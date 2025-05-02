Казан в Казани и немного о моавитянах
Казан в Казани и немного о моавитянах.
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Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Климатические аномалии и их последствия:
- В Ростовской области и Краснодарском крае зафиксированы необычные погодные явления (снег в мае, вымерзание растений), что связывается с возможным использованием климатического оружия.
- Природа мстит за вмешательство в естественные процессы, не разбирая виновных.
2. Исторические параллели с переименованием городов:
- Город Днепр (ранее Днепропетровск, Екатеринослав) назван по реке, что автор сравнивает с Казанью, предположительно названной по укрепленному водоему.
- Переименование городов связано с идеологическими изменениями, что прослеживается как в Украине, так и в Казани.
3. Моавитяне и их миграция:
- Загадочные моавитяне покинули Казань, возможно, из-за вынужденной эвакуации, и переселились в район современного Берлина (Маабит).
- Аналогия с современной ситуацией, где переименование и смена названий скрывают исторические события.
4. Казанский университет и его значение:
- Университет в Казани считался престижным, особенно из-за связи с Лениным, но молодежная преступность в городе отпугивала приезжих.
- Здание университета имеет архитектурные особенности (засыпанный этаж, портики на втором этаже), указывающие на его античное происхождение.
5. Историческая реконструкция Казани:
- Казань названа по укрепленному водоему (казан), подобно Маабиту в Берлине, где топонимы связаны с числом «пять» (бишбалта — «пять топоров»).
- Бишбалта связана с Адмиралтейской слободой, где при Петре I строили корабли, а позже район пришел в упадок.
6. Памятник архитектуры и его тайны:
- Памятник на берегу Казанки, связанный с захоронением воинов Ивана Грозного, имеет подземную часть, которая, вероятно, учитывала близость грунтовых вод.
- Памятник разрушался в XIX веке, что вызывает вопросы о профессионализме строителей. Его содержание взяли на себя купцы, назначая смотрителей из отставных офицеров.
7. Купеческие дома и их архитектура:
- Дом купца Котелова (построен в 1833 году) имеет необычные архитектурные элементы, такие как высокие колонны для деревянного карниза, что наводит на мысль о перестройке пирамиды или мавзолея.
- Дом переоборудовался купцом Алафузовым, но сохранил оригинальные черты, включая высокий потолок и дополнительные входы.
8. Первая русская революция (1905–1907):
- События революции связаны с народными волнениями, вызванными расстрелом демонстрации и неудачной русско-японской войной.
- В Казани восстания происходили в районе Слободы Восстания, но официальная история умалчивает о событиях в Адмиралтейской слободе.
9. Трудовые армии и новая реальность:
- В XIX веке существовали крепостные трудовые армии, состоявшие из «деградированных» людей, которых принудительно заставляли работать на переработке античных сооружений.
- Контроль за ними осуществлялся через устройство «Астрозенека» (звезда), аналог цифрового следа, что сравнивается с современными технологиями слежения.
10. Гидросистема и макрорегион Идель-Урал:
- Казань (Маав) была частью сложной гидросистемы, связанной с реками и каналами, которые питали города региона Идель-Урал.
- После разрушения гидросистемы многие города потеряли исторические имена и коренных жителей, часть которых мигрировала на запад.
11. Казанский феномен:
- В позднем СССР в Казани возникла подростковая преступность, связанная с социальным расслоением и отсутствием досуга.
- Власть использовала эти группировки как потенциальную силу для подавления народных волнений, что объясняет их длительное существование.
12. Глобальные планы и автономия Казани:
- Казань получила статус автономии в СССР не случайно, возможно, из-за особого исторического значения региона.
- Глобалисты планируют создание макрорегиона Идель-Урал, что связано с историческими водными путями и геополитическими планами, заложенными еще в XIX веке.
Вывод:
Лекция представляет собой альтернативную интерпретацию истории Казани, связывая ее с глобальными историческими и геополитическими процессами. Автор предполагает, что Казань (Маав) была центром сложной гидросистемы и элитарного города, разрушенного в результате войны и восстаний в XIX веке. Переименование городов, смена идеологий и миграция моавитян рассматриваются как часть единого плана по стиранию исторической памяти. Архитектурные особенности зданий, таких как Казанский университет и дом Котелова, указывают на античное происхождение и возможную перестройку сакральных объектов, включая пирамиды. Первая русская революция и казанский феномен интерпретируются как следствия социальных манипуляций, а автономия Казани и планы создания макрорегиона Идель-Урал — как часть глобалистских стратегий разделения территорий. Автор призывает к объединению народов (русских, татар, немцев) для противостояния этим планам, подчеркивая общую историческую судьбу и необходимость сохранения памяти о прошлом.