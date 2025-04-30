Новая Конституция России. Какой она должна быть?
Россия должна показать мировому сообществу нравственный путь эволюции общества, изменив целеполагание в Конституции с материалистических на духовные ценности. О том, какие недостатки есть в нынешней Конституции, а также о том, на каких принципах строится благополучие общества – в беседе Валерия Синельникова и Александра Усанина.
Содержание видео:
02:34 – Нынешняя Конституция России создана в США.
4:00 – Недостатки нынешней Конституции.
10:30 – Права и свободы. Ответственность.
16:20 – Противоречия и слабые места в Конституции.
31:20 – Отсутствие законопроекта о почве – главном богатстве России.
40:00 – О положении коренных народов.
41:20 – В нынешней Конституции президенту нет места.
47:50 – Цензура в системе культуры.
51:50 – Духовные скрепы.
1:08:30 – Какой должна быть новая Конституция нашей страны?
1:14:43 – Конституция должна закреплять, что человек – это уникальная Божественная душа.
1:18:20 – Решение проблем перенаселения.
1:20:30 – Все ведомства государства должны помогать людям достичь духовного совершенства.
1:23:45 – Предназначение Министерства Образования. Возвращение к семилетнему образованию детей и почему?
1:30:40 – Главные задачи Минздрава.
1:45:00 – Экология: Бог оценивает то, как мы относимся к ЕГО творению.
1:48:40 – ВАЖНО прописать в Конституции ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВА!
1:49:00 – Взаимосвязь министерств.
1:50:10 – О выборах главы государства. Верховная власть.
1:54:00 – Отличие православного христианства от католической церкви.
1:56:12 – Совет Мудрецов. Духовная и светская власть.
2:01:40 – О сроке правления главы государства.
2:03:00 – Четвёртая власть.
2:08:45 – Критерии оценки положения дел в государстве.
2:12:01 – Признаки социальных болезней.
2:12:55 – Как мы можем изменить ситуацию?
2:15:02 – Пять принципов Чингисхана:
1. Духовное – выше материального;
2. Справедливость – выше закона;
3. Целое (т.е., общее) – выше частного;
4. Служение – выше владения;
5. Власть – выше собственности.
То, что мы верим в Бога и Богу, это достаточно важно, но также не менее важно и то, что Он верит в нас! Мы должны научиться жить в ЭТОМ мире по-Божески, тогда нас допустят в духовный мир тоже!
Валерий Владимирович Синельников: доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, мастер йоги, основоположник психосоматики в России, академик Международной Славянской Академии.
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Александр Евгеньевич Усанин: Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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#КонституцияРоссии #ВалерийСинельников #АлександрУсанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Критический взгляд на текущую Конституцию РФ:
- Конституция 1993 года была разработана при участии американских советников с целью встроить Россию в капиталистическую систему в подчинённом положении.
- В документе заложены механизмы внешнего управления, включая статьи 13.2 и 15.4, которые отказываются от защиты традиционных ценностей и признают приоритет международного права над национальным.
- Конституция содержит противоречия, структурные недочёты и размытые формулировки (например, статьи 4.2, 7, 9, 67), что создаёт юридические лазейки и препятствует эффективному управлению.
2. Капитализм как тупик:
- Современная капиталистическая система исчерпала себя, ведёт к деградации и экологическим кризисам из-за хищнического потребления ресурсов.
- Производство товаров с заниженным сроком годности рассматривается как преступление против экологии и будущих поколений.
3. Предложение новой концепции Конституции:
- Новая Конституция должна быть основана на духовных ценностях, а не на материальном потребительстве.
- Главная цель государства — помочь каждому человеку достичь духовного совершенства в течение жизни.
- Переход от «платформы ума» (стремление к комфорту) к «платформе разума» (совершенствование нравственных качеств).
4. Роль государственных институтов:
- Министерство культуры: Должно продвигать нравственные модели поведения, способствующие духовному развитию, а не разрушению культуры.
- Министерство образования: Воспитывать высокие устремления, раскрывать таланты детей, сократить срок обучения (7 лет) для ранней профессиональной реализации и создания семей.
- Министерство здравоохранения: Сфокусироваться на профилактике, психосоматике и духовных причинах болезней, а не только на лечении.
- Министерство сельского хозяйства: Обеспечивать плодородие почв и качество продуктов питания, так как здоровье людей зависит от состояния почвы.
- Министерство экологии: Разделить функции добычи ресурсов и защиты природы, воспитывать осознанное отношение к природе как божественному творению.
- Министерство экономики: Производить долговечные товары, освобождая время людей для саморазвития, а не для потребления.
5. Концепция власти:
- Введение «концептуальной власти» — совета святых мудрецов, достигших духовного совершенства, которые будут назначать президента и ключевых лидеров, контролировать светскую власть.
- Отказ от выборов президента, так как они рассматриваются как инструмент внешнего управления и не позволяют долгосрочного планирования.
- Президентский срок не должен быть ограничен, но продлевается ежегодно при одобрении совета мудрецов.
6. Экономическая и экологическая политика:
- Земля и природные ресурсы не могут быть в частной собственности, так как они — общее достояние.
- Необходим закон о защите почв для обеспечения продовольственной безопасности и здоровья нации.
- Коммунальные платежи должны быть привязаны к минимальному размеру оплаты труда (не более 10–20%).
7. Социальные и демографические меры:
- Защита коренного русского народа как государствообразующего, с созданием условий для сохранения его культуры и традиций.
- Поддержка раннего создания семей (до 20 лет для женщин) для решения демографического кризиса и предотвращения родовых травм.
- Разрешение подросткам работать и реализовывать свои таланты для экономической самостоятельности.
8. Цензура и СМИ:
- Введение цензуры для защиты общества от деструктивного контента, разрушающего доверие и нравственные ценности.
- СМИ должны проходить проверку психологами и психотерапевтами на предмет влияния на доверие и духовное здоровье.
9. Духовная основа:
- Признание человека как божественной души, чья цель — духовное развитие и достижение святости.
- Государство должно способствовать переходу душ на следующий эволюционный уровень, решая проблему перенаселения.
10. Исторические и культурные параллели:
- Обращение к традициям Древней Руси (волхвы, ярлык на княжение) и ведической Индии (брахманы) как примерам духовного управления.
- Необходимость воспитания примером, а не запретами, для формирования справедливого общества.
Вывод:
Беседа предлагает радикальную перестройку Конституции РФ на основе духовной концепции, где целью государства становится достижение каждым человеком духовного совершенства. Текущая Конституция критикуется как инструмент внешнего управления, созданный для подчинения России капиталистической системе, которая признана тупиковой. Новая Конституция должна сместить акцент с материального потребления на духовное развитие, восстановить приоритет нравственных ценностей и защитить национальные интересы, включая экологию, здоровье и культуру. Введение совета святых мудрецов как концептуальной власти и отказ от выборов президента призваны обеспечить стабильное и долгосрочное управление, основанное на божественных принципах. Эта модель требует глубокой трансформации всех государственных институтов, чтобы они работали на благо общества, природы и духовного роста, что авторы считают ключом к преодолению глобального кризиса и построению светлого будущего.
Гибрид бульдога с носорогом и ежа-ужа нежизнеспособны. 90 % чуши от дядей.
,,,$$$…PriveTT…$$$,,,
ЧТО ТАКОЕ – НЫНЕшняя “конституция” – В российскОЙ стране?
а “ЭТО”:Инструмент МАНИПУЛИРОВАНИЯ России – ЧУЖ`ИМИ из-вне!
НЫНЕшняя “конституция” России – ЧУЖ`ИМИ создана!
и ПОСРЕДСТВОМ этого “Инструмента – УПРАВЛЯЕТСЯ страна!
-> И НЫНЕшняя “власть=МАСТЬ” России – Этому ПОДЧИНЕНА!
(НЕ является Суверенною – Россия,как страна!):-( :-( :-(
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—> Власть в России – ДОЛЖНА быть Русским Возвращена!!!
(ИНАЧЕ…Будет Россия – ЧУЖ`ИМИ – Колонизирована…)
(тенденция “К-ЭТОМУ” – Уже Сейчас ВИДНА…)
*(УТИЛИЗАЦИЯ Русских,по-”ИХ-законам” — очеВИДНА…)
* Т.Н.партия “едроССня” – ДЛЯ России ВРАЖДЕБНА!
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?!Почему Россию ПРЕСЛЕДУЮТ – РАЗНЫЕ напасти?
!!Да ПОТОМУ,что в России – ЧУЖИЕ ей ВО-”ВЛАСТИ”!
!!! слишком МНОГО во-власти – ЧУЖОЙ НЕЧИСТИ!!!
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Vот-ТАК-то вот – читающий Народ…
* ну И:КТО решится(в Праведном порыве)- Открыть свОЙ рот…
…Т.Н.”патриоТЫ”…вперёд–товарИЩИ–вперёд…
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“ПАРАНЖИ”==НИКi СНИМАЙте и рассуждайте…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 30-4-25
Мы тут справимся, ты там, Валера, притопи, отдели Квебек от Оттавы. Москва, Калуга, Лосанжелос соединятся в один колхос.