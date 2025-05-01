Тайны и чудеса Тибета. Драгоценное наследие древних традиций
О ПРОЕКТЕ:
Всем привет, меня зовут Ираклий Блажков.
В 2024 году мы с командой решили запустить социальный проект - в формате видеоподкастов. За это время, нас посетили, бизнесмены, титулованные спортсмены, ученые, деятели культуры, духовные деятели, врачи и блогеры.
О КАНАЛЕ:
На канале вы найдете массу полезной и важной информации, которая возможно поменяет вашу жизнь, даст новый импульс, мотивацию и знания, откроет новые способы прийти к своей цели.
Я приглашаю людей, имеющих за плечами опыт, результат и уникальный путь, которым мы делимся с вами.
Обо мне: меня зовут Ираклий, я люблю спорт, горы, занимаюсь бизнесом, юриспруденцией, менеджментом, а так же коучингом.
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О ГОСТЕ
Наша Героиня: Фоменко Ольга Юрьевна
Эксперт кафедры трансперсональной психологии в Академии Социальных Технологий
Педагог-психолог
⁃ Мастер интенсивных интегративных психотехнологий
⁃ Член Ассоциации Трансперсональной Психологии и Психотерапии
⁃ Автор трансформационных семинаров
⁃ Практик традиции Юнгдрунг Бон (ранний тибетский Буддизм)
⁃ Фасилиитатор Access Consciousness
В подкасте мы поговорили о Тибете, учении Бон, Будизме, о практиках и медитациях, невероятных способностях людей, героиня выпуска делится своими невероятными духовными практиками, опытом ретритов. #ираклий #подкаст
Таймкоды:
00:01 тизер
01:10 «12 лет в Тибете» что приводит людей в Тибет?
05:15 что такое счастье ?
09:00 как Тибетцы относятся к чужакам?
14:30 невероятные способности Тибетских монахов.
16:00 тело света (как исчезает тело?)
17:30 Ца Лунг - внутренний огонь (как в -25 монахи не меркнут без одежды?)
20:00 способности мозга безграничны!
30:30 практика «Темный ретрит» (семь недель в полной темноте)
38:10 познание своей истинной природы
43:00 ум управляет нами или мы управляем им.
48:25 внутреннее и внешнее прибежище - на что мы опираемся?
50:30 как реагировать на негатив и агрессию?
01:00:20 заповеди учения Бон
01:04:30 психосоматика - что вредит телу?
01:12:50 религия и учение Бон - откуда пришли эти знания?
01:20:15 - астрология как наука
01:28:55 - Шамбала и Рерих
01:30:32 - есть ли жизнь после жизни - перерождение
01:33:35 - как изменилась, после 12 лет в Тибете
01:37:45 подарок
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Комментарий редакции
Ключевые идеи, разбираемые в беседе
1. Духовный поиск и вопросы о себе- Путь героини начался с внутреннего "зова", вопроса о том, кто она, как все устроено, зачем она здесь и что такое счастье. Поиск привёл её в разные религиозные и психологические традиции: христианство, суфизм, шаманизм, трансперсональная психология, в конце концов — к учителю и глубокому погружению в тибетские практики.
- Основной движущей силой был не праздный интерес, а страстное желание найти внутреннюю опору и счастье, не зависящее от внешних обстоятельств.
2. Путь духовной практики и особенности жизни в Тибете- За 12 лет (на самом деле, на разных тибетских территориях — Гималаи, Непал, Китай) героиня прошла путь интенсивной практики. Она жила в монастырях, побывала в деревне, где сохраняется древняя традиция Бон, училась у тибетцев и участвовала в уникальных практиках, включая длительные ретриты в темноте (от 7 недель до 5 месяцев).
- Западных практикующих тибетцы встречали по-разному — от недопонимания до уважения, особенно если человек учил язык, сел в ретрит или помогал монастырю делом. Иллюзии о "духовности" Тибета часто не соответствуют реальности: там обычные люди с разным уровнем развития, как и везде.
- В традиции важно различие между внешним изучением/следованием (дисциплина, заучивание философских трактатов, тантрические ритуалы) и подлинной внутренней трансформацией.
3. Опыт ретритов и изменённые состояния- Практики тёмного ретрита (полная изоляция и темнота) предназначены для углубления контакта с "истинной природой". Со временем возникают живые видения и галлюцинации, позволяющие лучше понять, как ум создает "реальность". Наставления учителей прежде всего направлены на то, чтобы не цепляться за возникающие видения, а углубляться в сам источник восприятия.
- В традициях йоги, Бон и буддизма описаны феномены "радужного тела" — когда практик, реализовавший свою природу, буквально исчезает, остаются лишь волосы и ногти; или же тело становится крошечным. Цель практик — не сверхспособности сами по себе, а познание и устойчивость в своей природе, хотя физическое здоровье, расширение возможностей тела — побочный эффект.
4. Природа сознания, ума, судьбы и личная ответственность- Беседа многократно возвращается к вопросу "кому принадлежит ум?", "кто я на самом деле?". Собеседница подчёркивает, что простое наблюдение за мыслями вскрывает глубинное "отделение": мои мысли — не я, моё тело — не "я".
- Решение проблемы личной ответственности и выбора — в практике честности, внимательности и развитии собственной осознанности. Приведён параллель с психологией: концепция "принимать решение на основе ощущений тела" сродни практике телесной осознанности, принятой в ряде современных психотехник.
- Подчёркнута гибкость истины: пути и методы должны соответствовать уровню развития человека и обстоятельствам ("на каждом уровне — свои инструкции и рекомендации, но высший уровень — узнавание своей природы и следование ей").
5. Этика, гнев, карма- Традиции не отрицают необходимости этики (не убей, не кради и пр.), но трактуют их не как догмы, а как рабочие рекомендации для уменьшения страданий. Пример с гневом: если отвечать гневом на гнев, будет только хуже; терпение — не "терпи, пока не разорвёт", а честное внутреннее распознавание, что происходит.
- Переживания и реакция на страдания других/свои требуют внимательности: с одной стороны — не копить и не подавлять, с другой — честно разбираться с внутренними реакциями, не подменяя искренность ролевым поведением.
- Карма понимается как причинно-следственная связь между поступками и последствиями, не всегда сразу проявляемая: "всё, что есть у человека сейчас, — результат его прежних выборов".
6. Влияние астрологии, сила мысли, возможности человека- Тибетская традиция Бон включает астрологию, гадания, ритуалы исцеления, но это считается частью "внешних колесниц" — инструментов для обустройства жизни, а не самоцелью. По мере увеличения духовной устойчивости человек становится менее зависимым от "звёзд": любой неблагоприятный период становится "тренажёром" и возможностью для практики.
- Много рассуждений о силе ума и веры, о пластичности реальности: приводятся аналогии с эффектом плацебо, концепцией "по вере вашей дано будет", возможностями преобразования тела через визуализации — от внутреннего огня до физически наблюдаемых изменений.
7. Перерождения, смерть, смысл жизни с точки зрения Бон- Воплощения и исход ("жизнь после жизни") в Боне трактуются через опыт учителей, знавших свои прошлые жизни и передававших соответствующие знания. Однако и здесь подчёркивается ограниченность интеллектуального знания: пока смерть не наступила, нельзя до конца знать, что за ней.
- Обсуждается практика Пхова — подготовка к осознанному умиранию. Смерть рассматривается не как конец, а как преобразование, при этом акцент на практике — пока есть возможность натренировать себя при жизни.
8. Отношение к другим традициям, эволюция взгляда- В начале практики собеседница признаёт у себя этап фанатизма — противопоставления "своей" и "чужой" традиций, особого пути, единственно правильного ответа. Со временем происходит смягчение, интеграция: "у меня огромное уважение к любой традиции", акцент на универсальных ценностях.
- Осознанность — это способность позволять всему быть, ничего не судить, не делить мир на "свой-чужой, хорошо-плохо", а находить в многообразии место для себя и других.
9. Практические итоги для жизни и работы с собой- Текущее состояние — больше радости и ясности, внутренней опоры, чем раньше, но не эйфория и не уход в абстракцию. Трансформация носит характер постепенного смягчения жёстких границ, увеличения любви и терпимости (но и умения говорить "нет"), умения адаптироваться.
- Рекомендация (идущая параллельно и бонской практике, и интегральным подходам): важно соединять психологическую и духовную работу, но не застревать в бесконечной "процессинге" травм и прошлого, а опираться на осознанную реализацию в настоящем.
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Вывод
В этой обширной беседе показан уникальный путь духовного искателя — от жёстких поисков "истинного счастья", через смену традиций, к глубокой практике в тибетских учениях, прохождению необычных ретритов и экспериментированию с психологическими и мистическими практиками. Главным итогом становится не обладание сверхъестественными силами, не достижение конечной "просветлённости", а обретение внутреннего баланса, пластичности, осознанности в каждодневной жизни.
Героиня подчёркивает, что истина субъективна и ситуативна: на каждом уровне развития своё "правильно", свои методы, свои заблуждения и свои прозрения. Но есть универсальный вектор — честная устремлённость к исследованию себя и мира, непривязанность к догмам, интеграция опыта разных сфер. Религия, традиция, техника практики во многом становятся вторичными по отношению к внутренней честности, внимательности и любви — и к собственной смелости встречаться со своими иллюзиями, привычками и страхами лицом к лицу.