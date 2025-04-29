В комментариях к моему видео о рейтинге мракобесов одной из самых обсуждаемых персон стала доктор биологических наук Татьяна Черниговская. Аудитория разделилась: кто-то считает, что в рейтинг она попала незаслуженно, а кто-то, что я поставил её в рейтинге слишком низко. По многочисленным просьбам я подробнее ознакомился с наиболее необычными её выступлениям и готов ответить, в какую сторону я ошибся изначально.

За участие в ролике благодарю Бориса Латоша, сотрудника Объединённого института ядерных исследований и преподавателя Университета «Дубна».





00:00:00 Вступление. Научная битва экстрасенсов

00:03:01 Во что верит Черниговская? Почему она против феминисток и видеоигр?

00:08:18 Реклама

00:09:25 Черниговская против «бытовой мистики»

00:10:58 Экстрасенсы в СССР и России. «Кожное зрение», крыса без головы и астролог для Минобороны

00:14:12 Реклама

00:16:10 Как в СССР пытались доказать парапсихологию

00:17:48 Телепатия в СССР, ведьмы и иллюзионисты

00:23:58 Проект «Альфа». Как фокусники обвели всех вокруг пальца

00:28:38 Премия имени Гарри Гудини

00:35:25 Доказывает ли квантовая механика существование паранормального?

00:42:03 Заключение. Лучше сомневаться, чем верить