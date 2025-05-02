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Александр Проханов: Чучхе под Курском

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Переслано от: Александр Проханов

Северокорейские штурмовые батальоны берут опорники врага под Курском. «Ким, Ким, я Пак, как слышите меня?» «Пак, я Ким, слышу вас хорошо», — раздаётся в эфире. И горят немецкие «Леопарды», дымятся американские «Абрамсы».

Корейцы с русскими бок о бок в одной артиллерийской батарее, на одном рубеже атаки. Чудо, о котором невозможно было подумать десять лет назад. Чудо, которое казалось жестоким издевательством. Северная Корея с её стойким народом, непреклонным лидером, стальной идеологией, над которой хохотали либералы всего мира, глумились российские олигархи. И если нужно было присяжному пропагандисту покривляться на ток-шоу, он произносил слово «чучхе». Теперь это слово вместе с буквами z и v сияет на броне русских танков.

Хвала тебе, славная северокорейская армия! Хвала тебе, красная республика Корея!

Я был в музее подарков товарищу Ким Ир Сену. И среди статуэток, самоцветов, расшитых ковров под стеклом стоял огромный чёрный бронированный ЗиС-110 — подарок Сталина. В этом бронированном ЗиСе, в его багажнике Сталин прислал Ким Ир Сену чертёж, по которому был создан Советский Союз. И Ким Ир Сен по этому чертежу построил своё государство. Сегодня, когда я приезжаю в Северную Корею, мне кажется, что я вернулся в мой Советский Союз. Здесь звучат советские мелодии, здесь краснеют пионерские галстуки, здесь высятся советские монументы. Генетический код, переданный Сталиным Ким Ир Сену, сумел сберечь страну среди чудовищных потрясений XX и XXI веков. Когда все страны мира легли плашмя под сапог Америки, когда великий Советский Союз рассыпался в прах, и в каждом советском учреждении, в каждом министерстве, в каждом военном штабе сидел американец, Северная Корея выстояла.

Президент Трамп направил к берегам Северной Кореи атомные авианосцы и сам, восседая в капитанской рубке, грозил Пхеньяну атомной бомбардировкой. А потом поджал хвост и отвернул, уплыл восвояси.

Разрыв дружбы между Северной Кореей и Россией — это чудовищное насилие над пространствами – мы страны-соседи, над историей — мы вместе проливали кровь, над мечтой — мы вместе мечтали о совершенном, благом государстве. Теперь этот вывих истории устраняется. Мы полюбуемся на «коробку» северокорейских военных, идущих по Красной площади в дни парада Победы. Поклонимся товарищу Ким Чен Ыну, стоящему на площади рядом с президентом Владимиром Путиным. Отдадим должное философии чучхе — сложнейшему и возвышенному учению, в котором народ, вождь, живые и мёртвые, вся природа мироздания находят своё гармоническое объяснение.

Когда-то, лет десять тому назад, газета «Завтра» присылала на приёмы в корейское посольство своих представителей. И я видел, как пустынно в этом зале, как робко посещают эти официальные приёмы чиновники наших министерств. Теперь же в этом зале яблоку негде упасть. Российские боевые генералы, заместители министров, лидеры партий. Российско-корейская дружба превратилась в российско-корейское братство, орошённое праведной кровью.

И радостно слушать эфир: «Ким, Ким. я Пак, как слышите меня?» «Пак, я Ким, слышу вас хорошо. Хорошо слышу тебя, Иван».

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:


1. Северокорейские войска в Курской операции: Северокорейские штурмовые батальоны сражаются вместе с русскими против врага под Курском, уничтожая западную технику (немецкие «Леопарды», американские «Абрамсы»).

2. Неожиданное братство: Сотрудничество России и КНДР, которое казалось невозможным 10 лет назад, стало реальностью. Идеология чучхе, ранее осмеиваемая, теперь воспринимается с уважением и ассоциируется с символами Z и V.

3. Историческая связь с СССР: Северная Корея сохранила «генетический код» Советского Союза, переданный Сталиным Ким Ир Сену, что позволило ей выстоять в условиях мировых потрясений и давления США.

4. Устойчивость КНДР: Несмотря на угрозы США, включая атомные авианосцы Трампа, КНДР осталась непокорённой, в отличие от других стран, поддавшихся американскому влиянию.

5. Возрождение дружбы: Преодолён разрыв между Россией и КНДР, который автор считает противоестественным. Дружба переросла в братство, скреплённое кровью на поле боя.

6. Философия чучхе: Учение чучхе представлено как сложная и возвышенная философия, объясняющая гармонию народа, вождя и природы.

7. Рост престижа КНДР в России: Если раньше приёмы в корейском посольстве посещали немногие, теперь они переполнены российскими генералами, чиновниками и политиками.

8. Символика единства: Эфирный диалог («Ким, я Пак» — «Пак, я Ким») и упоминание «Ивана» символизируют боевое и человеческое единение двух народов.

Вывод:


Статья Александра Проханова прославляет возрождение российско-северокорейского братства, подчёркивая героизм КНДР, её идеологию чучхе и устойчивость перед мировым давлением. Автор видит в этом союзе восстановление исторической справедливости, продолжение советских традиций и противостояние западному влиянию. Тон статьи патриотический, с акцентом на духовное и военное единство двух стран, что, по мнению автора, символизирует их общую борьбу за независимость и справедливый мир.
Редактор: brahman
Источник: https://zavtra.ru/blogs/chuchhe_pod_kurskom
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 537 507
    ASP час назад

      Александр Проханов, как всегда в точку: коротко и ясно.

      1
      1
    • 30540 28444
      жора шапов 24 мин. назад

        Про проституцию.

        • 13662 10674
          chuжора шапов четыре минуты назад

            То что уходят из Украины специалисты ЦАХАЛ это вранье. Евреи с помощью любителей национализма губят русских и православных славян. О чем и намекала Машка любительница чтобы мужики подрались.
            Трампу нужно срочно снять с его же довольствия евронациков.
            Необходимо открыть второй фронт от нациков Прибалтики. Но они не нужны вообще никому ни тем ни другим. Как бесплатное амно в проруби.
            Справиться с этим России напрямую уже невозможно. Но если направить “шариковых” против самого “швондеров”, то от них останутся рожки да ножки.
            Проституцию включая и от Проханова вещь хорошая. Ее только нужно рассматривать через призму времени.

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