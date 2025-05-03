В этом выпуске программы "Гром недели" Федор Лисицын обсуждает книгу Софии Стюарт "На перекрёстке. Решения, которые меняют жизнь", в которой анализируется влияние решений на жизнь людей и общество. Особое внимание уделено вопросам глобальной экономики, тарифной войны, инклюзивности и гендерного перекоса в культуре. Также рассматриваются примеры из жизни, такие как различия между индивидуализмом и коллективизмом в разных странах, и влияние криптоэкономики на будущее. В видео также затронуты проблемы современной политики, принятия быстрых решений и изменений в обществе.

Книга "На перекрёстке. Решения, которые меняют жизнь":

OZON: https://www.ozon.ru/product/na-perekrestke-resheniya-kotorye-menyayut-zhizn-sofiya-styuart-1937812305/?at=16tLJmgwyin4lppZsVvVYvLI0G6gJ0CkXYx0ZIZO7qxD

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/362456438/detail.aspx

Книга "Криптоэкономика: Мир после наличных":

ozon: https://www.ozon.ru/product/kriptoekonomika-mir-posle-nalichnyh-ouen-karlayl-1922924866/

wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/351306809/detail.aspx

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00:00:00 Введение и обсуждение кризисов

00:00:28 Тарифная война и глобальная экономика

00:01:51 Политика и быстрые решения

00:03:42 Современные политики и их поведение

00:05:32 Отход от демократических норм

00:07:25 Проблемы инклюзивности в культуре

00:09:47 Введение и контекст

00:10:40 Содержание книги

00:13:12 Биография автора

00:15:10 Профессиональная деятельность

00:17:46 Примеры из жизни

00:21:37 Примеры из американской культуры

00:23:33 Индивидуализм и коллективизм

00:25:26 Коллективизм в Латинской Америке

00:31:27 Примеры из жизни

00:35:04 Заключение

#Криптоэкономика #ТарифнаяВойна #Инклюзивность #СофияСтюарт #ГлобальнаяЭкономика #СоциальныеРешения #Индивидуализм #Коллективизм #Политика #ГлобальныеКризисы #КнижныйДень #НашеЗавтра