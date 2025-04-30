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Демографический коллапс, или Возможность новых молодёжных строек | Андрей Школьников

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Переслано от: Точка Сборки

Геостратег Андрей Школьников разбирает проблемы демографии и сложности, которые предстоят в связи с этим миру в целом, и России в частности.

Ведущий: Роман Шахов

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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Поколение весны:
- Андрей Школьников вводит понятие «поколение весны» — молодое, энергичное поколение, которое появляется в период демографического перехода, когда рождаемость снижается с высокого уровня (5–6 детей) до 2 детей на семью.
- Эта энергия молодёжи может быть направлена на созидание (как в советских комсомольских стройках) или на разрушение (цветные революции, внутренние конфликты).
- В Советском Союзе энергия «поколения весны» была направлена на инфраструктурные проекты, что способствовало развитию страны. В других странах она часто растрачивается на конфликты или подавляется.

2. Демографический коллапс:
- Во всем мире наблюдается снижение рождаемости, включая развитые и развивающиеся страны. Индекс фертильности падает (например, в Китае с 1,8 до 1,2, в Турции и Иране — ниже 2).
- Третий демографический переход, описанный глобалистами, не соответствует реальности. Падение рождаемости — универсальный процесс, не связанный с биологией, а обусловленный социальными, культурными и психологическими факторами.
- Низкая рождаемость угрожает устойчивости социальных систем, особенно пенсионных, которые всегда солидарны.

3. Социальные и культурные факторы:
- Современная свобода выбора (например, рожать или нет) снижает рождаемость, так как люди откладывают создание семьи и рождение детей.
- Для повышения рождаемости необходимо внедрить понятие долга (например, долг иметь минимум двух детей) на уровне социальной нормы.
- Важно избежать архаизации общества, так как возврат к традиционным моделям без сохранения технологического и цивилизационного уровня приведёт к геополитическому поражению.

4. Экономические и управленческие аспекты:
- Энергия молодёжи должна направляться на созидательные проекты, подобные комсомольским стройкам, но адаптированные к современным условиям.
- Проблема нехватки кадров преувеличена. Нужно оптимизировать процессы, повышать эффективность и мотивировать работников, а не искать дешёвую рабочую силу.
- Экономика должна переходить от экспорта сырья к глубокой переработке, чтобы сохранить ресурсы для будущих поколений.

5. Глобальные вызовы:
- Страны, которые первыми найдут баланс между поддержанием рождаемости и развитием технологий, получат конкурентное преимущество.
- Закрытие границ и усиление национальных интересов станут нормой в будущем, что усложнит глобальную миграцию и интеграцию.
- Китай сталкивается с системным кризисом из-за демографического спада и неверного использования энергии молодёжи, что делает его позиции слабее в противостоянии с США.

6. Роль деревни и урбанизации:
- Возвращение к деревне в архаичном виде нецелесообразно. Современное сельское хозяйство требует укрупнения поселений (посёлки вместо мелких деревень) и технологического подхода.
- Урожайность выросла, что позволяет оптимизировать использование земель и сосредоточиться на высокотехнологичных отраслях.

7. Мотивация и ответственность:
- Социальная система должна стимулировать рождаемость через балльную систему, учитывающую количество детей и социальную пользу (например, работа учителем или врачом ценится выше, чем банкиром).
- Люди должны осознавать, что без детей их ждёт бедность в старости, так как накопления не гарантируют стабильности в условиях финансовых кризисов.

8. Критический взгляд на современность:
- Иллюзии о меритократии и глобализме мешают решению демографических и социальных проблем.
- Молодёжь часто переоценивает свой статус и потенциал, что приводит к нереалистичным ожиданиям и пассивности.

Вывод:


Беседа Андрея Школьникова и Романа Шахова посвящена глобальному демографическому кризису и потенциалу молодёжи как ключевого ресурса для его преодоления. Школьников подчёркивает, что снижение рождаемости — универсальный процесс, требующий новых подходов, отличных от архаизации или глобалистских моделей. Энергия «поколения весны» — молодых, активных людей, появляющихся в период демографического перехода, — может стать драйвером развития, если направить её на созидательные проекты, подобные советским стройкам, но адаптированные к современности. Для этого необходимы социальные нормы, подчёркивающие долг иметь детей, оптимизация экономических процессов и отказ от сырьевой модели в пользу глубокой переработки. Страны, которые первыми найдут баланс между демографическим воспроизводством и технологическим развитием, получат преимущество в будущем. Россия, по мнению Школьникова, имеет шансы нащупать этот путь, но требуется осознанное управление и преодоление иллюзий о глобализме и индивидуализме.
Редактор: brahman
Источник: https://rutube.ru/video/8646ae6b0565edb0a1b50c4b5b592916/
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