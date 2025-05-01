Какая она, модель человеческого общества | Олег Ясинский
Журналист-международник Олег Ясинский высказывает своё мнение по поводу образа будущего России проводя исторические параллели.
Ведущий: член КПРФ Илья Бокатов
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Отсутствие образа будущего:
- Проблема отсутствия четкого образа будущего характерна не только для России, но и для всего мира. Ни одно правительство, по мнению Олега Ясинского, не имеет ясной картины будущего.
- В России нет государственной идеологии и единого идеологического проекта, что является значительной проблемой.
2. Размытость мировых идеологий:
- В прошлом мир был разделен на два лагеря с четкими идеологиями, но сейчас эти границы размыты, что порождает возвращение старых проблем, таких как нацизм и фашизм.
- Необходимость восстановления целостной картины мира для понимания настоящего и будущего.
3. Роль общества:
- Важнее говорить об обществе и исторической памяти народа, чем о власти, на которую сложно повлиять.
- Гражданское общество в России начинает формироваться, появляются серьезные идеологические дискуссии, что дает надежду на прогресс.
4. Советский Союз:
- Развал СССР — одна из крупнейших трагедий XX века, не только для советского народа, но и для человечества.
- Перестройка возникла из внутренних противоречий советского общества, а не только из-за внешних заговоров. Наивность народа и слабость идеологической подготовки способствовали манипуляциям.
- Советский Союз был прогрессивным социальным явлением, несмотря на недостатки. Его ценности сохраняются в постсоветских обществах, даже если люди декларируют антикоммунистические взгляды.
5. Суверенитет России:
- Россия сегодня более суверенна, чем 20–30 лет назад, но полного суверенитета нет ни у одного государства в современном мире.
- Россия обладает значительным ресурсом независимости в принятии политических и социальных решений.
6. Синтез империи и СССР:
- Идея синтеза Российской империи и Советского Союза представляется Ясинскому невозможной, так как это противоположные модели.
- Империя не является прогрессивной структурой, а Советский Союз был ответом на ее существование. Необходим более критический анализ прошлого, включая досоветский период.
7. Капитализм и его кризис:
- Ясинский не верит в капитализм и считает, что его кризис уже начался (индикаторы: пандемия, войны, экономические конфликты).
- Будущее общество должно быть результатом коллективного творчества, основанного на организованности граждан, а не на манипуляциях.
8. Латинская Америка:
- Латинская Америка находится в экономической и политической зависимости, управляется старыми элитами.
- Левые движения ослаблены из-за проникновения псевдопрогрессивных идей, финансируемых западными фондами, что приводит к карикатуре на настоящие левые ценности.
- Нет мощных социальных движений, способных противостоять текущей ситуации.
9. Россия и Латинская Америка:
- Россия не должна бороться с США за влияние в Латинской Америке. Вместо этого Латинская Америка должна бороться за свои интересы при поддержке России (как государства и общества).
- Интересы народов России и других стран не противоречат друг другу, проблемы создают элиты.
10. Образование и сознание:
- Невежество и низкий уровень образования (особенно в Латинской Америке) препятствуют народному сопротивлению элитам.
- В России и постсоветском пространстве последствия перестройки продолжают влиять на сознание людей.
- Культура, историческая память и борьба за сознание людей — ключевые направления для прогресса.
Вывод:Олег Ясинский видит главную проблему современного мира в отсутствии четкого образа будущего и идеологической основы, что касается как России, так и других стран. Он подчеркивает необходимость восстановления исторической памяти и развития гражданского общества для формирования нового, посткапиталистического устройства, основанного на коллективном творчестве. Развал Советского Союза рассматривается как трагедия, но его ценности продолжают жить в постсоветских обществах, что дает надежду на возрождение прогрессивных идей. Россия, по его мнению, движется к большей независимости, но должна избегать имперских моделей и поддерживать народы других стран, таких как Латинская Америка, в их борьбе за собственные интересы. Ключ к изменениям — в образовании, культуре и борьбе за сознание людей, противостоящей манипуляциям элит и медиа.