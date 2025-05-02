2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России.
2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России.
Правда, в мае 2014 это осознали лишь немногие. Украина стала готовиться к войне на Донбассе по-настоящему, и с Россией в будущем. Но у нас тогда ведь мало что изменилось, правда?
Депутат Гончаренко, палач Одессы. Убийца и мародер. Он как-то раз приехал в Москву на "марш Немцова".
Гончаренко тогда задержала полиция. Но была вынуждена отпустить. А кто дал распоряжение отпустить? Этот человек до сих пор что-то решает?
Одесса не там, в 2014 году. Когда главного одесского пожарного Боделана, который то ли не давал, то ли и испугался тушить Дом Профсоюзов, назначают куда-то на должность в Крыму, это значит, что мы так ничего и не поняли.
Второго мая, когда шла прямая трансляция убийства людей в Доме Профсоюзов на украинском телевидении, Гончаренко сказал:
"А теперь представьте, что будет в России. Если вдруг. Это всего лишь Одесса".
Это была прямая угроза и объявление войны. Мы не обратили внимание.
2 мая 2014 украинские граждане убивали русских людей. За то, что русские не желали превращаться в украинцев.
Что было у нас? А у нас годами режиссёр Иосиф Рейхельгауз, публично оправдывавший палача Одессы подонка Гончаренко, продолжал руководить театром. Неплохо жил. За государственный счёт.
У нас с мая 2014 коллективный российский либерал, юный и постарше, советского разлива, бесконечно глумился над жертвами бойни. "Мимо дома Профсоюзов без коктейлей не хожу". И безнаказанно глумился же. В эфире "Эха Москвы" надменно рассуждали, что, дескать, логичный результат имперских амбиций. И всем это было нормально. До февраля 2022 года никому ничего не было за глумление над убитыми русскими людьми. Люди с хорошим лицами ходили на митинги под украинскими флагами по столице.
В приличном обществе (тусовке либералов, примкнувшим к ним бизнесу и чиновному люду) вообще было принято Украиной искренне восхищаться.
Лидеры общественного мнения, те, что из деятелей культуры и науки, писатели опять же, в мае 2014 пробубнили нечто вроде "ну это другая страна, мы не можем давать оценку". И поехали на гастроли в Одессу и Киев. Им горелой человечиной не пахло. Гребенщиков, помнится, пел для Саакашвили в Одессе. 4 мая 2014 года знатный одесский шутник и юморист Валерий Хаит дал обширное интервью с такими пассажами про убитых русских людей.
"Я даже шел вместе с ними несколько кварталов, слушал разговоры этих людей. У меня возникло четкое ощущение, что большая часть из них – не одесситы, а приезжие. Я отчетливо понял, что эти люди не читают книг, не понимают смысла понятий "культура" и "цивилизация". Думаю, что причина пророссийских выступлений в украинских городах – это не только низкий уровень жизни, но и культурное убожество".
Полное снисходительно-покровительственное одобрение массового сожжения людей. Одесситов, кстати.
"Украина, пройдя через страшный очистительный период, возродится заново".
Ну что, как очистились? А мы тогда что, перестали пускать Хаита в Россию? Нет. Мы сейчас как-то спрашиваем у тех, кто тогда руки жал палачам, зачем они это делали? Тоже нет.
Мы всем простили их поддержку нацизма. На постсоветском пространстве, особенно в России, либерализм всегда балансирует на грани нацизма, либерализм это всегда русофобия, всегда сегрегация – мы, люди с хорошими лицами, и чмошная русня.
Да, 2 мая стало ясно – сторонникам Майдана, украинцам, можно всё.
Найдите видео того дня, вспомните, как страшно кричала женщина из окна, ей ломали спину, и душили её шнуром? А парень на лестнице Дома Профсоюзов, в очках, который сожжёнными руками обхватил сожжённую голову? Ещё была версия, что ему прямо на голову вылили горючую смесь.
Все годы до СВО мы вроде бы считали 2 мая преступлением, но при этом окормляли из бюджета тех, кто над погибшими в Доме Профсоюзов глумился или громко так молчал. "Царство, разделившееся само в себе".
Изменились ли мы? Надеюсь. Хотя вот недавно режиссёра Рейхельгауза в госпиталь к военным притащили. Чтобы он им про патриотизм рассказал.
То есть, есть нам, что еще осознать. И с чем разобраться.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. 2 мая 2014 года как начало войны: События в Одессе (сожжение людей в Доме Профсоюзов) рассматриваются как первый день открытой войны против русских и России, хотя это осознавали немногие. Украина начала подготовку к войне на Донбассе и против России.
2. Роль Алексея Гончаренко: Депутат Гончаренко назван «палачом Одессы», убийцей и мародером. Его угроза в прямом эфире («А теперь представьте, что будет в России») интерпретируется как объявление войны, на которое Россия не отреагировала.
3. Безнаказанность виновных:
- Гончаренко, задержанный в Москве, был отпущен по чьему-то распоряжению.
- Главный пожарный Одессы Боделан, не тушивший пожар, позже получил должность в Крыму, что указывает на отсутствие выводов в России.
4. Реакция российского общества:
- Российские либералы (включая деятелей культуры, таких как Иосиф Рейхельгауз) оправдывали или замалчивали трагедию, глумясь над жертвами.
- В либеральной среде было принято восхищаться Украиной, игнорируя преступления.
- Деятели культуры (Гребенщиков, Хаит) продолжали выступать в Одессе и Киеве, одобряя или замалчивая трагедию.
5. Культурное и моральное одобрение насилия:
- Валерий Хаит в интервью 4 мая 2014 года оправдывал убийства, называя жертв «некультурными» приезжими, а события — «очистительным периодом» для Украины.
- Либерализм в России, по мнению автора, граничит с русофобией и нацизмом, разделяя людей на «хороших» и «русню».
6. Отсутствие реакции до 2022 года:
- Россия до СВО осуждала события 2 мая, но продолжала поддерживать тех, кто оправдывал или замалчивал трагедию.
- Либералы, глумившиеся над жертвами, оставались безнаказанными, а культурные деятели продолжали карьеру.
7. Жестокость трагедии: Описаны ужасы 2 мая — крики женщины, которую душили, и парень с обожжённой головой, возможно, пострадавший от горючей смеси.
8. Современные противоречия:
- Даже после СВО в России продолжают допускать к публичной деятельности людей, оправдывавших трагедию (пример с Рейхельгаузом, которого пригласили говорить о патриотизме).
- Автор выражает надежду на изменения, но подчёркивает, что Россия ещё не до конца осознала уроки 2 мая.
Вывод:
Статья рассматривает трагедию 2 мая 2014 года в Одессе как символический акт начала войны против русских и России, который выявил глубокие проблемы в российском обществе и его реакции на события. Автор критикует безнаказанность виновных (Гончаренко, Боделан), равнодушие и русофобию российских либералов, а также отсутствие должных выводов в России даже спустя годы. Трагедия представлена как моральный и политический вызов, который Россия до сих пор не преодолела полностью, продолжая допускать к общественной деятельности тех, кто оправдывал или замалчивал преступления. Автор призывает к переосмыслению и решительным шагам для исправления этой ситуации.
Автор пропетлял. Начало – 1991 г.
Интересно, а какое настроение в войсках РФ с такой “эквилибристикой на дроті” кремлёвских по метанию с договорняками ?
Тем более , что террорист ККК-клоун угрожает кровавой акцией на 9-е мая.