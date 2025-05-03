Как Россия недополучает налогов на сумму более 3 триллионов рублей
Статья доктора экономических наук Сергея Ануреева в №15 газеты «Завтра».
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Книга С.В. Ануреева "Денежно-кредитная и бюджетная политика, диспропорции и кризисы"
в открытом доступе на сайте "Завтра" https://zavtra.ru/blogs/denezhno-kreditnaya_i_byudzhetnaya_politika_disproportcii_i_krizisi
пдф книги: https://zavtra.ru/files/Anureev_Financial_Crises_pick_compr.pdf
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Недополучение налогов: Россия недополучает более 3 трлн рублей налогов из-за низкой налоговой нагрузки на мигрантов, чьи заработки в 2024 году составили 7,5 трлн рублей (11,7% от общероссийского фонда оплаты труда).
2. Численность мигрантов:
- По данным ООН (2020), в России 11,6 млн мигрантов (4-е место в мире).
- МВД РФ (2024): 6,1 млн иностранных граждан на миграционном учете, 740 тыс. нелегальных мигрантов.
- Татьяна Москалькова: 8,5 млн трудовых мигрантов из СНГ в 2023 году.
- Средняя оценка: около 8,5 млн мигрантов.
3. Гражданство:
- С 1992 года около 6,3 млн человек из Средней Азии получили гражданство РФ, в основном из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
- В 2018–2022 годах ежегодно гражданство получали 486–717 тыс. человек, половина — из новых регионов (ДНР, ЛНР и др.).
- В 2024 году прирост новых граждан снизился на 45% из-за ужесточения миграционной политики.
4. Заработки мигрантов:
- Средняя зарплата мигранта в 2024 году — 88 тыс. рублей/месяц (Ростат).
- В Москве и Подмосковье: разнорабочие — 4–5 тыс. рублей/день, продавцы/дворники — от 85 тыс. рублей/месяц.
- Общий заработок мигрантов: 7,5 трлн рублей (81 млрд долларов).
5. Налогообложение:
- Налоги с мигрантов составляют всего 1,6% от их доходов (123 млрд рублей от патентов).
- Системы налогообложения: патенты (фиксированный платеж) и самозанятость.
- В Москве: 450 тыс. патентов, доход от них в 2025 году — 36,4 млрд рублей.
- Самозанятых мигрантов — 293 тыс. из 12 млн самозанятых в РФ.
6. Теневая занятость:
- Около 5,5 млн из 8,5 млн мигрантов работают в теневом секторе (до 50% всей теневой занятости в РФ).
- Общая теневая занятость в России: 6,5–12,5 млн человек.
7. Потенциальные налоговые поступления:
- При налогообложении мигрантов по ставке НДФЛ (13%) — 1 трлн рублей.
- При социальных взносах (15%) — 1,1 трлн рублей.
- Если половина самозанятых — мигранты, это еще 1 трлн рублей.
- Итог: справедливые налоги с мигрантов могли бы составить 3,1 трлн рублей.
8. Экономическое значение:
- 3 трлн рублей — это бюджет на детей, образование или технологический суверенитет.
- Справедливые налоги с мигрантов могли бы покрыть 2/3 возможных пошлин США на российскую нефть (47 млрд долларов).
9. Переводы за рубеж:
- Мигранты переводят за рубеж около 32 млрд долларов (половина сальдо платежного баланса).
- Узбекистан получил 11,5 млрд долларов переводов из РФ в 2024 году, схожие суммы — в Таджикистан и Киргизию.
10. Двойное гражданство:
- Договор с Таджикистаном (1995) регулирует двойное гражданство.
- Граждане с двойным гражданством рассматриваются в РФ как россияне.
- Около 5 млн человек с двойным гражданством могут составлять значительную часть переводов за рубеж.
Вывод:
Россия теряет более 3 трлн рублей налогов из-за низкой налоговой нагрузки на мигрантов и их высокой доли в теневой занятости (около 50% от всей теневой занятости). Заработки мигрантов составляют 7,5 трлн рублей (11,7% от фонда оплаты труда), но налоги с них минимальны (1,6%). Справедливое налогообложение (НДФЛ 13% и соцвзносы 15%) могло бы принести 3,1 трлн рублей, что сопоставимо с бюджетом на детей, образование или правоохранительные органы. Значительные переводы мигрантов за рубеж (32 млрд долларов) и двойное гражданство усиливают экономические потери. Ужесточение миграционной политики и налоговая реформа могли бы существенно сократить недополучение налогов, укрепить бюджет и снизить зависимость от внешних экономических рисков, таких как санкции или пошлины на нефть.
Дополнительный вывод:
Массовая миграция и практика двойного гражданства создают серьезные экономические и социальные вызовы для России, включая недополучение налогов на сумму более 3,1 трлн рублей, значительные переводы за рубеж (32 млрд долларов) и неравный доступ к государственным льготам. Мигранты с двойным гражданством активно пользуются социальными благами — материнским капиталом, льготной ипотекой, бесплатным жильем, — зачастую обходя коренных жителей России благодаря поддержке диаспор. При этом их налоговый вклад минимален (1,6% от доходов), а теневая занятость (около 5,5 млн человек) и уклонение от военной службы усиливают несправедливость. Наведение порядка в миграционной сфере критически необходимо для устранения преимуществ мигрантов перед коренными россиянами. Требуется реформа, включающая возможную отмену двойного гражданства, введение строгих условий для получения гражданства (полная интеграция, уплата справедливых налогов, выполнение гражданских обязанностей, включая военную службу) и усиление контроля за теневой занятостью. Это позволит сбалансировать права и обязанности, укрепить бюджет, снизить социальную напряженность и обеспечить равенство всех граждан перед законом, гарантируя, что ресурсы государства служат интересам его коренных жителей, а не гражданам других стран.
Никогда такого не было и вот опять!
Так я и говорю, – широка душа у Ваньки с Витькой.
Беззастенчиво фсе, кому не лень, шарят у них в карманах. Отчего дырки там.
,,,$$$…pRRRiveTT…$$$,,,
“ваньки-И-маньки” и Т.П.прочие…
ЭТО в России – МОЛЧАльные РАБочие…
которых ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ – поллитики Охочие…
* а вот ЧУЖОЙ-работяга:Это Вольный “БРОДЯГА”…
* который “ТИХИМ-САПОМ” – Россию ЗАХВАТывает…
* и:ЗА-СЧЁТ России(Русских)- ШИКарно ЗАРАБАТЫВАЕТ!
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! Становится В России вот ТАК:
- Разные “карим-БЭКИ”(ЧУЖИЕ)- это “козырные” человеки…
- это разные “БАСМАЧИ”: АЗИАты и прочие “АБРЕКИ”…
- которые КИШЛАКАМИ-и-АУЛами – Россию ЗАХВАТЫВАЮТ=КОЛОНИЗИРУЮТ…
- которые ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО из России – Русских ВЫТЕСНЯЮТ…
- а Русские Иваны,Андрюши и Маши – их – ЗА братьев СЧИТАЮТ…
(Русские САМИ-СЕБЯ – из России изГОНяют!)
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:-(а АЗИАтские(КАВКАЗские)РЫНКИ – этоже СПЛОШНЫЕ Ч У Ж И Е!!!
:-(там НЕТ Русских Законов!ТАМ: ПОНЯТИЯ КРИМИНАЛьные!
:-(ЭТО – НАРКО`ПРИТОНЫ!Это – ЧУЖИЕ СПЕЦ-ЗОНЫ…
:-(там:”ОТСТИРЫВАЮТся”=КРОВАВЫЕ МИЛЛИОНЫ ($$$)…..
:-(там: КРИМИНАЛА и БЕСпредела(к Русским)- ИХние СХРОНЫ…
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! Россия – Сама “В-ЭТОМ” ВИНОВАТА!
! в-том,что ОККУПАНТА(ВСЕХ ЧУЖ`ИХ)- считает ЗА брата…
! Вот США:Правильно Поступили! кишлачников ВЫШВЫРНУЛИ!
! а В россии:ЭТОГО НЕЗЬЗЯ – там АБРЕКИ – россии “друзьзя”…
! В США:Закон – Это Князь! а В россии:россию фЭЙсом “В-ГРЯЗЬ”…?
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!!! В России: Нужно “власть=МАСТЬ” Менять!
!!! В России Нужно:Власть – Русским Возвращать!
(там СЛИШКОМ-МНОГО во “власти” ЧУЖ’ИХ,и ВСЕ бедф ОТ нИХ)
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Велика и Богата – Великая Русь!
Прав тот,кто говорит:”Я тобою Горжусь”!
* но Эту Гордость – властвующие изГОНяют…
* Русский Этнос “ОНИ” – сознательно УТИЛИЗИРУЮТ!
* И Русских,СОЗНАТЕЛЬНО:ЧУЖ`ИМИ вытесняют…
* Россию,ОЧЕНЬ Умело: ИЗНУТРИ – ПОБЕЖДАЮТ…
* России,чтобы выЖИТЬ,Нужно: ЭТУ “власть” Заменить!!!
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“ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и рассуждайте…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 03-5-25
Валера, ты новости Канады смотришь? Есть у тебя телевижор? Посмотри новости там депутатов ваших выбирают и депутаты индийцы, они уже у вас не хуторами наступают, а вступают в руль. Кто в хоккей будет у вас играть за лист кленовый? Индийцы, или опять Овечкину с Капризовым отдуваться?