Анатолий Клёсов | ДНК анализ и история арабов
Профессор Анатолий Колесов завершает работу над фундаментальным исследованием, посвященным ДНК-генеалогии арабов. В рамках эфира он обсуждает общие предки русских и арабов, гаплогруппы и их связь с историческими событиями, а также роль арабских элит и происхождение потомков пророка Мухаммеда. Важными темами становятся вопросы о гаплогруппах J1 и R1a.
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00:00:00 Введение и актуальность темы
00:00:51 Гаплогруппы и гаплотипы
00:02:54 Общие предки русских и арабов
00:05:33 Генеалогия и элитарность у арабов
00:09:46 Конфликт между R1a и J1
00:14:14 Коллизия в рабском мире
00:15:13 Потомки пророка Мухаммеда
00:17:56 Исследования ДНК
00:18:45 Древние мутации
00:20:39 Миграция и мутации
00:22:35 Метаннийские арии
00:24:30 Общие предки
00:26:07 Гаплогруппы и предки
00:28:02 Арабские племена и их влияние
00:32:16 Пророк Мухаммед
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Тема и цель исследования:
- Профессор Анатолий Клёсов работает над книгой о ДНК-анализе и истории арабов, изучая их гаплогруппы и гаплотипы.
- Исследование началось с анализа гаплогруппы R1a, характерной для русских, и обнаружения её у части арабов.
2. Гаплогруппы и гаплотипы:
- Гаплогруппа (например, R1a) — групповая характеристика, аналог обложки паспорта.
- Гаплотип — индивидуальная характеристика, как номер паспорта, представленная 111 числами, связанными с фрагментами ДНК Y-хромосомы.
- Y-хромосома передаётся только по мужской линии, от отца к сыну.
3. Шокирующее открытие:
- Гаплотипы арабов с R1a оказались почти идентичными русским: из 111 чисел совпадают 107, различаются только 4.
- Это натолкнуло на гипотезу, что арабы с R1a — выходцы с Русской равнины, относящиеся к Фатьяновской культуре (Центральная Россия, 4900–4000 лет назад).
4. Фатьяновская культура и миграция:
- Фатьяновская культура (от Белоруссии до Урала, от Смоленска до Ярославской области) связана с гаплогруппой R1a-Z93.
- Археологические данные подтверждают R1a-Z93 у фатьяновцев. По мере миграции на юг (через срубную культуру и митаннийских ариев) добавлялись мутации (Z94 и др.).
- Арабы с R1a — потомки митаннийских ариев, пришедших на Ближний Восток около 3600 лет назад.
5. Арабская генеалогия и элитарность:
- Арабы высоко ценят свою генеалогию, считая знание предков на 7 поколений признаком статуса.
- Элитные группы (сииды, шарифы, хасаниды, хусайниды) связаны с родом пророка Мухаммеда, кланом Курайш и домом Хашима.
- Гаплогруппа J1 считалась «арабской» под влиянием еврейских исследований, но обнаружение R1a у курайшитов (включая хранителей ключей Каабы) вызвало споры.
6. Коллизия гаплогрупп:
- Среди элитных арабов (курайшитов, хашимитов) встречаются как J1, так и R1a, что вызвало споры о том, какая гаплогруппа «настоящая».
- R1a обнаружена у хранителей Каабы и других курайшитов, что укрепило её статус среди арабов.
- J1 связывают с Авраамом (Ибрахимом), а R1a — с Фатьяновской культурой, но обе группы претендуют на происхождение от Али (двоюродного брата и зятя Мухаммеда).
7. Генеалогическая интрига:
- У пророка Мухаммеда не было выживших сыновей, поэтому наследниками по мужской линии считаются потомки Али (через его сыновей Хасана и Хусайна).
- R1a и J1 встречаются среди хасанидов и хусайнидов, что создаёт загадку: как обе гаплогруппы могут быть связаны с одним предком (Али).
- Клёсов предполагает, что R1a у арабов появилась через браки кочевых арабов (потомков фатьяновцев) с женщинами из элитных родов J1 (например, дома Хашима). Дети наследовали R1a от отцов, но титулы и статус — от матерей.
8. Исторический контекст:
- Арабы с R1a — потомки кочевых племён, которые стали состоятельными и интегрировались в арабское общество, не зная о различиях в гаплогруппах.
- Митаннийские арии, предки арабов с R1a, связаны с текстами, схожими с индийскими, что указывает на общий источник на севере (Русская равнина).
9. Жизнь Мухаммеда:
- Мухаммед, родившийся в небогатой семье, стал мудрым лидером, проповедовал единобожие (Аллах) и выступал против многобожия.
- Его преследовали, но он собрал сторонников, вёл сражения и распространил ислам по Аравийскому полуострову.
- После его смерти возник раскол: шииты поддерживали Али как преемника, сунниты — Абу Бакра.
10. Книга Клёсова:
- Книга подробно опишет генеалогию J1, R1a и других гаплогрупп у арабов, а также разрешит споры о происхождении элитных групп.
- Включает главу о жизни Мухаммеда, основанную на арабских источниках, с акцентом на ключевые события, а не мелочи.
Вывод:
Исследование Анатолия Клёсова выявило неожиданную генетическую связь между арабами и русскими через гаплогруппу R1a, указывающую на их общее происхождение от Фатьяновской культуры (Русская равнина, 4900–4000 лет назад). Арабы с R1a — потомки митаннийских ариев, мигрировавших на Ближний Восток. Обнаружение R1a среди элитных арабов (курайшитов, хашимитов) вызвало споры с носителями J1, традиционно считавшейся «арабской». Клёсов объясняет присутствие R1a у элитных групп браками кочевых арабов с женщинами из родов J1, что позволило их потомкам унаследовать престижные титулы. Его работа подчёркивает сложность арабской генеалогии, где генетические и культурные линии переплетаются, и предлагает новое понимание происхождения арабов, связывая их с древними культурами Евразии. Книга станет важным вкладом в ДНК-генеалогию, разрешая ключевые вопросы о происхождении арабских элит.
Чё, перестали уже фыркать на генеалогию ?