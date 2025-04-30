Россия должна показать мировому сообществу нравственный путь эволюции общества, изменив целеполагание в Конституции с материалистических на духовные ценности. О том, какие недостатки есть в нынешней Конституции, а также о том, на каких принципах строится благополучие общества – в беседе Валерия Синельникова и Александра Усанина.

Содержание видео:

02:34 – Нынешняя Конституция России создана в США.

4:00 – Недостатки нынешней Конституции.

10:30 – Права и свободы. Ответственность.

16:20 – Противоречия и слабые места в Конституции.

31:20 – Отсутствие законопроекта о почве – главном богатстве России.

40:00 – О положении коренных народов.

41:20 – В нынешней Конституции президенту нет места.

47:50 – Цензура в системе культуры.

51:50 – Духовные скрепы.

1:08:30 – Какой должна быть новая Конституция нашей страны?

1:14:43 – Конституция должна закреплять, что человек – это уникальная Божественная душа.

1:18:20 – Решение проблем перенаселения.

1:20:30 – Все ведомства государства должны помогать людям достичь духовного совершенства.

1:23:45 – Предназначение Министерства Образования. Возвращение к семилетнему образованию детей и почему?

1:30:40 – Главные задачи Минздрава.

1:45:00 – Экология: Бог оценивает то, как мы относимся к ЕГО творению.

1:48:40 – ВАЖНО прописать в Конституции ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВА!

1:49:00 – Взаимосвязь министерств.

1:50:10 – О выборах главы государства. Верховная власть.

1:54:00 – Отличие православного христианства от католической церкви.

1:56:12 – Совет Мудрецов. Духовная и светская власть.

2:01:40 – О сроке правления главы государства.

2:03:00 – Четвёртая власть.

2:08:45 – Критерии оценки положения дел в государстве.

2:12:01 – Признаки социальных болезней.

2:12:55 – Как мы можем изменить ситуацию?

2:15:02 – Пять принципов Чингисхана:

1. Духовное – выше материального;

2. Справедливость – выше закона;

3. Целое (т.е., общее) – выше частного;

4. Служение – выше владения;

5. Власть – выше собственности.

То, что мы верим в Бога и Богу, это достаточно важно, но также не менее важно и то, что Он верит в нас! Мы должны научиться жить в ЭТОМ мире по-Божески, тогда нас допустят в духовный мир тоже!

Валерий Владимирович Синельников: доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, мастер йоги, основоположник психосоматики в России, академик Международной Славянской Академии.

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Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

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