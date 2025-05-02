“Обезьяна с черепом может стать реальностью”. Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ: встреча на Добрынинской
Запись прямого эфира конференции "80 лет Победы" 19 апреля 2025 г.
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#Спицын #СМИ #Конференция
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Деградация человечества:
- Спицын утверждает, что человечество переживает деградацию, сравнивая современные тенденции с регрессом, наблюдавшимся после падения Римской империи. Он считает, что прогресс не всегда линейный, и возможен регресс по "марксовой спирали".
- Символом деградации он называет статуэтку обезьяны с черепом, которая ранее казалась аллегорией, но теперь может стать реальностью из-за упадка знаний и технологий.
2. Критический взгляд на эпоху Просвещения:
- Просвещение, по мнению Спицына, не было прорывом, а лишь переосмыслением идей древнегреческой и восточной философии. Он считает, что европейские мыслители абсолютизировали свои теории, выдавая их за новаторство.
- Он ссылается на Сталина, который подчеркивал классовый характер демократии, включая афинскую, которая была демократией только для свободных граждан, игнорируя права рабов.
3. Классовый характер демократии:
- Ссылаясь на Ленина, Спицын утверждает, что в классовом обществе демократия всегда носит классовый характер, обслуживая интересы правящего класса. Правовая система государства — это воля господствующего класса, закрепленная в законе.
- Современное российское государство, по его мнению, управляется крупной буржуазией, которая выстраивает правовую систему под свои интересы, маскируя это под "чистую демократию".
4. Репрессии и классовая борьба:
- Спицын оправдывает советские репрессии как защиту интересов государства рабочих и крестьян. Нарушение законов, включая антисоветскую агитацию, влекло наказание не за религиозные или профессиональные убеждения, а за действия против государства.
- Он считает обвинения в адрес Сталина в репрессиях либо провокацией, либо проявлением глупости, так как любое государство защищает свои классовые интересы.
5. Великая Отечественная война и исторические споры:
- Тема войны изучена обширно, но остаются дискуссионные вопросы, которые влияют на современную политику. Споры об истории войны могут приводить к конфликтам, включая кровопролитие, как на Украине.
- Спицын критикует фальсификации потерь СССР в войне, называя цифры в 26,5–27 миллионов жертв шарлатанством, запущенным в перестройку для дискредитации советского руководства. Он считает официальной цифрой 20 миллионов жертв, озвученную Брежневым.
6. Роль Горбачева и перестройки:
- Горбачев и его окружение, по мнению Спицына, сознательно искажали исторические факты, чтобы дискредитировать СССР. Он обвиняет Горбачева в двойной морали: на публике он говорил одно, а на закрытых заседаниях предлагал антисоветские идеи, например, о начале Второй мировой войны с пакта Молотова-Риббентропа.
- Перестройка, по его словам, стала "сеансом саморазоблачения" для ее инициаторов, которые раскрыли предательство СССР. Спицын считает Горбачева ответственным за кровопролитие на Украине из-за его политики.
7. История как политическое оружие:
- История, по Спицыну, — это политическая наука, которая не может быть свободна от общественных оценок. Он критикует буржуазный позитивизм в современной историографии, который ограничивается описанием фактов без их классовой оценки.
- Фальсификации истории, по его мнению, используются для манипуляции общественным сознанием, что приводит к трагедиям, как на Украине, где националистическая пропаганда воспитывала ненависть к России.
8. Украинизация и национализм:
- Спицын ссылается на Сталина и Дзержинского, утверждая, что украинизация проводилась не коммунистами, а местечковой националистической интеллигенцией, которая продвигала антирусские и антисоветские лозунги.
- Он считает, что эта политика, начатая при слабости местных коммунистических кадров, привела к росту украинского национализма, последствия которого проявляются сегодня.
9. Критический взгляд на Жукова и Хрущева:
- Спицын характеризует Жукова как выдающегося полководца, но политического профана и авантюриста. Его снятие в 1957 году связано с амбициями и конфликтами с Хрущевым, который опасался его влияния.
- Хрущев, по его мнению, был узурпатором власти, нарушившим партийный принцип демократического централизма, когда отказался исполнять решение о своей отставке.
10. ГКЧП и предательство элит:
- Поражение ГКЧП Спицын объясняет предательством председателя КГБ Крючкова. Он считает, что внутреннее предательство элит — главная угроза для России, которая проявляется в двойной морали и коррупции.
А вот тут обезьяны продали остатки 404 :
https://eadaily.com/ru/news/2025/05/02/zelenskiy-prodal-stranu-chtoby-sohranit-vlast-ukrainskiy-diplomat
Аборигенам с головой, полной обезьяннего гуана, пофиг, естественно. Как и 12 млн. свалившим оттуда.
Вселенная им дала такое право.
https://www.youtube.com/watch?v=CjkrC-TzHBk