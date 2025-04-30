“Ленин и бесы, или Почему белогвардейцы драпируют мавзолей”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Прямой эфир
Эфир на Радио АВРОРА от 26 апреля 2025 г.
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Историк Евгений Спицын о Владимире Ленине, белогвардейцах, февральской революции и российском флаге.
Ведущий: Кирилл Рычков
Серетарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Ленин как историческая фигура:
- Ленин — легендарная личность, достояние человечества, сыгравшая ключевую роль в истории цивилизации.
- Показал возможность существования государства рабочих и крестьян с бесплатной медициной, образованием и другими социальными завоеваниями.
- Его идеи и достижения распространялись на мир, заставляя буржуазные страны вводить социальные пакеты для предотвращения революций.
2. Критика попыток очернить Ленина:
- Попытки опорочить Ленина (например, в период перестройки) выглядят как пародия, не воспринимаются серьезно.
- Обвинения в предательстве русских интересов, украинизации, сдаче территорий (Брестский мир) не выдерживают критики.
- Анти-Ленинская пропаганда опускается до фальсификаций (например, обвинения в жестокости).
3. Ленин и юмор:
- Ленин обладал чувством юмора, возможно, с элементами злой иронии (пример с разгоном Учредительного собрания).
- Историк не любит анекдоты про Ленина, но признает его ироничное отношение к политическим событиям.
4. Учредительное собрание:
- Утверждение о том, что Ленин разогнал Учредительное собрание, — ложь. Оно самоликвидировалось из-за отсутствия кворума после ухода большевиков и левых эсеров.
- Ленин юридически оформил фактическую ликвидацию собрания декретом Совнаркома.
- Стрельба латышских стрелков по демонстрации левых эсеров была провокацией, организованной их лидерами.
5. Горбачев и перестройка:
- В докладе Горбачева к 70-летию Октябрьской революции (1987) был сделан акцент на Февральскую революцию, что вызвало критику членов Политбюро.
- Доклад готовился группой под руководством Яковлева, который идеализировал Февральскую революцию как «народную» и критиковал большевиков.
- Яковлев и его соратники (Болдин, Медведев и др.) продвигали антисоветскую повестку, искажая исторические события.
6. Февральская революция:
- Февральская революция — дворцовый переворот, организованный московской буржуазией (старообрядческим капиталом) и иностранным капиталом (Нобели).
- Главные бенефициары — Гучков, Рябушинский, Коновалов, Терещенко, выступавшие против имперской бюрократии и питерской буржуазии.
- Московская буржуазия мстила за многовековые гонения, а Нобели защищали свои интересы от конкурентов.
7. Переименование городов:
- Переименования советских городов (Ленинград, Сталинград) носили антисоветский характер, инициированный в 1990-х (например, Собчаком).
- Большевики тоже переименовывали города, иногда излишне (пример — Ижевск в честь Устинова).
- Некоторые советские названия (Куйбышев, Киров) прижились и звучат благозвучно, их не стоит менять.
- Современные попытки переименований (например, Волгоград в Сталинград) вызовут эмоциональный раскол и вряд ли увенчаются успехом.
8. Мавзолей Ленина:
- Закрытие Мавзолея на профилактику в День Победы — способ обойти прямое объяснение, но это не попытка «обвести вокруг пальца».
- Белогвардейцы (в лице современных властей) не заинтересованы в открытии Мавзолея, так как их идеология (например, через цитирование Ильина) близка к белому движению.
- Закрытие Мавзолея воспринимается как символический жест, предмет гордости для противников советского наследия.
9. Белое движение:
- Белое движение не было монархическим, а скорее антимонархическим, так как его лидеры (Алексеев, Корнилов, Деникин, Колчак) предали царя.
- Монархисты в Белом движении (Келлер, Дроздовский, Детерикс) были в меньшинстве и не играли ключевой роли.
- Современные монархисты ошибочно ассоциируют триколор с имперским флагом, хотя он стал государственным при Керенском, либерале и противнике монархии.
10. План ГОЭЛРО и Ленин:
- Ленин высоко ценил план ГОЭЛРО, понимая, что электрификация — ключ к технологическому прорыву и росту производительности труда.
- Формула «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» подчеркивала приоритет технологического развития.
- Электрификация должна была модернизировать аграрную Россию, где 90% населения составляли крестьяне с примитивным уровнем производства.
11. Ленин и наука:
- Ленин уделял огромное внимание науке, создав в 1918 году 50 научных институтов, несмотря на гражданскую войну.
- Поддерживал ученых, даже несогласных с советской властью (например, Павлова), ради научного прогресса.
- В отличие от советского периода, в постсоветской России наука деградировала, научные институты уничтожались, а современные исследования неконкурентоспособны.
12. Итоговая оценка Ленина:
- Ленин — титан мысли, воли и духа, чьи идеи будут вдохновлять человечество столетиями.
- Его наследие — предмет гордости, а не стыда, для России и мира.
А что, Спицын не видит, что почти ФСЕМ – пофиг ?
По п.8 .
Лицо, которое точно знает, лежит ли в Мавзолее мумия или восковая кукла, – это бухгалтер, который видит затраты по первичным документам в закрытой строке бюджета на обслуживание комплекса.