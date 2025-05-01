Кто подставил Пакистан; США скоро будет не до нас; передел мира только начинается,Трамп его глашатай
Игорь Нагаев с анализом важнейших событий апреля 2025 года в авторской программе «Хроники Смуты».
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#эксклюзивДня
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Глобальный экономический кризис:
- Мир погряз в долгах, наблюдается перепроизводство товаров, услуг и долгов.
- Исторически такие кризисы разрешались через мировые войны или серию региональных конфликтов.
2. Условия для мировой войны:
- Наличие экономических, территориальных, религиозных или идеологических споров.
- Высокая плотность населения в регионе конфликта для мобилизационного ресурса.
- Развитая военная промышленность для длительного снабжения армий.
3. Региональный анализ:
- Европа: Плотно населена, но после мировых войн 20 века не стремится к новым конфликтам. Европейцы привыкли к высокому уровню жизни и социальной защите, что делает их неготовыми к войне.
- Азия: Основной кандидат на конфликт из-за высокой плотности населения, развитой промышленности и множества территориальных споров.
- Китай: Не хочет войны, сосредоточен на торговле и экономике, но активно вооружается.
- Индия и Пакистан: Конфликт вокруг спорных территорий (Джамму и Кашмир) и пресной воды (река Инд). Обе страны перенаселены, обладают ядерным оружием и большими армиями.
4. Социальные и идеологические изменения:
- В Европе продвигаются сатанинские культы, ложные ценности и иммиграция, чтобы вывести население из зоны комфорта и подготовить к конфликтам.
- Экономические потрясения усиливают радикальные идеологии.
5. Демографические тенденции:
- Страны восходящего движения (e.g., Пакистан, Индия, Мексика, Индонезия) стремительно увеличивают население.
- Нисходящие страны (e.g., Россия, Япония, Италия, Германия, Южная Корея) вымирают из-за старения населения.
- В Европе рождаемость поддерживается за счет иммигрантов, которые не стремятся к квалифицированным профессиям.
6. Конфликт Индия-Пакистан:
- Приграничные бои из-за спорных территорий и водных ресурсов.
- Обе страны заинтересованы в газопроводах (например, Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), но внешние силы (англо-саксонские финансисты) препятствуют этому, так как трубопроводы снижают их прибыли от морских перевозок.
- Возможное вмешательство третьих сил (операции под чужим флагом) для разжигания конфликта.
7. Роль США и Трампа:
- Трамп стремится сократить расходы США и заработать за счет внешних источников (тарифные войны).
- Попытки получить контроль над украинскими активами сталкиваются с сопротивлением.
- США не готовы к войне с Ираном из-за высокой стоимости и сложности операции, а также из-за риска перекрытия Персидского залива.
8. Финансовые и экономические проблемы:
- Доллар подешевел, золото резко подорожало (до $3500 за унцию) на фоне слухов о проблемах в западных банках.
- Рынок недвижимости в США на уровне кризиса 2009 года, высокие процентные ставки приводят к банкротствам.
9. Геополитические изменения:
- Центральноазиатские республики отказываются от турецкого влияния из-за экономических трудностей Турции.
- Возможен распад Евросоюза и перекройка карты Африки.
- Конфликты в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии (Турция, Израиль, Иран, Сирия) могут привести к масштабным войнам и миграционным кризисам.
10. Вызовы для России:
- Необходимость ускоренного импортозамещения, особенно в микроэлектронике, для технологического рывка.
- У России есть 1-2 года до перестройки западного ВПК для поддержки Украины.
11. Философский взгляд:
- Мир взаимосвязан, истина в единстве людей.
- Смутное время требует мудрости и единства для преодоления трудностей.
Вывод:Лекция рисует мрачную картину мира, стоящего на пороге глобальных экономических и геополитических потрясений. Основной акцент делается на потенциале конфликтов в Азии (особенно между Индией и Пакистаном) как возможной отправной точке третьей мировой войны, вызванной экономическими, территориальными и ресурсными спорами. Европа, несмотря на плотность населения, не готова к войне из-за высокого уровня жизни, в то время как Азия обладает всеми условиями для длительного конфликта. Внешние силы, такие как англо-саксонские финансисты, заинтересованы в разжигании войн для сохранения контроля над мировыми торговыми путями и предотвращения развития трубопроводов. США под руководством Трампа стремятся решить внутренние финансовые проблемы за счет внешних источников, но сталкиваются с ограничениями. Россия стоит перед вызовом технологического рывка в условиях сжатых сроков. Лекция подчеркивает взаимосвязанность мира и необходимость мудрого управления для предотвращения катастроф и выхода из смутного времени более сильными.