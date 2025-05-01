Маленькая узница концлагеря Озаричи
Маленькая узница концлагеря Озаричи. Вера Курьян.
Когда началась война, Вере было всего два года. А в 5 лет Вера Курьян стала узницей концлагеря Озаричи в Гомельской области.
Это страшное время мучений она пережила, не смотря на страх, холод, голод и болезни.
Наказ Веры Сергеевны Солонович (Курьян) потомкам: "Настрадавшись в детстве, я научилась ценить жизнь и всё то хорошее, что она дарит. Всегда была большим оптимистом. Жизнь — это подарок. Никогда нельзя об этом забывать!».
С Днём Победы!
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Комментарий редакции
Тезисы рассказа:
1. Фотография Веры Курьян: Знаменитая фотография пятилетней Веры Курьян, сделанная 19 марта 1944 года в концлагере Озаричи, облетела весь мир, став символом трагедии узников.
2. Детство в войну: Вера, родившаяся в деревне Подведка Гомельской области, пережила начало войны в двухлетнем возрасте. Её отец был схвачен немцами, но сбежал и присоединился к советским войскам. Семья осталась без вестей о нём.
3. Разрушение деревни: Немцы сожгли дома в Подведке, убивали стариков, забирали молодых в плен. Жители, включая семью Веры, бежали в лесное болото Бабинец, чтобы спастись.
4. Жизнь на болоте: Семья Курьян и другие жители почти три года скрывались в болоте Бабинец. Они выживали, собирая ягоды, плетя лапти из лозы, питаясь болотной водой. Жили в шатрах из веток, не могли разводить огонь из-за обстрелов.
5. Человеческие трагедии: Рассказ упоминает учительницу Любу, которая пыталась договориться с немцами и была убита, а также женщину, задушившую кур, чтобы они не достались врагу, что едва не выдало её.
6. Концлагерь Озаричи: В марте 1944 года немцы выгнали людей из болота и согнали в концлагерь Озаричи. Условия были ужасающими: колючая проволока с током, отсутствие еды, антисанитария, эпидемия тифа. Многие замерзали или умирали от голода.
7. Выживание в лагере: Вера вспоминает, как её брат Женя умолял немца за остатки тушёнки, чтобы накормить умирающую мать. Мать Веры выжила благодаря тому, что дед доказал, что она дышит.
8. Освобождение: 19 марта 1944 года советские войска освободили узников. Вера была сфотографирована военным корреспондентом, что сделало её знаменитой. Узников вывезли, а Вера с семьёй попала в баню, которую они приняли за газовую камеру.
9. Послевоенная жизнь: Семья вернулась в Подведку, где уцелело лишь три дома. Мать Веры оправилась, но отец, вернувшись с фронта, был осуждён за плен и отправлен в лагерь на 15 лет. Вера и её брат долго молчали о своём прошлом.
10. Поздние годы: Вера узнала о своей фотографии только спустя 40 лет, посетив музей в Минске. Она работала санитаркой, вышла замуж, родила двоих детей и считала свою жизнь счастливой, несмотря на пережитое.
11. Философия жизни: Вера Сергеевна, пережив ужасы войны, научилась ценить жизнь и оставалась оптимисткой. Она умерла 28 мая 2024 года.
Вывод:
Рассказ о Вере Курьян — это история невероятной стойкости и выживания в условиях войны и концлагеря. Через призму воспоминаний маленькой девочки раскрываются ужасы нацистской оккупации, трагедии мирных жителей и сила человеческого духа. Фотография Веры стала символом страданий узников Озаричи, но её жизнь после войны — пример того, как можно преодолеть травмы и сохранить любовь к жизни. История подчёркивает важность памяти о жертвах войны и ценности человеческой жизни, даже в самые тёмные времена.