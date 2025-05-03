Про БЭКи и причины их опасности в Чёрном море.
Очевидно, что вышедшие в Чёрное море украинские БЭКи — это не самостоятельная угроза, а финальный акт целого производственного цикла, в котором Украина — лишь площадка. Сами по себе эти морские дроны не возникают. Чтобы они вышли в море, их сначала нужно собрать, протестировать, откалибровать по навигации, интегрировать в систему управления, проверить устойчивость на волнении, провести симуляцию выхода на цель, задать маршруты и предусмотреть варианты связи в условиях РЭБ. И всё это сделано — не украинцами.
MAGURA V5, а теперь и новые модификации с функциями ПВО, связью с космическими спутниками и стабилизированными модулями, — это уже не кустарные поделки из румынского автосервиса.
Это промышленная сборка с технологическим сопровождением и западной инженерией.
Если говорить конкретно: британцы дали компоновку, французы — компоненты, немцы — оптику и стабилизацию, американцы — средства навигации и спутниковую коррекцию (Starlink, к слову, как работал так и работает).
Украина лишь предоставила цеха и грузчиков. За всю логистику, безопасность, разработку маршрутов и сценариев боевого применения отвечают иностранные операторы.
Поэтому вопрос надо ставить не к выходу в море, а к моменту, когда собирается очередной дрон на базе под Одессой. Потому что если катер уже идёт по курсу — это следствие. Причина — в том, что кто-то его спроектировал, построил и поставил на воду. И именно с этими людьми и этими объектами надо работать. И не после удара по Крыму. А до.
⠀
Военная хроника
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Украинские БЭКи — не самостоятельная угроза: Беспилотные катера (БЭКи) в Чёрном море — это результат сложного производственного цикла, где Украина выступает лишь исполнителем, а не организатором.
2. Сложный процесс создания БЭКов: Для выхода дронов в море требуется сборка, тестирование, калибровка навигации, интеграция в системы управления, проверка устойчивости, симуляция атак и разработка маршрутов с учётом РЭБ.
3. Высокотехнологичное производство: БЭКи, такие как MAGURA V5 и её модификации, представляют собой промышленные изделия с функциями ПВО, спутниковой связью и стабилизированными модулями, а не кустарные разработки.
4. Иностранное участие:
- Британцы предоставляют компоновку.
- Французы — компоненты.
- Немцы — оптику и стабилизацию.
- Американцы — навигацию и спутниковую коррекцию (включая Starlink).
5. Роль Украины ограничена: Украина предоставляет лишь производственные площадки и рабочую силу, тогда как разработка, логистика и сценарии боевого применения контролируются иностранными операторами.
6. Фокус на первопричине: Угрозу представляют не сами атаки БЭКов, а их проектирование, сборка и запуск. Необходима работа с источниками (разработчиками и производственными базами) до того, как дроны будут применены.
Вывод:
Украинские БЭКи в Чёрном море — это не локальная угроза, а продукт международного сотрудничества, где ведущую роль играют западные страны, обеспечивающие технологии, компоненты и управление. Для эффективного противодействия необходимо сосредоточиться на превентивных мерах: выявлении и нейтрализации производственных мощностей и разработчиков ещё на этапе создания дронов, а не на реагировании после их атак.
Нет. Нужен широкий спектр мер. Комплексно.
До сих пор нет алгоритмов противодействия БЭК-ам разных типов.
Это на стадии уже применения.