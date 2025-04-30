Крах России жизненно необходим великим державам Европы
На канале "Украина.ру":
какой сигнал Москва послала Вашингтону, официально признав участие войск КНДР в освобождении Курской области;
почему европейские державы делают ставку на продолжение войны на Украине;
"Ищи друзей, а враги сами найдутся" (Лев Гумилев) – антивоенные силы в Европе есть, но надеяться на них опасно
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Освобождение Курской области и участие КНДР:
- Курская область освобождена от провокаций киевского режима.
- Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за участие северокорейской армии в операции.
- Факт участия КНДР не афишировался ранее, чтобы не навредить внешнеполитическим переговорам России с США.
2. Военный союз России и КНДР:
- Официальное признание участия КНДР подтверждает полноценный военный союз между Россией и КНДР.
- Россия обязуется выполнять союзнические обязательства перед КНДР, что является сигналом для США.
- Это заявление подчеркивает готовность России поддерживать КНДР в случае необходимости, особенно в контексте возможных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
3. Сигнал Трампу и связь с Китаем:
- Участие КНДР и союз с Россией — сигнал Трампу, который, по мнению эксперта, хочет завершить конфликт на Украине, чтобы начать новый конфликт в АТР, возможно, с участием Китая.
- Союз России и КНДР демонстрирует, что любой конфликт, затрагивающий Китай, неизбежно затронет КНДР, а Россия будет поддерживать своего союзника.
4. Переговоры Трампа и Зеленского:
- Встреча Трампа и Зеленского в Риме сопровождалась противоречивой риторикой: Зеленский просил оружие, Трамп утверждал, что Зеленский согласился оставить Крым России.
- Эксперт считает, что верить заявлениям сторон нельзя, так как они продвигают выгодные им нарративы в информационном пространстве.
- Реальность: США продолжают массированные поставки оружия Украине, а Россия подтверждает союз с КНДР.
5. Позиция Европы и экзистенциальный конфликт с Россией:
- Европа, по мнению эксперта, стремится не к продолжению войны на Украине, а к катастрофе России, что считается жизненно необходимым для выживания ЕС.
- В официальных документах ЕС противостояние с Россией обозначено как экзистенциальное, а целью является «деколонизация» (расчленение) России.
- Европейские державы (Германия, Франция и др.) действуют в своих национальных интересах, которые заключаются в ослаблении России для сохранения геополитического влияния и «ренты гегемона».
6. Экономическая зависимость Европы:
- Европа не может поддерживать прежний уровень благосостояния без доступа к дешевым российским ресурсам.
- Крах СССР обеспечил экономический скачок Европы, но сейчас ресурсы исчерпаны, и ЕС нужен крах России для получения «даровых» ресурсов.
7. Милитаризация Германии:
- Германия снимает ограничения на милитаризацию, наложенные после Второй мировой войны, что символизирует её «возвращение» на геополитическую арену.
- Это поддерживается всеми основными политическими силами Германии, несмотря на антивоенные настроения в обществе.
8. Антивоенные настроения в Европе:
- В Германии проходят антивоенные митинги против поставок оружия Украине и милитаризации.
- В Словакии небольшая партия собрала 350 тысяч подписей за референдум о выходе из санкций против России, что указывает на наличие антивоенных сил.
- Однако эти силы пока в меньшинстве и не определяют политику европейских стран.
9. Историческая последовательность антироссийской политики:
- Эксперт отмечает повторяющиеся антироссийские мотивы в европейской политике (от Гитлера до современных лидеров), включая идеи «Европы до Урала».
- Европейские политики (Шарль де Голль, Дэвид Кэмерон) исторически выражали схожие взгляды на расширение влияния за счёт России.
10. Недооценка европейских намерений Россией:
- Россия, по мнению эксперта, игнорирует явные сигналы Европы о её антироссийской политике, продолжая верить в возможность «взаимовыгодного сотрудничества».
- Примеры: игнорирование «Белой книги» Германии (где Россия названа противником) и идеализация европейских политиков (например, Марин Ле Пен).
Вывод:
Беседа подчеркивает геополитическую напряжённость между Россией, США и Европой, акцентируя внимание на стратегическом союзе России с КНДР как ответе на возможные действия США в АТР и продолжающуюся поддержку Украины Западом. Эксперт видит в действиях Европы экзистенциальную угрозу России, мотивированную необходимостью сохранить геополитическое влияние и экономическое благосостояние за счёт российских ресурсов. Антироссийская политика Европы рассматривается как последовательная и исторически обусловленная, несмотря на наличие антивоенных настроений в обществе. Россия, по мнению эксперта, недооценивает серьёзность намерений Европы, что может привести к стратегическим просчётам. Основной сигнал России через союз с КНДР — демонстрация готовности противостоять давлению Запада и защищать своих союзников, что усложняет переговорные процессы и усиливает глобальную конфронтацию.