О ПРОЕКТЕ:

Всем привет, меня зовут Ираклий Блажков.

В 2024 году мы с командой решили запустить социальный проект - в формате видеоподкастов. За это время, нас посетили, бизнесмены, титулованные спортсмены, ученые, деятели культуры, духовные деятели, врачи и блогеры.

О КАНАЛЕ:

На канале вы найдете массу полезной и важной информации, которая возможно поменяет вашу жизнь, даст новый импульс, мотивацию и знания, откроет новые способы прийти к своей цели.

Я приглашаю людей, имеющих за плечами опыт, результат и уникальный путь, которым мы делимся с вами.

Обо мне: меня зовут Ираклий, я люблю спорт, горы, занимаюсь бизнесом, юриспруденцией, менеджментом, а так же коучингом.

#ИраклийБлажков #подкаст #бизнес #религия #изотерика #тибет #мотивация #жизненыйпуть #путешествия #монашество #медитации #ретрит

О ГОСТЕ

Наша Героиня: Фоменко Ольга Юрьевна

Эксперт кафедры трансперсональной психологии в Академии Социальных Технологий

Педагог-психолог

⁃ Мастер интенсивных интегративных психотехнологий

⁃ Член Ассоциации Трансперсональной Психологии и Психотерапии

⁃ Автор трансформационных семинаров

⁃ Практик традиции Юнгдрунг Бон (ранний тибетский Буддизм)

⁃ Фасилиитатор Access Consciousness

В подкасте мы поговорили о Тибете, учении Бон, Будизме, о практиках и медитациях, невероятных способностях людей, героиня выпуска делится своими невероятными духовными практиками, опытом ретритов. #ираклий #подкаст

Таймкоды:

00:01 тизер

01:10 «12 лет в Тибете» что приводит людей в Тибет?

05:15 что такое счастье ?

09:00 как Тибетцы относятся к чужакам?

14:30 невероятные способности Тибетских монахов.

16:00 тело света (как исчезает тело?)

17:30 Ца Лунг - внутренний огонь (как в -25 монахи не меркнут без одежды?)

20:00 способности мозга безграничны!

30:30 практика «Темный ретрит» (семь недель в полной темноте)

38:10 познание своей истинной природы

43:00 ум управляет нами или мы управляем им.

48:25 внутреннее и внешнее прибежище - на что мы опираемся?

50:30 как реагировать на негатив и агрессию?

01:00:20 заповеди учения Бон

01:04:30 психосоматика - что вредит телу?

01:12:50 религия и учение Бон - откуда пришли эти знания?

01:20:15 - астрология как наука

01:28:55 - Шамбала и Рерих

01:30:32 - есть ли жизнь после жизни - перерождение

01:33:35 - как изменилась, после 12 лет в Тибете

01:37:45 подарок

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