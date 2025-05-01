“Ленинское учение об империализме и фашизм”. Е.Ю.Спицын. II-й Международный антифашистский форум
Запись выступления на Втором Международном Антифашистском форуме 24 апреля 2025 г.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции
1. Коммунисты были единственной организованной политической силой, которая противостояла фашизму во времена прихода к власти Муссолини, Гитлера и Франко.
2. Ленинская теория империализма остается актуальной, вопреки критике некоторых историков (например, Бориса Клейна), считавших ее несостоятельной.
3. До Ленина империализм изучали многие европейские авторы (Гопсон, Гильфердинг, Каутский, Бухарин), но только Ленин смог сформировать целостное учение об империализме и определить его 5 основных признаков.
4. Ленин выдвинул теорию "слабого звена" в цепи империалистических держав, где возникают предпосылки для революционного переворота, в отличие от традиционного марксизма, предполагавшего начало революции в наиболее развитых промышленных странах.
5. Российская империя была таким "слабым звеном" - с одной стороны выступая как империалистический хищник для восточных стран (Китай, Персия, Османская империя), а с другой - являясь полуколонией западных держав (70-90% передовых отраслей находились в руках иностранного капитала).
6. Октябрьская революция 1917 года, по мнению Сталина, спасла Россию от окончательного превращения в полуколонию промышленно развитых стран.
7. Современное левое движение должно анализировать, где сейчас находится "слабое звено" в цепи империалистических держав, где может "полыхнуть пожар мировой пролетарской революции".
8. Реакция Европы на украинский кризис подтверждает "гениальную ленинскую мысль", что "в условиях империализма Соединенные Штаты Европы либо невозможны, либо реакционны".
Вывод
Лекция посвящена актуальности ленинской теории империализма в современном мире. Автор подчеркивает, что, несмотря на критику, теоретические положения Ленина об империализме и "слабом звене" подтвердились исторической практикой. Лектор проводит параллели между историческим положением Российской империи как "слабого звена" и современной геополитической ситуацией, особенно в контексте украинского кризиса. По мнению автора, современный Европейский Союз подтверждает ленинский тезис о реакционной природе "Соединенных Штатов Европы" в условиях империализма. Лекция призывает левое коммунистическое движение анализировать современную мировую ситуацию с позиций ленинской теории для выявления потенциальных очагов революционных преобразований.