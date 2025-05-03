Беспилотная авиация против БЭК

Чем обеспечить защиту побережья

На фоне вчерашней атаки на Новороссийск и потери Су-30СМ звучат вопросы, как можно решить задачу обороны побережья без необходимости гонять самолеты палить по БЭКам из пушки как во Вторую Мировую.

Ответ прост — посмотреть на сухопутный ТВД и революцию в БЛА, о чем мы писали еще в начале января. Беспилотная авиация способна решать те же самые задачи на море, причем еще и в условиях меньшего противодействия.

Какие есть средства?

▪️На удалении до 30 км от побережья вполне могут работать FPV-дроны. Да, могут возникнуть проблемы с ориентированием в условиях отсутствия точек привязки, но они решаемы. Да и поверхность ровная, складок местности и перепадов рельефа нет, а цель на ладони.

▪️На более дальних дистанциях может работать давно зарекомендовавшая себя связка из БЛА-разведчика от ZALA и барражирующего боеприпаса «Ланцет». В отличие от передовой, где на них охотятся перехватчики и РЛС RADA, над Черным морем ничего подобного нет.

▪️Для выявления противника на еще более дальних рубежах могут использоваться разведывательные «крылья» в лице Supercam, СКАТов или «Альбатросов», а также «Орланы». На фронте они залетали глубоко в тыл в Полтаву и Днепропетровск даже в условиях противодействия средств РЭБ и ПВО, несравнимыми с ПЗРК и Р-73 на БЭК.

▪️Наконец, есть средневысотные разведывательно-ударные БЛА большой продолжительности полета «Иноходец», которые ранее уже успешно применялись для ударов по БЭКам.

Простыми словами: при всех объективных технологических проблемах в ВС РФ уже давно есть серийные отработанные изделия для обороны побережья силами беспилотной авиации. Они гораздо дешевле и эффективнее, чем гонять Су-30СМ кидать бомбы на БЭКи.

Более того, в других подразделениях, родах и видах войск вышеописанные средства уже используются для таких целей — буквально вчера с помощью БЛА происходило отражение массированной комбинированной атаки на Крым, с чем расчеты успешно справились.

❗️И то, что на флоте до сих пор не берут готовые решения, можно объяснить только нежеланием всерьез организационно заниматься вопросом. Или там есть дела поважнее и мало было отставок из-за потерь кораблей и бортов за последние три года?

Инфографика в высоком разрешении

English version

БЛА #Россия #Украина #ЧёрноеМоре

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