Андрей Зализняк. История русского языка
Каково происхождение слова "Русь"? Правда ли, что современный русский литературный язык возник в результате соединения великорусского разговорного просторечия и церковнославянского языка, восходящего к древнеболгарскому? Какие диалекты легли в основу современной русской речи? Когда и почему в нашем языке оформились "оканье" и "аканье"? В чём сходства и различия русского языка с украинским и белорусским? На все эти вопросы отвечает академик РАН, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, профессор МГУ Андрей Зализняк.
Эфир от 30 мая 2014 года.
Ведущий – Андрей Мозжухин.
Комментарий редакции
Тезисы лекции Андрея Зализняка «История русского языка»:
1. Определение истории языка:
- История языка начинается с момента появления его названия в исторических источниках. Для русского языка это около тысячи лет, с появления термина «Русь» в летописях.
- Разговоры о «древности» языка на тысячи лет назад (например, 7000 лет) — это фантазии, так как язык непрерывно эволюционирует через поколения.
2. Происхождение слова «Русь»:
- Нет единого научного консенсуса о происхождении слова «Русь», споры продолжаются из-за научных и ненаучных (политических, эмоциональных) факторов.
- Наиболее вероятная гипотеза — скандинавская: «Русь» происходит от древнескандинавского термина, обозначавшего гребцов, затем норманнов (варягов). В финском языке сохранилось слово «ruotsi» (Швеция).
- Византийские источники (например, Константин Багрянородный, X век) подтверждают связь «Руси» с норманнами, называя их «русами» в отличие от славян.
- Со временем слово «Русь» перешло от обозначения варяжских дружин к названию территории и восточнославянского населения.
3. Эволюция термина «Русь»:
- Изначально «Русь» обозначала верхний слой общества (князей и дружинников) в Киевском государстве, затем распространилась на территорию их владений.
- Территория, называемая «Русью», менялась со временем. Например, в Новгороде до XIII века «Русь» воспринималась как другая земля (например, Киев или Чернигов).
- К XIV веку название «Русь» охватило все восточнославянские племена, но позже, с разделением на русский, украинский и белорусский языки, термин «русский» сузился до великорусского.
4. Формирование русского литературного языка:
- Русский литературный язык сложился из двух основных компонентов: народного древнерусского языка и церковнославянского (происходящего от старославянского, близкого к древнеболгарскому).
- Церковнославянский язык долгое время был престижной формой для церковной и высокой литературы, включая летописи и жития святых.
- Взаимопроникновение: церковнославянский русифицировался, вбирая русскую фонетику и грамматику, а русский язык заимствовал церковнославянские слова и конструкции.
- Пример различий: церковнославянское «неполногласие» (град, враг) vs. русское «полногласие» (город, ворог). Некоторые слова (например, «глава» и «голова») разошлись по значению.
- Причастия (например, «бродящий», «лежащий») в русском языке почти полностью церковнославянского происхождения, особенно в письменной речи.
5. Роль XVIII века в формировании литературного языка:
- Ломоносов, Карамзин, Тредиаковский и Пушкин сыграли ключевую роль в осознанном соединении народного и церковнославянского компонентов.
- Они создали «средний стиль», объединяющий оба пласта, что стало основой современного литературного языка.
- В других языках (например, французском) схожий процесс происходил с включением латинизмов в живую речь, хотя дистанция между латынью и французским больше, чем между церковнославянским и древнерусским.
6. Синтаксис русского языка:
- Синтаксис литературного русского языка частично унаследован от церковнославянского, который наложил ограничения на некоторые разговорные конструкции.
- Пример: в берестяных грамотах и современной разговорной речи часто встречается начальное «а» («а знаешь, что я видел»), но в литературном языке это не принято из-за церковнославянского влияния.
- Разговорная речь сохраняет больше древнерусских черт, тогда как литературный язык строже структурирован.
7. Диалекты русского языка:
- Несмотря на огромную территорию, различия между русскими диалектами невелики по сравнению с другими языками (например, китайским или итальянским), где взаимопонимание затруднено.
- Причина — политическая монолитность России, препятствовавшая сильному обособлению диалектов, в отличие от раздробленных Италии или Германии.
- Основные диалектные зоны: северные наречия, южные наречия и среднерусские говоры (переходная зона).
- Примеры диалектных различий: «аканье» (произношение «о» как «а» в безударных слогах) на юге и «оканье» на севере; произношение «г» (взрывное, как в Москве) vs. «х» (фрикативное) на юге.
8. Новгородский диалект и берестяные грамоты:
- Раскопки в Новгороде (с 1932 года, берестяные грамоты с 1951 года) показали, что новгородский диалект в XI веке значительно отличался от остальных восточнославянских говоров.
- Новгородская земля была огромной (от Пскова до Севера), и ее диалект влиял на значительную территорию.
- В XI веке различия между новгородским и другими диалектами были ярче, чем в XV веке, из-за процесса конвергенции (сближения) с московским и другими говорами.
- После присоединения Новгорода к Москве (XV век) и переселений новгородский диалект частично утратил уникальность, но его черты сохранились в современном русском языке.
9. Вклад новгородского диалекта в русский язык:
- Современный русский язык примерно на 50% состоит из элементов новгородско-псковского диалекта и на 50% из восточно-южных говоров (московских, владимирских, киевских).
- Пример: склонение слов типа «рука» и «нога» в русском («на руке», «на ноге») унаследовано от новгородского диалекта, тогда как в украинском и белорусском сохранилось древнерусское чередование («на руці», «на нозі»).
- Псковский диалект сохранил больше древних черт, чем новгородский, из-за меньшего влияния переселений.
10. Разделение восточнославянских языков:
- В Киевской Руси (до XIII века) восточно-южная зона (Киев, Владимир, Москва) была единой по языку, без значительных различий между будущими русским, украинским и белорусским.
- С XIV–XV веков, с образованием Великого княжества Литовского, началось разделение на московскую и литовскую Русь. В литовской Руси формировались белорусский и украинский языки.
- Старобелорусский (западнорусский) язык был государственным в Великом княжестве Литовском, а украинский развивался как периферийный, но позже стал самостоятельным.
Вывод:Лекция Андрея Зализняка раскрывает сложную и многослойную историю русского языка, подчеркивая его уникальность как продукта взаимодействия различных языковых и культурных пластов. Русский язык сформировался из двух основных компонентов: народного древнерусского и церковнославянского, причем их синтез в XVIII веке (благодаря Ломоносову, Пушкину и другим) создал современный литературный стандарт. Значительную роль в формировании языка сыграли диалекты, особенно новгородско-псковский, который в древности существенно отличался от других восточнославянских говоров и внес около половины черт в современный русский язык. Берестяные грамоты Новгорода позволили уточнить диалектную картину, показав, что различия между новгородским и другими диалектами были максимальны в XI веке и постепенно сглаживались. Разделение восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского) началось в XIV–XV веках под влиянием политических границ, особенно в Великом княжестве Литовском. Русский язык уникален своей способностью интегрировать элементы разных диалектов и языковых традиций, что делает его гибким и устойчивым к сильной диалектной фрагментации, в отличие от некоторых других языков.