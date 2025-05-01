Маленькая узница концлагеря Озаричи. Вера Курьян.

Когда началась война, Вере было всего два года. А в 5 лет Вера Курьян стала узницей концлагеря Озаричи в Гомельской области.

Это страшное время мучений она пережила, не смотря на страх, холод, голод и болезни.

Наказ Веры Сергеевны Солонович (Курьян) потомкам: "Настрадавшись в детстве, я научилась ценить жизнь и всё то хорошее, что она дарит. Всегда была большим оптимистом. Жизнь — это подарок. Никогда нельзя об этом забывать!».

С Днём Победы!

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