку, французы — компоненты, немцы — оптику и стабилизацию, американцы — средства навигации и спутниковую коррекцию (Starlink, к слову, как работал так и работает).

Украина лишь предоставила цеха и грузчиков. За всю логистику, безопасность, разработку маршрутов и сценариев боевого применения отвечают иностранные операторы.

Поэтому вопрос надо ставить не к выходу в море, а к моменту, когда собирается очередной дрон на базе под Одессой. Потому что если катер уже идёт по курсу — это следствие. Причина — в том, что кто-то его спроектировал, построил и поставил на воду. И именно с этими людьми и этими объектами надо работать. И не после удара по Крыму. А до.


Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Украинские БЭКи — не самостоятельная угроза: Беспилотные катера (БЭКи) в Чёрном море — это результат сложного производственного цикла, где Украина выступает лишь исполнителем, а не организатором.
2. Сложный процесс создания БЭКов: Для выхода дронов в море требуется сборка, тестирование, калибровка навигации, интеграция в системы управления, проверка устойчивости, симуляция атак и разработка маршрутов с учётом РЭБ.
3. Высокотехнологичное производство: БЭКи, такие как MAGURA V5 и её модификации, представляют собой промышленные изделия с функциями ПВО, спутниковой связью и стабилизированными модулями, а не кустарные разработки.
4. Иностранное участие:
- Британцы предоставляют компоновку.
- Французы — компоненты.
- Немцы — оптику и стабилизацию.
- Американцы — навигацию и спутниковую коррекцию (включая Starlink).
5. Роль Украины ограничена: Украина предоставляет лишь производственные площадки и рабочую силу, тогда как разработка, логистика и сценарии боевого применения контролируются иностранными операторами.
6. Фокус на первопричине: Угрозу представляют не сами атаки БЭКов, а их проектирование, сборка и запуск. Необходима работа с источниками (разработчиками и производственными базами) до того, как дроны будут применены.

Вывод:


Украинские БЭКи в Чёрном море — это не локальная угроза, а продукт международного сотрудничества, где ведущую роль играют западные страны, обеспечивающие технологии, компоненты и управление. Для эффективного противодействия необходимо сосредоточиться на превентивных мерах: выявлении и нейтрализации производственных мощностей и разработчиков ещё на этапе создания дронов, а не на реагировании после их атак.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/c/1595839251/8315
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Три Волхва и те-русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло
Книга друидов.Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе
ПТУР. Опыт применения в локальных конфликтах
Про ШОУ и БИЗНЕС. Монолог
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
Русы и Славяне
Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал.
Новости Украины и Новороссии 10 июля 2018
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30566 28470
    жора шапов три часа назад

      Нет. Нужен широкий спектр мер. Комплексно.
      До сих пор нет алгоритмов противодействия БЭК-ам разных типов.
      Это на стадии уже применения.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru