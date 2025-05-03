3 сотни(!!!) беспилотников за две ночи над Крымом.

Два десятка (округляю) стормов и нептунов.

Ни одного серьёзного прилета!!!

Слаженная работа всех полков ПВО от севера Крыма до Новороссийска.

Это ли не самое время, чтобы приравнять этих ребят к участникам СВО и начать платить им зарплату как людям на войне?

Верю, что как и с Курском в свое время сейчас информация дойдёт до Верховного. Тогда чуть-чуть не хватило.

Что на мой дилетанский, диванный, непрофесииональный взгляд должно работать по БЭКам.

Для ответа на этот вопрос нужно понять что такое БЭК.

Безэкипажное судно определённого размера. То есть ему не страшно умереть. Будет нужно – отправят сто.

Вопрос денег и задач.

Размер и задачи БЭКа диктуют его оснащение. Так или иначе размер его самого и технологии дня сегодняшнего определяют и вооружение (это больше не камикадзе). То есть можно спрогнозировать и его (вооружения) возможные сферы применения (дальности, тип поражения цели)

То есть можно спрогнозировать что на него смогут поставить и как будут применять ближайшие годы.

И где. Это не только Чёрное море.

А раз так, то можно и предположить чем и против него работать.

Для обороны береговой линии можно и нужно использовать мобильные береговые комплексы, способные быстро развернуться и свернуться. По которым невозможно нанести упреждающий удар. Такой комплекс должен иметь в распоряжении управляемые ракеты, высчитывающие меняющиеся траектории цели, с большим площадным покрытием целей осколками. Такая ракета должна лететь не по баллистической траектории, что проще для ПВО на БЭКе, а например взводиться снизу перед поражением уходя выше, покрывая как можно большую площадь поражающими элементами.

Тут не нужно пытаться перепилить БЭК насквозь или на тысячи частей, достаточно снести управление, которое еще долгие годы будет сверху и не защищено никакой бронёй и сделать кучу пробоин в теле, наполовину заправленном топливом.

Дальность работы такого комплекса не должна дотягиваться до соседнего государства, а всего лишь должна превышать дальность работы того типа дистанционного вооружения, что установлено на катере, чтобы он для своей успешной работы был должен входить в зону поражения комплекса.

КРЫЛО.

БПЛА самолетного типа, способный вести наблюдение, поиск и сам же поражать найденные им же БЭКи противника.

- С такой камерой, чтобы мог работать с высоты, не доступной системе ПВО катера. Которой не важна высота и облачность.

- с запасом хода для длительного дежурства.

- с возможностью управления целой эскадрильей самолётов с одной НСУ без помех друг другу, с возможностью смены бортов в воздухе, а то и ретрансляцией для подстраховки.

- с защищённой связью и джипером и качественным видеосигналом.

с ОФБЧ боеприпасом, баражирующим, управляемым (корректно и не боящимся специфики воды) и не управляемым, чтобы можно было засыпать площади, с подрывом за пару метров до контакта с поверхностью (воды).

Вот и все ТЗ.

Берите тщи руководители.

Ну и конечно, по умолчанию – люди. Операторы. Нужны профессионалы своего дела. Не только те, кто умеют взлетать и сажать, но и те, кто отбомбится в цель с первого же захода.

Сегодня – завтра это еще актуально, через 5 лет уже вопрос.

@tactical_13