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Беспилотная авиация против БЭК. Чем обеспечить защиту побережья

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Переслано от: Рыбарь

Беспилотная авиация против БЭК
Чем обеспечить защиту побережья

На фоне вчерашней атаки на Новороссийск и потери Су-30СМ звучат вопросы, как можно решить задачу обороны побережья без необходимости гонять самолеты палить по БЭКам из пушки как во Вторую Мировую.

Ответ прост — посмотреть на сухопутный ТВД и революцию в БЛА, о чем мы писали еще в начале января. Беспилотная авиация способна решать те же самые задачи на море, причем еще и в условиях меньшего противодействия.

Какие есть средства?

▪️На удалении до 30 км от побережья вполне могут работать FPV-дроны. Да, могут возникнуть проблемы с ориентированием в условиях отсутствия точек привязки, но они решаемы. Да и поверхность ровная, складок местности и перепадов рельефа нет, а цель на ладони.

▪️На более дальних дистанциях может работать давно зарекомендовавшая себя связка из БЛА-разведчика от ZALA и барражирующего боеприпаса «Ланцет». В отличие от передовой, где на них охотятся перехватчики и РЛС RADA, над Черным морем ничего подобного нет.

▪️Для выявления противника на еще более дальних рубежах могут использоваться разведывательные «крылья» в лице Supercam, СКАТов или «Альбатросов», а также «Орланы». На фронте они залетали глубоко в тыл в Полтаву и Днепропетровск даже в условиях противодействия средств РЭБ и ПВО, несравнимыми с ПЗРК и Р-73 на БЭК.

▪️Наконец, есть средневысотные разведывательно-ударные БЛА большой продолжительности полета «Иноходец», которые ранее уже успешно применялись для ударов по БЭКам.

Простыми словами: при всех объективных технологических проблемах в ВС РФ уже давно есть серийные отработанные изделия для обороны побережья силами беспилотной авиации. Они гораздо дешевле и эффективнее, чем гонять Су-30СМ кидать бомбы на БЭКи.

Более того, в других подразделениях, родах и видах войск вышеописанные средства уже используются для таких целей — буквально вчера с помощью БЛА происходило отражение массированной комбинированной атаки на Крым, с чем расчеты успешно справились.

❗️И то, что на флоте до сих пор не берут готовые решения, можно объяснить только нежеланием всерьез организационно заниматься вопросом. Или там есть дела поважнее и мало было отставок из-за потерь кораблей и бортов за последние три года?

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English version

БЛА #Россия #Украина #ЧёрноеМоре

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Тезисы статьи:


1. Проблема защиты побережья: Атака на Новороссийск и потеря Су-30СМ подчеркивают неэффективность использования пилотируемой авиации (например, Су-30СМ) для борьбы с безэкипажными катерами (БЭК).

2. Решение — беспилотная авиация: Беспилотные летательные аппараты (БЛА), успешно применяемые на суше, могут эффективно решать задачи защиты побережья на море, особенно в условиях слабого противодействия.

3. Средства для защиты:
- FPV-дроны: Подходят для работы на расстоянии до 30 км от берега. Проблемы с ориентированием решаемы, а морская поверхность упрощает задачу.
- Связка БЛА ZALA + «Ланцет»: Эффективна на дальних дистанциях. Над морем отсутствуют перехватчики и РЛС, что упрощает их применение.
- Разведывательные БЛА: «Supercam», «СКАТ», «Альбатрос», «Орлан» способны выявлять цели на больших расстояниях, успешно работая даже в условиях РЭБ и ПВО на суше.
- Средневысотные БЛА «Иноходец»: Доказали эффективность для ударов по БЭКам, обладают большой продолжительностью полета.

4. Преимущества БЛА: Дешевизна и эффективность по сравнению с использованием пилотируемых самолетов для бомбардировок БЭКов.

5. Успешное применение БЛА: В других подразделениях и родах войск БЛА уже используются для отражения атак, включая недавнюю защиту Крыма.

6. Критика флота: Нежелание или неспособность флота внедрять готовые решения для защиты побережья объясняется организационными проблемами или недостаточной приоритетностью вопроса.

Вывод:

Беспилотная авиация представляет собой экономичное, эффективное и уже апробированное решение для защиты побережья от БЭКов, превосходящее по многим параметрам использование пилотируемой авиации. Наличие серийных БЛА, успешно применяемых в других сферах, указывает на организационные недочеты в Военно-морском флоте, который не использует эти технологии, несмотря на их очевидные преимущества и подтвержденную эффективность.
Редактор: brahman
Источник: https://t.me/rybar/70097
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30564 28468
    жора шапов 33 мин. назад

      Да. Статья потому, что сбит Су-30 укроБЭКом (ракетой) над Чёрным морем вечером 2-го мая. Экипаж жив и подобран мирным сухогрузом.

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