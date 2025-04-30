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“Ленин и бесы, или Почему белогвардейцы драпируют мавзолей”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора “Прямой эфир

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на Радио АВРОРА от 26 апреля 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Историк Евгений Спицын о Владимире Ленине, белогвардейцах, февральской революции и российском флаге.
Ведущий: Кирилл Рычков
Серетарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71

Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network

Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909

#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Ленин как историческая фигура:
- Ленин — легендарная личность, достояние человечества, сыгравшая ключевую роль в истории цивилизации.
- Показал возможность существования государства рабочих и крестьян с бесплатной медициной, образованием и другими социальными завоеваниями.
- Его идеи и достижения распространялись на мир, заставляя буржуазные страны вводить социальные пакеты для предотвращения революций.

2. Критика попыток очернить Ленина:
- Попытки опорочить Ленина (например, в период перестройки) выглядят как пародия, не воспринимаются серьезно.
- Обвинения в предательстве русских интересов, украинизации, сдаче территорий (Брестский мир) не выдерживают критики.
- Анти-Ленинская пропаганда опускается до фальсификаций (например, обвинения в жестокости).

3. Ленин и юмор:
- Ленин обладал чувством юмора, возможно, с элементами злой иронии (пример с разгоном Учредительного собрания).
- Историк не любит анекдоты про Ленина, но признает его ироничное отношение к политическим событиям.

4. Учредительное собрание:
- Утверждение о том, что Ленин разогнал Учредительное собрание, — ложь. Оно самоликвидировалось из-за отсутствия кворума после ухода большевиков и левых эсеров.
- Ленин юридически оформил фактическую ликвидацию собрания декретом Совнаркома.
- Стрельба латышских стрелков по демонстрации левых эсеров была провокацией, организованной их лидерами.

5. Горбачев и перестройка:
- В докладе Горбачева к 70-летию Октябрьской революции (1987) был сделан акцент на Февральскую революцию, что вызвало критику членов Политбюро.
- Доклад готовился группой под руководством Яковлева, который идеализировал Февральскую революцию как «народную» и критиковал большевиков.
- Яковлев и его соратники (Болдин, Медведев и др.) продвигали антисоветскую повестку, искажая исторические события.

6. Февральская революция:
- Февральская революция — дворцовый переворот, организованный московской буржуазией (старообрядческим капиталом) и иностранным капиталом (Нобели).
- Главные бенефициары — Гучков, Рябушинский, Коновалов, Терещенко, выступавшие против имперской бюрократии и питерской буржуазии.
- Московская буржуазия мстила за многовековые гонения, а Нобели защищали свои интересы от конкурентов.

7. Переименование городов:
- Переименования советских городов (Ленинград, Сталинград) носили антисоветский характер, инициированный в 1990-х (например, Собчаком).
- Большевики тоже переименовывали города, иногда излишне (пример — Ижевск в честь Устинова).
- Некоторые советские названия (Куйбышев, Киров) прижились и звучат благозвучно, их не стоит менять.
- Современные попытки переименований (например, Волгоград в Сталинград) вызовут эмоциональный раскол и вряд ли увенчаются успехом.

8. Мавзолей Ленина:
- Закрытие Мавзолея на профилактику в День Победы — способ обойти прямое объяснение, но это не попытка «обвести вокруг пальца».
- Белогвардейцы (в лице современных властей) не заинтересованы в открытии Мавзолея, так как их идеология (например, через цитирование Ильина) близка к белому движению.
- Закрытие Мавзолея воспринимается как символический жест, предмет гордости для противников советского наследия.

9. Белое движение:
- Белое движение не было монархическим, а скорее антимонархическим, так как его лидеры (Алексеев, Корнилов, Деникин, Колчак) предали царя.
- Монархисты в Белом движении (Келлер, Дроздовский, Детерикс) были в меньшинстве и не играли ключевой роли.
- Современные монархисты ошибочно ассоциируют триколор с имперским флагом, хотя он стал государственным при Керенском, либерале и противнике монархии.

10. План ГОЭЛРО и Ленин:
- Ленин высоко ценил план ГОЭЛРО, понимая, что электрификация — ключ к технологическому прорыву и росту производительности труда.
- Формула «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» подчеркивала приоритет технологического развития.
- Электрификация должна была модернизировать аграрную Россию, где 90% населения составляли крестьяне с примитивным уровнем производства.

11. Ленин и наука:
- Ленин уделял огромное внимание науке, создав в 1918 году 50 научных институтов, несмотря на гражданскую войну.
- Поддерживал ученых, даже несогласных с советской властью (например, Павлова), ради научного прогресса.
- В отличие от советского периода, в постсоветской России наука деградировала, научные институты уничтожались, а современные исследования неконкурентоспособны.

12. Итоговая оценка Ленина:
- Ленин — титан мысли, воли и духа, чьи идеи будут вдохновлять человечество столетиями.
- Его наследие — предмет гордости, а не стыда, для России и мира.

Вывод:

Беседа подчеркивает величие Ленина как исторической фигуры, чьи идеи и достижения в создании социалистического государства с бесплатными медициной и образованием оказали глобальное влияние. Евгений Спицын опровергает мифы о Ленине, критикует антисоветскую пропаганду и переосмысление истории в перестройку, особенно через фигуру Яковлева. Особое внимание уделяется Февральской революции как перевороту буржуазии и ее противостоянию с имперской бюрократией, а также символике белого движения, которое не было монархическим. Закрытие Мавзолея и переименования городов рассматриваются как антисоветские шаги, а план ГОЭЛРО и поддержка науки Лениным — как пример дальновидности. Ленин остается путеводной звездой для прогрессивного человечества, несмотря на попытки его дискредитации.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/4e5f42b0b623b2a4ff1b8564f1704d32/
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