Северокорейские штурмовые батальоны берут опорники врага под Курском. «Ким, Ким, я Пак, как слышите меня?» «Пак, я Ким, слышу вас хорошо», — раздаётся в эфире. И горят немецкие «Леопарды», дымятся американские «Абрамсы».

Корейцы с русскими бок о бок в одной артиллерийской батарее, на одном рубеже атаки. Чудо, о котором невозможно было подумать десять лет назад. Чудо, которое казалось жестоким издевательством. Северная Корея с её стойким народом, непреклонным лидером, стальной идеологией, над которой хохотали либералы всего мира, глумились российские олигархи. И если нужно было присяжному пропагандисту покривляться на ток-шоу, он произносил слово «чучхе». Теперь это слово вместе с буквами z и v сияет на броне русских танков.

Хвала тебе, славная северокорейская армия! Хвала тебе, красная республика Корея!

Я был в музее подарков товарищу Ким Ир Сену. И среди статуэток, самоцветов, расшитых ковров под стеклом стоял огромный чёрный бронированный ЗиС-110 — подарок Сталина. В этом бронированном ЗиСе, в его багажнике Сталин прислал Ким Ир Сену чертёж, по которому был создан Советский Союз. И Ким Ир Сен по этому чертежу построил своё государство. Сегодня, когда я приезжаю в Северную Корею, мне кажется, что я вернулся в мой Советский Союз. Здесь звучат советские мелодии, здесь краснеют пионерские галстуки, здесь высятся советские монументы. Генетический код, переданный Сталиным Ким Ир Сену, сумел сберечь страну среди чудовищных потрясений XX и XXI веков. Когда все страны мира легли плашмя под сапог Америки, когда великий Советский Союз рассыпался в прах, и в каждом советском учреждении, в каждом министерстве, в каждом военном штабе сидел американец, Северная Корея выстояла.

Президент Трамп направил к берегам Северной Кореи атомные авианосцы и сам, восседая в капитанской рубке, грозил Пхеньяну атомной бомбардировкой. А потом поджал хвост и отвернул, уплыл восвояси.

Разрыв дружбы между Северной Кореей и Россией — это чудовищное насилие над пространствами – мы страны-соседи, над историей — мы вместе проливали кровь, над мечтой — мы вместе мечтали о совершенном, благом государстве. Теперь этот вывих истории устраняется. Мы полюбуемся на «коробку» северокорейских военных, идущих по Красной площади в дни парада Победы. Поклонимся товарищу Ким Чен Ыну, стоящему на площади рядом с президентом Владимиром Путиным. Отдадим должное философии чучхе — сложнейшему и возвышенному учению, в котором народ, вождь, живые и мёртвые, вся природа мироздания находят своё гармоническое объяснение.

Когда-то, лет десять тому назад, газета «Завтра» присылала на приёмы в корейское посольство своих представителей. И я видел, как пустынно в этом зале, как робко посещают эти официальные приёмы чиновники наших министерств. Теперь же в этом зале яблоку негде упасть. Российские боевые генералы, заместители министров, лидеры партий. Российско-корейская дружба превратилась в российско-корейское братство, орошённое праведной кровью.

И радостно слушать эфир: «Ким, Ким. я Пак, как слышите меня?» «Пак, я Ким, слышу вас хорошо. Хорошо слышу тебя, Иван».